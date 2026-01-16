HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
HLV trưởng Indonesia chia sẻ khó khăn khi gặp Việt Nam tại ASEAN Cup

Quốc An

(NLĐO) - HLV từng dự World Cup, John Herdman bày tỏ sự lo ngại khi Indoensia gặp Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 không trong dịp FIFA Days.

HLV trưởng tuyển Indonesia John Herdman đánh giá cao ĐT Việt Nam khi nhận định về bảng đấu ASEAN Cup 2026, đồng thời khẳng định không có bảng đấu nào là dễ dàng ở giải đấu năm nay.

Nhà cầm quân người Canada cũng đặc biệt lo ngại bài toán nhân sự khi ASEAN Cup 2026 không diễn ra trong dịp FIFA Days. Các cầu thủ đang thi đấu tại Serie A và Bundesliga nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở ASEAN Cup 2026 do giải không diễn ra trong dịp FIFA Days. Các trụ cột như Jay Idzes, Emil Audero hay Kevin Diks có thể vắng mặt ở giải đấu này.

“ASEAN Cup 2026 không thuộc FIFA Days, vì vậy các CLB sẽ gây áp lực lên cầu thủ. Chúng tôi phải đặt niềm tin vào những người luôn khao khát khoác áo đội tuyển quốc gia. Nếu tận dụng tốt điều đó, Indonesia hoàn toàn có thể hướng đến chức vô địch” - HLV Herdman chia sẻ.

img

Theo ông Herdman, ASEAN Cup 2026 sẽ có tính cạnh tranh rất cao khi mọi đội bóng đều gặp khó khăn về lực lượng. “Mỗi bảng đấu đều rất khắc nghiệt. Đội thành công là đội khao khát cống hiến cho đội tuyển quốc gia nhất” - ông nhấn mạnh.

Khó khăn này không chỉ đến với các cầu thủ ở Serie A và Bundesliga, mà gần như toàn bộ các cầu thủ Indonesia chơi bóng tại châu Âu đều đối diện nguy cơ này.

Những cái tên như Ole Romeny (Anh), Calvin Verdonk (Pháp), Dean James, Mees Hilgers (Eredivisie) cũng khó được CLB cho phép lên tuyển.

img

Tại lễ bốc thăm ở Jakarta, Indonesia rơi vào bảng A cùng đương kim vô địch Việt Nam, Singapore, Campuchia và đội thắng play-off giữa Brunei với Timor Leste.

Theo thể thức thi đấu, vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra theo hình thức vòng tròn một lượt, sân nhà - sân khách, mỗi đội thi đấu bốn trận (hai trận sân nhà, hai trận sân khách) trong giai đoạn từ ngày 24-7 đến 8-8.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết tiếp tục được tổ chức theo thể thức lượt đi - lượt về, diễn ra từ ngày 15-8 đến 26-8.

Trải qua 15 lần tổ chức, Thái Lan đang là đội tuyển giàu thành tích nhất với 7 chức vô địch, tiếp theo là Singapore (4 lần), Việt Nam (3 lần) và Malaysia (1 lần).

Tin liên quan

ASEAN Cup được nâng tầm khi FIFA tham gia tổ chức?

ASEAN Cup được nâng tầm khi FIFA tham gia tổ chức?

(NLĐO) - Buổi ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn mới giữa FIFA và ASEAN cũng là thời điểm công bố ra mắt Giải FIFA ASEAN Cup.

Chuyên gia Malaysia: FIFA ASEAN Cup, cơ hội vàng thu hẹp khoảng cách với Thái Lan và Việt Nam

(NLĐO) - Trước thông tin về Giải FIFA ASEAN Cup, chuyên gia bóng đá Malaysia cho rằng đây là cơ hội vàng thu hẹp khoảng cách với Việt Nam, Thái Lan.

U23 Úc hạ Myanmar, lên ngôi ASEAN Cup nữ 2025

(NLĐO) – U23 Úc vượt qua Myanmar 1-0 trong trận chung kết căng thẳng tối 19-8, qua đó đăng quang ASEAN Cup nữ 2025.

Việt Nam Indonesia ASEAN Cup
