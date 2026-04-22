Thể thao

Bí quyết giúp U17 Việt Nam hạ U17 Úc

Hoàng Tú

(NLĐO) - Một trận bán kết giàu tính đối kháng đã khép lại với phần thắng thuộc về U17 Việt Nam tối 22-4

Thế trận được "viết" từ sự điềm tĩnh

Không chỉ lội ngược dòng để đánh bại U17 Úc 2-1, đoàn quân của HLV Cristiano Roland còn cho thấy triết lý chơi bóng rõ ràng cùng sự trưởng thành trong cách kiểm soát trận đấu, qua đó giành quyền vào chung kết gặp Malaysia.

U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam vào chung kết gặp Malaysia - Ảnh 1.

U17 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U17 Úc 2-1,

U17 Úc nhập cuộc đúng với hình ảnh quen thuộc: mạnh mẽ, trực diện và không ngại va chạm. Bàn mở tỉ số sớm của Becvinovski ở phút 11 đến từ một tình huống dứt điểm rất nhanh trong vòng vây - một pha bóng mang đậm dấu ấn cá nhân và thể chất.

Nhưng điều đáng nói là cách U17 Việt Nam thể hiện sau bàn thua. Không hoảng loạn, không phá vỡ cấu trúc, các tuyển thủ Việt Nam vẫn bình tĩnh. 

Họ kiên định triển khai bóng từ phần sân nhà, giữ cự ly đội hình và từng bước kéo trận đấu về đúng nhịp của mình.

Bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 45+5 - sau quả phạt đền không thành công nhưng được bồi vào lưới - không chỉ mang ý nghĩa về tỉ số. Nó là kết quả của một quá trình gây áp lực liên tục, nơi Việt Nam dần chiếm lại quyền kiểm soát thế trận.

Nếu tận dụng tốt các cơ hội chuyển thành bàn thắng, thì đội Việt Nam đã gỡ hòa sớm hơn, thậm chí dẫn trước sau khi kết thúc hiệp 1 chứ không phải là với tỉ số 1-1.

Úc nóng vội, Việt Nam bản lĩnh

Hiệp 2 chứng kiến một kịch bản quen mà không dễ thực hiện: Việt Nam tiếp tục là đội chơi chủ động hơn. Những pha phối hợp có ý đồ, những đợt tấn công được tổ chức từ tuyến dưới khiến hàng thủ Úc liên tục phải lùi sâu chống đỡ.

U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam vào chung kết gặp Malaysia - Ảnh 2.

U17 Việt Nam (phải) đang trình diễn một thứ bóng đá có cấu trúc, có ý tưởng và có bản sắc rõ ràng

Điều còn thiếu chỉ là bàn thắng - cho đến phút 60. Từ một quả phạt chếch bên cánh phải, Việt Nam tạo ra một pha dàn xếp đầy tính toán. Khi tất cả - không riêng gì hàng thủ Úc - đều chờ đợi một quả treo bóng bổng, Minh Thủy bất ngờ đưa bóng đi sệt, nhanh vào khu vực chấm 11m. 

Hai cầu thủ Việt Nam đứng trong vòng cấm lập tức di chuyển ngược hướng, kéo giãn hàng thủ đối phương. Một người chủ động bỏ bóng, và Nguyễn Lực từ tuyến sau băng vào dứt điểm gọn gàng, nâng tỉ số lên 2-1.

Một bàn thắng vừa bất ngờ, vừa đẹp mắt, không đến từ ngẫu hứng nhưng trên hết cho thấy đây là sự chuẩn bị rất kỹ của đội Việt Nam. 

Vì chỉ có tập luyện rất nhiều lần pha dàn xếp như thế này, các cầu thủ Việt Nam mới có thể thực hiện nhuần nhuyễn để đem lại kết quả như ý: bàn thắng. Đó là bàn thắng trở thành dấu ấn rõ nét của U17 Việt Nam tại giải đấu này.

Sau khi bị dẫn bàn, U17 Úc không còn giữ được sự mạch lạc. Những đường bóng dài trở nên vội vàng, các pha tranh chấp ngày càng quyết liệt quá mức cần thiết. Chiếc thẻ đỏ cuối trận là hệ quả của trạng thái tâm lý bị đẩy lên cao.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam cho thấy sự trưởng thành đáng kể. Họ không lùi sâu bị động mà vẫn duy trì áp lực có tổ chức, kiểm soát không gian và nhịp độ trận đấu.

Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất: Việt Nam không chỉ chơi hay, mà còn biết cách bảo vệ thành quả bằng chính cách chơi của mình.

Chiến thắng 2-1 trước U17 Úc đưa U17 Việt Nam vào chung kết gặp Malaysia - đối thủ từng thua 0-4 ở vòng bảng. Nhưng quan trọng hơn kết quả là cách mà đội bóng trẻ Việt Nam đạt được.

Dưới sự dẫn dắt của Cristiano Roland, U17 Việt Nam đang trình diễn một thứ bóng đá có cấu trúc, có ý tưởng và có bản sắc rõ ràng. Họ không thắng bằng cảm hứng nhất thời, mà bằng một hệ thống vận hành ổn định và niềm tin vào triết lý đã chọn.

Một chiến thắng thuyết phục, một tấm vé vào chung kết xứng đáng - nhưng trên hết, đó là lời khẳng định rằng U17 Việt Nam có thể bước ra sân với bản sắc riêng và làm chủ trận đấu theo cách của mình.

Nếu giữ được sự điềm tĩnh và kỷ luật như trước U17 Úc, cánh cửa vô địch đang mở ra rõ ràng trước mắt cho đội U17 Việt Nam.


Tin liên quan

Hạ U17 Úc 2-1, U17 Việt Nam vào chung kết Đông Nam Á

Hạ U17 Úc 2-1, U17 Việt Nam vào chung kết Đông Nam Á

(NLĐO) - U17 Việt Nam giành vé vào chung kết Giải U17 Đông Nam Á 2026, khi vượt qua thử thách lớn nhất từ đầu giải là U17 Úc trong trận bán kết tối 22-4.

Xác định cặp chung kết U17 Đông Nam Á 2026

(NLĐO) - Tối 22-4, cặp đấu chung kết U17 Đông Nam Á 2026 đã được xác định khi U17 Việt Nam lội ngược dòng thắng U17 Úc trong 90 phút.

HLV Roland khẳng định U17 Việt Nam có phương án hạn chế sức mạnh của Úc

(NLĐO) - HLV U17 Việt Nam C.Roland khẳng định đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng bước vào thử thách lớn trước đương kim vô địch U17 Úc ở bán kết Đông Nam Á

