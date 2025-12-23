HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
HLV Mai Đức Chung vẫn bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam

Quốc An - Ảnh: Ngọc LInh

(NLĐO) - HLV Mai Đức Chung sẽ hết hợp đồng với VFF vào ngày cuối cùng của năm 2025 nhưng bản thân ông vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

HLV Mai Đức Chung dự kiến sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau ngày 31-12, khi hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức hết hạn. Tuy nhiên, nhà cầm quân lão làng này cũng chia sẻ rằng bản thân đã chủ động xin nghỉ, song quyết định cuối cùng vẫn chưa có.

Nếu không tái ký hợp đồng sau ngày cuối cùng của năm, SEA Games 33 sẽ là kỳ đại hội cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mai Đức Chung.

img

HLV Mai Đức Chung vẫn chưa có quyết định cuối cùng

Tại giải đấu diễn ra ở Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn HCV sau thất bại đầy tiếc nuối trước Philippines ở chung kết. Hai đội hòa 0-0 sau 120 phút, trước khi Việt Nam thua ở loạt luân lưu 11 m, trong đó có tình huống bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy không được công nhận.

HLV Mai Đức Chung khép lại hành trình huấn luyện lẫy lừng với 6 HCV SEA Games, bao gồm kỷ lục 4 kỳ liên tiếp (2017, 2019, 2021, 2023), chức vô địch Đông Nam Á 2019 và dấu mốc lịch sử đưa tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup nữ 2023.

img

Ở kỳ SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung và các học trò về nhì sau quyết định sai lầm của trọng tài biên

Thời gian tới, VFF sẽ tìm HLV mới để lên phương án chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 tại Úc, đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. Một số HLV nội được nhắc đến gồm Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh và Đoàn Minh Hải. 

Trong đó, Văn Thị Thanh đã sở hữu bằng HLV Pro và đang tạo dấu ấn riêng tại CLB Thái Nguyên.

Đáng chú ý, HLV Hoàng Văn Phúc cũng được đánh giá là ứng viên nổi bật nhất. Tại SEA Games 33, ông là thành viên ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam và có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình hỗ trợ HLV Mai Đức Chung.

