HLV Gerard Albadalejo của CLB Ninh Bình bất ngờ tỏ bức xúc về công tác trọng tài, khẳng định nhiều người không thích đội bóng của ông
HLV Ninh Bình bức xúc dù thắng ngược, nói nhiều người không "thích" đội
(NLĐO) - Thắng ngược CA TP HCM, HLV Gerard Albadalejo cho biết thời điểm này vẫn chưa thể nói về chức vô địch và bất ngờ tỏ bức xúc về công tác trọng tài.
HLV Gerard Albadalejo của CLB Ninh Bình bất ngờ tỏ bức xúc về công tác trọng tài, khẳng định nhiều người không thích đội bóng của ông
Bình luận (0)