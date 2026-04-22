Thể thao

HLV Mancini và học trò mừng "hụt" chức vô địch vì kịch bản không ngờ

Quốc An

(NLĐO) - HLV Mancini và CLB AL-Sadd đã có màn ăn mừng hụt chức vô địch quốc gia Qatar sớm 1 vòng đấu khi LĐBĐ Qatar vừa ra quyết định bất ngờ.

Kịch bản khó tin vừa xảy ra tại Qatar Stars League (QSL) khi HLV Roberto Mancini cùng CLB Al-Sadd đã phải hoãn lại niềm vui vô địch dù có màn ăn mừng chức vô địch cách đây 1 tuần vì phán quyết bất ngờ từ LĐBĐ Qatar.

Nguyên nhân từ việc Al-Shamal, đội xếp thứ hai thắng đơn khiếu nại liên quan đến một sai phạm thay người của Qatar-SC trong trận đấu gần nhất.

Trước đó, hôm 13-4, Al-Sadd đã chạm mốc 42 điểm và chính thức đăng quang sớm một vòng đấu khi đội xếp nhì Al-Shamal bất ngờ nhận thất bại 0-2 trước Qatar SC, để bị bỏ xa tới 5 điểm khi mùa giải chỉ còn một lượt trận. Thầy trò Mancini khi ấy đã tổ chức ăn mừng hoành tráng, tin rằng ngôi vương đã nằm chắc trong tay.

Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều vào tối qua (21-4) khi LĐBĐ Qatar đưa ra quyết định gây chấn động. Xuất phát từ đơn khiếu nại liên quan đến sai sót thay người của Qatar SC trong trận gặp Al-Shamal, ban tổ chức xác định đội bóng này đã vi phạm Điều 15 của giải đấu.

Các học trò ông Roberto Mancini ăn mừng "hụt" chức vô địch sớm 1 vòng

Cụ thể, Qatar SC đã thay một cầu thủ bản địa bằng ngoại binh sau khi một ngoại binh bị truất quyền thi đấu, điều bị cấm theo quy định. Vì vậy, dù từng thắng 2-0 trên sân, Qatar SC vẫn bị xử thua 0-3.

Phán quyết này giúp Al-Shamal "từ trên trời rơi xuống" 3 điểm, qua đó rút ngắn khoảng cách với Al-Sadd xuống còn 2 điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa chức vô địch vẫn chưa được định đoạt.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi Al-Sadd và Al-Shamal sẽ đối đầu trực tiếp ở vòng cuối, diễn ra ngày 27-4. Dù chỉ cần một trận hòa để lên ngôi, nhưng việc phải trở lại thi đấu sau khi đã ăn mừng sớm chắc chắn tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ cho Mancini và các học trò.

Đấu trường CLB châu lục trở lại, Ronaldo chuẩn bị ra sân

Đấu trường CLB châu lục trở lại, Ronaldo chuẩn bị ra sân

(NLĐO) - Bóng đá cấp CLB ở khu vực Tây Á đang trở lại với nhiều sự điều chỉnh quan trọng khi tình hình chiến sự tại Trung Đông còn nhiều phức tạp.

Messi có cú đúp giúp Inter Miami thắng nghẹt thở, lập cột mốc khủng tại MLS sau 69 trận

(NLĐO) - Khép lại chuyến làm khách trước Colorado Rapids, Messi lập cú đúp giúp đội nhà giành trọn 3 điểm, tạo nên cột mốc mới ở MLS.

Ả Rập Saudi thi đấu kém cỏi, Roberto Mancini bị cách chức HLV trưởng

(NLĐO) – Roberto Mancini không giữ nổi ghế HLV trưởng tuyển Ả Rập Saudi và mức lương 21 triệu bảng mỗi năm do thành tích đội bóng nhà giàu này quá ảm đạm.

