HLV Nhật Bản thay Anh Đức, ngồi "ghế nóng" CLB Becamex TP HCM

Được kỳ vọng sẽ khơi lại bản sắc bóng đá đất Thủ, HLV Nguyễn Anh Đức tiếp quản vị trí "thuyền trưởng" CLB Bình Dương từ cuối giai đoạn lượt về mùa giải 2024-2025. Sau khi trụ hạng V-League thành công và đổi tên gọi mới từ mùa giải 2025-2026, đội chủ sân Gò Đậu sụt giảm phong độ "không phanh".

Nguyễn Anh Đức trở thành nạn nhân tiếp theo của "lò xay" HLV tại Becamex TP HCM

Khởi đầu V-League 2025-2026 bằng chiến thắng ấn tượng 3 sao trước chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai nhưng thầy trò ông Nguyễn Anh Đức phải nhận 4 trận thất bại liên tiếp ngay sau đó. Ở Cúp Quốc gia, Becamex TP HCM cũng bị loại ngay tại vòng 1 sau trận thua Đồng Nai - đội bóng ở giải Hạng nhất.

Trước mùa giải, ban lãnh đạo Becamex TP HCM hướng mục tiêu giành thứ hạng cao nhất ở các giải quốc nội. Nhưng đấu pháp chiến thuật nghèo nàn, tinh thần thi đấu thiếu nhiệt huyết khiến đội bóng vùng Đông Nam Bộ lọt nhóm cuối bảng xếp hạng V-League sau 5 vòng đấu.

Becamex TP HCM trình diễn nhạt nhòa ở chặng ra quân V-League 2025-2026

Trưa 30-9, HLV Nguyễn Anh Đức chủ động nộp đơn từ chức và ban lãnh đạo Becamex TP HCM đã chấp thuận, đồng thời có những quyết định chính thức về các vị trí quan trọng trong khu kỹ thuật của đội bóng.

Đáp ứng tiêu chí về chức danh HLV trưởng ở V-League, trợ lý HLV người Nhật Bản - Ueno Nobuhiro - tạm thời nắm giữ vai trò "thuyền trưởng", thay thế HLV Anh Đức. Tuy nhiên, các vấn đề chuyên môn sẽ do ông Đặng Trần Chỉnh đảm nhiệm.

Các trụ cột của Becamex TP HCM đánh mất phong độ ở mùa giải mới

Ông Chỉnh hiện đang làm công tác quản lý ở đội bóng này cũng từng nhiều lần sắm vai "đóng thế" khi đội bóng đất Thủ liên tục thay "tướng". HLV Đặng Trần Chỉnh giàu kinh nghiệm thi đấu lẫn chuyên môn huấn luyện nên được kỳ vọng sẽ giúp "Chelsea Việt Nam" lật ngược tình thế, trở lại mạch thắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Trận làm khách trên sân nhà của Thanh Hóa ở vòng 6 V-League 2025-2026 là cơ hội giúp Becamex TP HCM xốc tinh thần, giành chiến thắng và thoát nhóm "đèn đỏ".