Thể thao

Xác định cặp chung kết U17 Đông Nam Á 2026

Quốc An

(NLĐO) - Tối 22-4, cặp đấu chung kết U17 Đông Nam Á 2026 đã được xác định khi U17 Việt Nam lội ngược dòng thắng U17 Úc trong 90 phút.

Trong tối 22-4, U17 Việt Nam giành tấm vé cuối cùng vào chung kết giải. Ở chiến thắng 2-1 trước U17 Úc, đội bóng áo đỏ nhập cuộc lép vế và bị dẫn trước từ phút 10 sau cú sút xa của Becvinovski. Tuy nhiên, U17 Việt Nam dần lấy lại thế trận, Mạnh Cường đánh đầu gỡ hòa 1-1 sau khi cú sút 11 m dội cột.

Sang hiệp hai, Việt Nam chơi khởi sắc và ghi bàn quyết định phút 60 do công Nguyễn Lực từ pha đá phạt. U17 Úc dồn ép cuối trận nhưng bất lực, còn Savic bị thẻ đỏ. Việt Nam thắng 2-1, vào chung kết

Như vậy, trận đấu cuối cùng của giải đấu, thầy trò HLV Roland sẽ gặp U17 Malaysia, một đối thủ dễ thở hơn rất nhiều so với "thử thách cực đại" là Úc.

Xác định cặp chung kết U17 Đông Nam Á 2026 - Ảnh 1.

Ở trận bán kết 1, U17 Malaysia giành vé đầu tiên vào chung kết bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Lào trong chiều 22-4.

Trong trận đấu này, "ngựa ô" U17 Lào, sớm tạo bước ngoặt ngay phút 6 khi VAR xác định trung vệ Bounthasak phạm lỗi đánh nguội trong vòng cấm. U17 Lào mất người vì thẻ đỏ, còn Yusuf Nasrullah tận dụng tốt quả phạt đền để mở tỉ số.

Chơi hơn người, U17 Malaysia hoàn toàn áp đảo thế trận. Dù bỏ lỡ thêm một quả phạt đền cuối hiệp một, họ vẫn kiểm soát trận đấu với tỉ số 2-0. Trong hiệp 2, U17 Malaysia có thêm 1 bàn từ công của Muzakif Fitri.

Trận chung kết giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ diễn ra vào tối 24-4. Trong khi đó, U17 Lào sẽ tranh HCĐ với U17 Úc cùng ngày.

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.


Bán kết U17 Đông Nam Á 2026 Việt Nam - Úc: Trận đấu của bản lĩnh

