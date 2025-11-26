Trung vệ Việt kiều Adou Minh háo hức chờ tiếp đón CLB Beijing Guoan

Với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, HLV Polking tin rằng CLB Công an Hà Nội sẽ giành 3 điểm khi tiếp đón Beijing Guoan ở lượt trận thứ 5 bảng E AFC Champions League Two 2025-2026 lúc 19 giờ 15 phút ngày 27-11.

HLV Poking

Trong cuộc họp báo trước trận tái đấu giữa hai đội, HLV Polking chia sẻ: "Trận đấu này rất quan trọng với cả hai đội vì kết quả có thể phân định cơ hội vượt qua vòng bảng. Đội nào thua, cơ hội cạnh tranh sẽ ít hơn. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả, chúng tôi sẵn sàng thi đấu sòng phẳng và hướng tới 3 điểm".

Ở trận đấu lượt đi diễn ra tại Trung Quốc, CLB Công an Hà Nội có màn trình diễn vượt trội Beijing Guoan song vẫn bị đội chủ nhà cầm hòa 2-2 sau các sai lầm cá nhân của thủ thành Nguyễn Filip.

CLB Công an Hà Nội đang sa sút phong độ vì thiếu vắng nhiều trụ cột

Thời gian gần đây, hiệu quả tấn công của đội bóng ngành Công an đang giảm sút vì mất nhiều trụ cột. Thầy trò ông Polking mất ngôi đầu bảng E sau trận thua Macarthur FC ở lượt trận thứ 4 AFC Champions League Two và cũng trở thành "cựu vương" Cúp Quốc gia sau khi thua ngược Thể Công Viettel.

Nhà cầm quân người Brazil cho biết: "Chúng tôi tạo nhiều cơ hội song không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tôi tin tưởng ở trận tái đấu Beijing Guoan, CLB Công an Hà Nội có thể tận dụng cơ hội, ghi nhiều bàn thắng trước dù đối phương có hàng phòng ngự tốt. Họ có thể thay đổi về mặt con người so với trận đấu trước và chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị cho điều này".

Adou Minh háo hức chờ tiếp đón CLB Beijing Guoan

CLB Beijing Guoan là đội bóng mạnh về tấn công, sở hữu dàn cầu thủ giàu thể lực. Trong khi đó, đại diện của bóng đá Việt Nam đang thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, bao gồm chân sút chủ lực Alan Grafite.

HLV trưởng CLB Công an Hà Nội cho rằng Alan là cầu thủ quan trọng, có hiệu suất ghi bàn cao và việc mất anh là tổn thất rất lớn cho toàn đội. "Alan chưa bình phục sau chấn thương cổ chân, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh cần thời gian để trở lại…" - HLV Polking nói thêm.

Trung vệ Việt kiều Adou Minh

Ở hàng thủ, trung vệ Việt kiều Adou Minh đang làm tốt nhiệm vụ khi được lựa chọn thay thế vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh. Adou Minh là người ghi bàn duy nhất cho CLB Công an Hà Nội trong trận thua 1-2 trước Macarthur FC.

“Tôi và các đồng đội đều đang rất hào hứng chờ tiếp đón Beijing Guoan. Đây là trận đấu rất quan trọng với toàn đội và tôi tin rằng Công an Hà Nội sẽ thể hiện đúng phong độ và giành chiến thắng” - Cầu thủ Việt kiều nhận xét.

Sau 4 lượt đấu, Công an Hà Nội và Beijing Guoan đều có cùng 5 điểm nhưng thầy trò ông Polking xếp thứ 2 bảng E nhờ hơn về chỉ số phụ. Nếu thắng Beijing Guoan ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two, CLB Công an Hà Nội sẽ "rộng cửa" lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.