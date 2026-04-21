HLV Roland khẳng định U17 Việt Nam có phương án hạn chế sức mạnh của Úc

Trước thềm bán kết U17 Đông Nam Á, HLV Cristiano Roland đánh giá U17 Úc là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt, vừa trải qua quá trình cọ xát tại các giải đấu quốc tế và sở hữu lực lượng được thi đấu thường xuyên.

"Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ và nắm được những điểm mạnh của Úc. Họ chắc chắn là một đối thủ rất đáng gờm" - HLV Roland nói.

Nhà cầm quân người Brazil cũng chia sẻ thêm, trước trận đấu quan trọng này, BHL U17 Việt Nam đã xây dựng các phương án chiến thuật nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ, đồng thời phát huy tối đa khả năng của đội nhà. "Chúng tôi đã có những phương án để ngăn chặn đối phương và hướng tới một trận đấu tốt nhất. Các cầu thủ hiện đang có tinh thần rất hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai" - HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Chiến lược gia sinh năm 1976 cũng cho rằng đây là thời điểm quan trọng để U17 Việt Nam thể hiện năng lực. Sau quá trình chuẩn bị từ trước giải và những bước tiến qua từng trận đấu, toàn đội đang hướng tới việc đạt được kết quả tích cực

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Carl Veart của U17 Úc dành sự tôn trọng lớn cho U17 Việt Nam. Ông đánh giá các cầu thủ Việt Nam sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, điều mà U17 Úc cần đặc biệt lưu ý trong khâu tổ chức phòng ngự.

"Chúng tôi đã kiểm soát thế trận khá tốt ở các trận trước, nhưng trận đấu này sẽ khác. Các cầu thủ cần duy trì sự tập trung cao trong suốt 90 phút và không được phép mắc sai lầm", HLV Carl Veart nhận định.

Đánh giá về hành trình tại giải, HLV Carl Veart cho biết U17 Úc đã trải qua những thử thách khác nhau và có sự chuẩn bị tốt cho các mục tiêu dài hạn, trong đó có Vòng chung kết U17 châu Á.

Tuy nhiên, ông khẳng định đội bóng của mình sẽ phải nâng cao hơn nữa chất lượng thi đấu khi đối đầu với U17 Việt Nam. "Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi gặp tại giải lần này. Trận bán kết tới chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao", HLV Carl Veart nói.

Trận bán kết giữa U17 Việt Nam và U17 Úc sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày mai (22-4).