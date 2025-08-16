Bóng đá TP HCM tìm lại hào quang

Đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức mong muốn tạo dựng vị thế đỉnh cao trên bản đồ bóng đá nước nhà. Vì vậy, "liều thuốc thử" đến từ thủ đô sẽ đánh giá đúng thực lực của CLB Công an TP HCM.

Xây dựng lại bản sắc

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo TP HCM, thời gian qua, Công an TP HCM đã tiếp nhận và tổ chức lại hoạt động của CLB TP HCM, đổi tên thành CLB Công an TP HCM (CA TP HCM).

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, CLB CA TP HCM được thành lập từ năm 1979, là đội bóng giàu thành tích, nổi bật là chức vô địch quốc gia năm 1995, á quân mùa giải 1993-1994, 1996, 1999-2000 và 2001-2002.

Các đội bóng tham dự V-League 2025-2026 .Đồ họa: VỆ LOAN

Đội bóng ngành Công an cũng sản sinh nhiều thế hệ tuyển thủ quốc gia. Và khi trở lại đấu trường đỉnh cao, CLB CA TP HCM được dẫn dắt bởi ban huấn luyện gồm nhiều cựu cầu thủ - ngôi sao một thời của bóng đá TP HCM gồm: HLV trưởng Lê Huỳnh Đức, các trợ lý HLV Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng, Hứa Hiền Vinh và Châu Trí Cường.

Nhấn mạnh nhiệm vụ ở mùa giải 2025-2026, HLV Huỳnh Đức khẳng định sẽ cùng toàn đội xây dựng lại bản sắc của bóng đá TP HCM và hướng đến mục tiêu lọt tốp 5 V-League mùa này.

Ngay sau khi được chuyển giao và đổi tên, thầy và trò HLV Huỳnh Đức giữ lại những trụ cột từng khoác áo CLB TP HCM mùa trước và chiêu mộ nhiều cầu thủ chất lượng cao.

Trong nhóm tân binh, người hâm mộ bóng đá TP HCM kỳ vọng vào sự tỏa sáng của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, chân sút nội có hiệu suất ghi bàn tốt nhất sân chơi V-League, được so sánh là bản sao của Huỳnh Đức.

CLB CA TP HCM đặt mục tiêu cao ở V-League 2025-2026. Ảnh: CLB CA TP HCM

HLV Huỳnh Đức rất am hiểu Tiến Linh khi cả hai từng có thời gian làm việc chung tại CLB Bình Dương. Thời điểm đó, Tiến Linh vừa trở lại thi đấu sau chấn thương và dần tìm lại bản năng ghi bàn dưới sự chỉ dạy của cựu tiền đạo tuyển Việt Nam.

Tái ngộ trong màu áo CLB CA TP HCM, cặp đôi thầy trò Huỳnh Đức, Tiến Linh mang trọng trách gầy dựng biểu tượng, bản sắc thi đấu cũng như vị thế đỉnh cao của đội chủ sân Thống Nhất.

Một đội bóng đầy tham vọng đương nhiên sẽ muốn đạt kết quả tốt khi đối đầu với Hà Nội FC - đội bóng sừng sỏ hàng đầu của V-League suốt gần hai thập kỷ qua. Với đội khách, mùa giải này mang ý nghĩa đặc biệt, khi đánh dấu cột mốc 20 năm xây dựng, phát triển (từ 2006) và sẽ trọn vẹn nếu đăng quang V-League 2025-2026 - danh hiệu mà CLB Hà Nội không có được trong 3 mùa gần nhất.

Vì vậy, dù có lợi thế sân nhà nhưng muốn vượt qua CLB Hà Nội ở thời điểm hiện tại không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với CLB CA TP HCM. Hơn nữa, đội bóng thủ đô có những sự bổ sung nhân lực hùng hậu, bao gồm những ngoại binh ở đẳng cấp cao như: tiền vệ Hendrio, Willian Maranhao, trung vệ Adriel da Silva.

Nếu như CA TP HCM trở thành "ẩn số" mùa này, thì CLB Hà Nội là một trong những ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch V-League.

Chứng tỏ thực lực

Cũng đổi tên trước mùa giải mới song CLB Becamex TP HCM (CLB Bình Dương cũ) không còn đầu tư nguồn lực mạnh mẽ như những mùa trước. Sau khi chia tay hàng loạt trụ cột trước thềm V-League 2025-2026, đội mang về các nội binh trẻ tuổi nhưng giàu kinh nghiệm ở sân chơi hàng đầu quốc gia.

Tuy nhiên, tương tự CLB CA TP HCM, ban huấn luyện CLB Becamex TP HCM cũng có sự xuất hiện của một tượng đài từng nhiều năm thi đấu, gặt hái thành công cho đội - chiến lược gia Nguyễn Anh Đức.

Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam khoác áo Bình Dương trong giai đoạn 2006-2019, ghi 125 bàn thắng trong tổng số 355 trận đấu. Thời đỉnh cao phong độ, Nguyễn Anh Đức góp công mang về CLB Bình Dương 4 danh hiệu vô địch V-League (2007, 2008, 2014, 2015), 2 Cúp Quốc gia, 4 Siêu cúp Quốc gia. Chân sút sinh năm 1985 cũng trở thành "Vua phá lưới" V-League 2017, đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2015 và hai lần được bình chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League (2014, 2015).

Sự am hiểu về đội bóng và kinh nghiệm thực chiến của HLV Nguyễn Anh Đức khiến ban lãnh đạo CLB Becamex TP HCM tự tin đặt mục tiêu cao ở mùa giải 2025-2026.

Ông Hồ Hồng Thạch, chủ tịch CLB Becamex TP HCM, giao nhiệm vụ cho đoàn quân HLV Nguyễn Anh Đức phấn đấu đạt thành tích tốp 3 khi kết thúc mùa này. Bên cạnh đó, đội bóng cũng phải thể hiện lối chơi đẹp, cống hiến những màn trình diễn mãn nhãn người hâm mộ TP HCM.

Lúc 17 giờ ngày 17-8, đoàn quân HLV Nguyễn Anh Đức sẽ làm khách trên sân Pleiku, chạm trán Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2025-2026 (FPT Play). Các chuyên gia nhận định màn so tài giữa hai đội sẽ kịch tính, khó phân thắng bại bởi tương quan lực lượng đôi bên khá đồng đều.

HAGL không còn được xếp vào nhóm ứng cử viên vô địch sau khi chia tay nhiều trụ cột: Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Phạm Lý Đức, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Lê Văn Sơn. Tuy nhiên, đội khách cùng mất đi sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Tiến Linh, nhạc trưởng Hải Huy hay trung vệ "thép" Quế Ngọc Hải, Janclesio.

Thử thách có điểm ở ngày ra quân mùa giải mới càng thêm khó đối với thầy trò ông Anh Đức khi nhiều trụ cột chưa kịp bình phục sau chấn thương, gồm: hậu vệ Hồ Tấn Tài, tiền đạo Bùi Vĩ Hào…

"Các cặp đấu vòng 1 V-League 2025-2026: Nam Định - Hải Phòng (18 giờ ngày 16-8), Hà Tĩnh - Ninh Bình (18 giờ ngày 17-8), Thanh Hóa - Đà Nẵng (18 giờ ngày 17-8), PVF-CAND - Sông Lam Nghệ An (18 giờ ngày 17-8).



