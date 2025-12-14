Truyền thông Indonesia chỉ trích về thất bại trước tuyển nữ Việt Nam

Ở trận đấu chiều tối 14-12, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn áp đảo Indonesia. Đối thủ dù chủ động phòng ngự số đông và gây khó khăn trong hiệp 1 nhưng sức ép liên tục đã hóa giải hàng thủ Indonesia. Bích Thùy sút phạt đền thành công, mở tỉ số ở phút 28.

Sang hiệp 2, Hải Yến lập cú đúp và giúp tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tận dụng việc đối thủ xuống sức, Bích Thùy và Huỳnh Như ghi thêm hai bàn ở cuối trận, khép lại chiến thắng đậm 5-0.

Chứng kiến thất bại nặng nề này, truyền thông Indonesia không giấu nổi sự thất vọng. Tờ Bola Sport giật tít gay gắt, chỉ trích những sai lầm nơi hàng thủ và đặc biệt là vai trò của thủ môn được đào tạo tại Mỹ. "Thủ môn được đào tạo tại Mỹ mắc sai lầm, đội tuyển nữ quốc gia Indonesia bị Việt Nam làm bẽ mặt". Trong khi đó, tờ CNN Indonesia thừa nhận sự vượt trội của Việt Nam.



Tuyển nữ Việt Nam trước cơ hội vô địch kỳ SEA Games thứ 5 liên tiếp

Với truyền thông Thái Lan, chủ nhà SEA Games 33 - 2025 dành nhiều lời khen cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Các tờ báo lớn như Thairath và Khaosod đều nhận định đây là trận đấu một chiều đã được dự báo từ trước, khi tuyển nữ Việt Nam tỏ ra vượt trội về tổ chức lối chơi lẫn chất lượng đội hình.

Báo Khaosod nhấn mạnh tỉ số 5-0 phản ánh chính xác sự chênh lệch trình độ, đồng thời cho rằng bất kỳ đối thủ nào gặp Việt Nam ở trận chung kết SEA Games cũng sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn.



Với chiến thắng thuyết phục 5-0 trước tuyển nữ Indonesia ở bán kết SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp đã giành quyền vào chung kết.