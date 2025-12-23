HLV Mai Đức Chung vẫn bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung dự kiến sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau ngày 31-12, khi hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức hết hạn. Tuy nhiên, nhà cầm quân lão làng này cũng chia sẻ rằng bản thân đã chủ động xin nghỉ, song quyết định cuối cùng vẫn chưa có.

Nếu không tái ký hợp đồng sau ngày cuối cùng của năm, SEA Games 33 sẽ là kỳ đại hội cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mai Đức Chung.

HLV Mai Đức Chung vẫn chưa có quyết định cuối cùng

Tại giải đấu diễn ra ở Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn HCV sau thất bại đầy tiếc nuối trước Philippines ở chung kết. Hai đội hòa 0-0 sau 120 phút, trước khi Việt Nam thua ở loạt luân lưu 11 m, trong đó có tình huống bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy không được công nhận.