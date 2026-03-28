Thể thao

World Cup 2026: Khi những ngôi sao hàng công thăng hoa

Đ.Linh

Chiến thắng 2-0 trước Bắc Ireland giúp Ý tiếp tục nuôi hy vọng trở lại World Cup 2026 sau 2 kỳ vắng mặt.

 Trong thế trận bế tắc suốt hiệp một, đội quân áo thiên thanh cần đến sự tỏa sáng của một ngôi sao đang trên đường tìm lại chính mình.

Dè dặt suốt một thời gian dài kể từ khi tái xuất sau án phạt vì tham gia cá cược, Sandro Tonali bước vào giai đoạn "chín" của sự nghiệp. Không chỉ tung cú sút trái phá mở tỉ số cho đội chủ nhà phút 56, Tonali còn là tác giả pha kiến tạo để Moise Kean tỏa sáng, ấn định chiến thắng 2-0 trước Bắc Ireland. Không thực sự bùng nổ nhưng đủ hiệu quả, "Azzurri" cho thấy sự thực dụng và bản lĩnh của một đội tuyển lớn khi đứng trước áp lực phải trở lại sân khấu World Cup.

Ở trận chung kết play-off sắp tới, Ý sẽ phải làm khách trên sân của Bosnia & Herzegovina - đội vừa loại Xứ Wales sau loạt luân lưu căng thẳng. Đây được xem là trận cầu "sinh tử" với thầy trò HLV Gennaro Gattuso, bởi thất bại đồng nghĩa với kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp vắng bóng đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới.

Khi những ngôi sao hàng công thăng hoa - Ảnh 1.

Viktor Gyokeres (17) đưa Thụy Điển vào cuộc chiến cuối cùng (Ảnh: UEFA)

Nếu Ý thắng bằng bản lĩnh thì Thụy Điển lại gây ấn tượng nhờ màn trình diễn bùng nổ của ngôi sao tấn công Viktor Gyokeres. Tiền đạo này lập hat-trick giúp đội bóng Bắc Âu đánh bại Ukraine 3-1 trên sân trung lập tại Tây Ban Nha, dù trước đó anh chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn suốt chiến dịch vòng loại. Chiến thắng này đưa Thụy Điển vào trận quyết định gặp Ba Lan, đội ngược dòng đánh bại Albania 2-1. Lão tướng Robert Lewandowski tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp khi đóng góp bàn thắng quan trọng ở tuổi 37, hứa hẹn màn so tài hấp dẫn giữa anh và Gyokeres, 2 trung phong hàng đầu châu Âu hiện nay.

Kosovo, đội bóng đang xếp hạng 78 thế giới, dù 2 lần bị dẫn trước nhưng vẫn ngược dòng đánh bại Slovakia với tỉ số 4-3. Họ sẽ đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ, đội vượt qua Romania 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của hậu vệ cánh Ferdi Kadioglu. Nhánh đấu còn lại chứng kiến màn thể hiện sức mạnh của Đan Mạch khi thắng đậm Bắc Macedonia 4-0, với cả 4 bàn đều đến trong hiệp 2. Đối thủ của họ ở trận quyết định là CH Czech, đội vượt qua CH Ireland sau loạt luân lưu nghẹt thở.

Vòng bán kết play-off khép lại với 8 đội xuất sắc nhất sẽ đi tiếp vào các trận chung kết nhánh - nơi chỉ đội thắng mới được đặt chân đến World Cup. 

Tuyển Ý trước khúc quanh lịch sử

Chỉ có giành chiến thắng trước Bắc Ireland ở bán kết play-off vòng loại World Cup khu vực châu Âu rạng sáng 27-3, tuyển Ý mới tránh sa chân vào thảm họa.

Play-off World Cup 2026: Ý thắng chật vật Bắc Ireland, mơ vé đến Bắc Mỹ

(NLĐO) - Với sự tỏa sáng của Sandro Tonali và Moise Kean, chủ nhà Ý vượt qua Bắc Ireland với tỉ số 2-0 ở trận bán kết play-off, chờ vé dự World Cup sau 12 năm

Gyokeres lập hat-trick, Thụy Điển vào chung kết play-off World Cup

(NLĐO) - Cú hat-trick chói sáng của Viktor Gyokeres giúp Thụy Điển đánh bại Ukraine với tỉ số 3-1, tiến vào trận chung kết play-off tranh vé dự World Cup 2026.

