HLV Lion City Sailors thông báo học trò đã tỉnh táo sau khi ngã quỵ trên sân Thống Nhất

Trong lượt trận thứ 2 bảng A, Cúp C1 nữ châu Á 2025 - 2026 vào tối 16-11, trận đấu đã bị gián đoạn trong hơn 7 phút. Chân sút Nur Ain Salleh đã bất ngờ ngã xuống sân ở phút 76 dù mới vào sân từ phút 62. Đội ngũ y tế của CLB và BTC đã phải cố định đầu và cho thở oxy trước khi đưa đi cấp cứu.

Sau trận đấu, HLV Yeong Sheau Shyan của CLB Lion City Sailors (Singapore) chia sẻ trong phòng họp báo: "Cầu thủ trẻ này là tài năng nhất của bóng đá nữ Singapore hiện tại. Bạn có học bổng tài trợ để thi đấu ở Tây Ban Nha. Thể chất của bạn đã sẵn sàng cho cấp độ chuyên nghiệp và tôi không lo lắng. Nhưng không may, bạn va chạm và đã ngã xuống sân. Bạn hiện đang trong bệnh viện, đã ổn định và tỉnh táo".

Cũng từ tình huống này, bước ngoặt trận đấu diễn ra giúp CLB nữ TP HCM mở tỉ số bởi pha đánh đầu của Bảo Châu.

HLV CLB Lion City Sailors cho biết cầu thủ đã tỉnh táo trở lại

HLV Lion City Sailors thừa nhận thất bại từ chấn thương của học: "Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ CLB nữ TP HCM. Chúng tôi cầm cự được và chiến đấu được đến thời điểm có cầu thủ không may chấn thương và rời sân. Ngay lúc đó, toàn đội mất sự tập trung và bị thua ngay sau tình huống đó. Sau đó chúng tôi xuống sức và không thể chống cự các đợt tấn công của TP HCM".

Nur Ain Salleh bất ngờ ngã quỵ xuống sân

Trong khi đó, HLV Nguyễn Hồng Phẩm bày tỏ: "Chúng tôi mong cầu thủ đội bạn được bình an. Chấn thương của đội bạn nhưng chúng tôi cũng rất sốt ruột. Chúng tôi cũng khâm phục tinh thần thi đấu của đội bạn, rất ngoan cường".

Ông Phẩm cho biết từ tình huống chấn thương, BHL cũng có kinh nghiệm thi đấu cũng nắm bắt nhanh, chắc chắn đội bạn phân tâm. Hàng công TP HCM lập tức gây áp lực mạnh và dẫn đến bàn thắng nhờ tính may mắn.

Theo đó, Nur Ain Salleh giành được một suất học bổng tại Tây Ban Nha. Chân sút 15 tuổi này có bốn năm tập luyện và thi đấu cho đội trẻ của Madrid CFF tại Liga F. Đây là CLB đã đào tạo nên nhiều cầu thủ đáng chú ý, góp mặt trong lực lượng tuyển nữ quốc gia Tây Ban Nha hiện tại, như Ona Batlle và Vicky López - đang chơi cho FC Barcelona.



