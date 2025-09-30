HLV Nhật Bản thay Anh Đức, ngồi "ghế nóng" CLB Becamex TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

HLV Nhật Bản thay Anh Đức, ngồi "ghế nóng" CLB Becamex TP HCM

Tường Phước

(NLĐO) - Sau khi chấp thuận cho HLV Nguyễn Anh Đức từ chức, ban lãnh đạo CLB Becamex TP HCM bổ nhiệm ông Ueno Nobuhiro ngồi vào "ghế nóng" của đội bóng đất Thủ

Được kỳ vọng sẽ khơi lại bản sắc bóng đá đất Thủ, HLV Nguyễn Anh Đức tiếp quản vị trí "thuyền trưởng" CLB Bình Dương từ cuối giai đoạn lượt về mùa giải 2024-2025. Sau khi trụ hạng V-League thành công và đổi tên gọi mới từ mùa giải 2025-2026, đội chủ sân Gò Đậu sụt giảm phong độ "không phanh".

HLV Nhật Bản ngồi "ghế nóng" CLB Becamex TP HCM - Ảnh 1.

Nguyễn Anh Đức trở thành nạn nhân tiếp theo của "lò xay" HLV tại Becamex TP HCM

Khởi đầu V-League 2025-2026 bằng chiến thắng ấn tượng 3 sao trước chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai nhưng thầy trò ông Nguyễn Anh Đức phải nhận 4 trận thất bại liên tiếp ngay sau đó. Ở Cúp Quốc gia, Becamex TP HCM cũng bị loại ngay tại vòng 1 sau trận thua Đồng Nai - đội bóng ở giải Hạng nhất.

Trước mùa giải, ban lãnh đạo Becamex TP HCM hướng mục tiêu giành thứ hạng cao nhất ở các giải quốc nội. Nhưng đấu pháp chiến thuật nghèo nàn, tinh thần thi đấu thiếu nhiệt huyết khiến đội bóng vùng Đông Nam Bộ lọt nhóm cuối bảng xếp hạng V-League sau 5 vòng đấu.

HLV Nhật Bản ngồi "ghế nóng" CLB Becamex TP HCM - Ảnh 2.

HLV Nhật Bản ngồi "ghế nóng" CLB Becamex TP HCM - Ảnh 3.

Becamex TP HCM trình diễn nhạt nhòa ở chặng ra quân V-League 2025-2026

Trưa 30-9, HLV Nguyễn Anh Đức chủ động nộp đơn từ chức và ban lãnh đạo Becamex TP HCM đã chấp thuận, đồng thời có những quyết định chính thức về các vị trí quan trọng trong khu kỹ thuật của đội bóng.

Đáp ứng tiêu chí về chức danh HLV trưởng ở V-League, trợ lý HLV người Nhật Bản - Ueno Nobuhiro - tạm thời nắm giữ vai trò "thuyền trưởng", thay thế HLV Anh Đức. Tuy nhiên, các vấn đề chuyên môn sẽ do ông Đặng Trần Chỉnh đảm nhiệm.

HLV Nhật Bản ngồi "ghế nóng" CLB Becamex TP HCM - Ảnh 4.

HLV Nhật Bản ngồi "ghế nóng" CLB Becamex TP HCM - Ảnh 5.

Các trụ cột của Becamex TP HCM đánh mất phong độ ở mùa giải mới

Ông Chỉnh hiện đang làm công tác quản lý ở đội bóng này cũng từng nhiều lần sắm vai "đóng thế" khi đội bóng đất Thủ liên tục thay "tướng". HLV Đặng Trần Chỉnh giàu kinh nghiệm thi đấu lẫn chuyên môn huấn luyện nên được kỳ vọng sẽ giúp "Chelsea Việt Nam" lật ngược tình thế, trở lại mạch thắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Trận làm khách trên sân nhà của Thanh Hóa ở vòng 6 V-League 2025-2026 là cơ hội giúp Becamex TP HCM xốc tinh thần, giành chiến thắng và thoát nhóm "đèn đỏ".

Tin liên quan

Tiến Linh vui buồn xen lẫn khi gặp lại Becamex TP HCM

Tiến Linh vui buồn xen lẫn khi gặp lại Becamex TP HCM

(NLĐO) - Trong chiến thắng 3-1 của CLB Công an TP HCM, Tiến Linh là người mở tỉ số nhưng cũng giúp Becamex TP HCM có bàn gỡ hoà 1-1.

CLB Becamex TP HCM nhận trận thua thứ hai liên tiếp

(NLĐO) - Kiên cường phòng ngự song CLB Becamex TP HCM không thể tạo bất ngờ trên sân Hàng Đẫy, nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà Thể Công Viettel tối 30-8

Chờ Becamex TP HCM tạo nên bất ngờ

Với lực lượng được làm mới, trẻ hóa như hiện tại, Becamex TP HCM vẫn chưa đủ đẳng cấp để lọt vào nhóm các đội đua tranh danh hiệu ở mùa giải này

CLB B.Bình Dương HLV Nguyễn Anh Đức HLV từ chức Đội bóng đất Thủ CLB Becamex TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo