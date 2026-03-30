HLV Romania đột quỵ sau vòng play-off World Cup

Sự cố này xảy ra ngày 29-3 (giờ địa phương), chỉ 2 ngày sau thất bại ở vòng play-off World Cup với tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

HLV Mircea Lucescu bất ngờ đột quỵ

Cụ thể, trong cuộc họp nội bộ của tuyển Romania, chiến lược gia 80 tuổi gặp vấn đề sức khỏe chỉ vài giờ trước khi toàn đội lên đường sang Slovakia đá giao hữu. Đội ngũ y tế nhanh chóng sơ cứu và đưa ông đến bệnh viện. Trong cập nhật mới nhất của truyền thông quốc tế, tình trạng của ông hiện đã ổn định.

Trước đó, sức khỏe của ông Lucescu có dấu hiệu suy giảm, sụt cân và từng ba lần nhập viện. Trong thời gian ông điều trị, trợ lý Ionel Gane sẽ tạm quyền dẫn dắt đội tuyển, nhằm đảm bảo kế hoạch thi đấu quốc tế trong tháng này khi sắp có trận giao hữu với Slovakia, ngày 1-4.

HLV Lucescu là một trong những chiến lược gia giàu kinh nghiệm nhất châu Âu, với gần nửa thế kỷ cầm quân. Đỉnh cao sự nghiệp của ông là chức vô địch UEFA Cup 2008–2009 cùng Shakhtar Donetsk, bên cạnh nhiều danh hiệu quốc nội tại Romania, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, vị chiến lược gia kỳ cựu này từng dẫn dắt Romania giai đoạn 1981-1986, đưa đội dự Euro 1984. Sau quãng thời gian làm việc với tuyển Thổ Nhĩ Kỳ (2017-2019), ông trở lại dẫn dắt đội tuyển quê nhà từ tháng 8-2024 theo hợp đồng kéo dài đến giữa năm 2026.

Với độ tuổi 80, ông Lucescu đang tiến sát kỷ lục HLV lớn tuổi nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp - do Roger Lemerre (Pháp) đang nắm giữ.