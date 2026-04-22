HLV Mancini và học trò mừng "hụt" chức vô địch vì kịch bản không ngờ

Kịch bản khó tin vừa xảy ra tại Qatar Stars League (QSL) khi HLV Roberto Mancini cùng CLB Al-Sadd đã phải hoãn lại niềm vui vô địch dù có màn ăn mừng chức vô địch cách đây 1 tuần vì phán quyết bất ngờ từ LĐBĐ Qatar.

Nguyên nhân từ việc Al-Shamal, đội xếp thứ hai thắng đơn khiếu nại liên quan đến một sai phạm thay người của Qatar-SC trong trận đấu gần nhất.

Trước đó, hôm 13-4, Al-Sadd đã chạm mốc 42 điểm và chính thức đăng quang sớm một vòng đấu khi đội xếp nhì Al-Shamal bất ngờ nhận thất bại 0-2 trước Qatar SC, để bị bỏ xa tới 5 điểm khi mùa giải chỉ còn một lượt trận. Thầy trò Mancini khi ấy đã tổ chức ăn mừng hoành tráng, tin rằng ngôi vương đã nằm chắc trong tay.

Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều vào tối qua (21-4) khi LĐBĐ Qatar đưa ra quyết định gây chấn động. Xuất phát từ đơn khiếu nại liên quan đến sai sót thay người của Qatar SC trong trận gặp Al-Shamal, ban tổ chức xác định đội bóng này đã vi phạm Điều 15 của giải đấu.

Các học trò ông Roberto Mancini ăn mừng "hụt" chức vô địch sớm 1 vòng

Cụ thể, Qatar SC đã thay một cầu thủ bản địa bằng ngoại binh sau khi một ngoại binh bị truất quyền thi đấu, điều bị cấm theo quy định. Vì vậy, dù từng thắng 2-0 trên sân, Qatar SC vẫn bị xử thua 0-3.

Phán quyết này giúp Al-Shamal "từ trên trời rơi xuống" 3 điểm, qua đó rút ngắn khoảng cách với Al-Sadd xuống còn 2 điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa chức vô địch vẫn chưa được định đoạt.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi Al-Sadd và Al-Shamal sẽ đối đầu trực tiếp ở vòng cuối, diễn ra ngày 27-4. Dù chỉ cần một trận hòa để lên ngôi, nhưng việc phải trở lại thi đấu sau khi đã ăn mừng sớm chắc chắn tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ cho Mancini và các học trò.