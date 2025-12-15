HLV Shin Tae-yong chưa nhận liên hệ từ PSSI, dù ghế nóng tuyển Indonesia bỏ trống

Vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia hiện vẫn đang bỏ trống sau khi LĐBĐ Indonesia (PSSI) và Patrick Kluivert chính thức chia tay hồi tháng 10-2025, không lâu sau thất bại của đội bóng xứ vạn đảo ở vòng loại thứ tư World Cup 2026.

Trong bối cảnh PSSI vẫn loay hoay tìm người kế nhiệm, cái tên Shin Tae-yong bất ngờ được dư luận Indonesia nhiều lần nhắc tên.

Không ít CĐV mong muốn nhà cầm quân người Hàn Quốc trở lại dẫn dắt đội tuyển Đông Nam Á với nhiều dấu ấn được để lại trong giai đoạn cầm quân trước đây.

Tuy nhiên, Shin Tae-yong mới đây khẳng định đến thời điểm hiện tại, ông chưa hề nhận được bất kỳ liên hệ nào từ PSSI. "Tôi hoàn toàn không có liên lạc gì với PSSI", Shin Tae-yong chia sẻ với tờ Bola khi xuất hiện tại sân bay Soekarno-Hatta (Tangerang, Indonesia) tối 14-12.

Dù không còn làm việc tại Indonesia, Shin Tae-yong vẫn thường xuyên quay lại quốc gia này và thừa nhận luôn cảm thấy thoải mái như ở nhà. Theo cựu HLV tuyển Indonesia, ông rất trân trọng tình cảm của người hâm mộ khi vẫn ghi nhận những đóng góp của mình cho đội tuyển trong quá khứ.

Shin Tae-yong hiện đang thất nghiệp khi bị PSSI miễn nhiệm vào tháng 1-2025, ông trở về Hàn Quốc dẫn dắt CLB Ulsan HD nhưng chỉ gắn bó chưa đầy hai tháng trước và bị sa thải vào ngày 9-10, khi bối cảnh xuất hiện thông tin bất ổn nội bộ đội bóng.

Trước đó, việc chia tay tuyển Indonesia là do thượng tầng PSSI muốn đội tuyển được dẫn dắt bởi một HLV Hà Lan để dễ bề giao tiếp với các cầu thủ nhập tịch.

Tuy nhiên, việc Patrick Kluivert thay thế ông đã không tạo nên được nhiều dấu ấn và sớm phải tháo chạy sau thất bại ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026.