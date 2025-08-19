U23 Úc hạ Myanmar, lên ngôi ASEAN Cup nữ 2025

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Úc thể hiện lối chơi áp đảo. Đội bóng áo xanh tận dụng lợi thế thể hình, liên tục triển khai các pha tấn công biên và tình huống cố định. Thủ môn Myo Mya Nyein trở thành chỗ dựa vững chắc của Myanmar khi nhiều lần cứu thua xuất sắc, đặc biệt là pha cản phá cú dứt điểm hiểm hóc của Sasha Grove ở phút bù giờ hiệp 1.



Trong khi đó, xà ngang cũng 2 lần từ chối bàn thắng của Úc sau các cú sút xa của Claudia Cicco và Cassidy.



Thế trận giằng co chỉ được phá vỡ ở phút 66. Aideen Keane căng ngang chuẩn xác để Holly Furphy băng vào dứt điểm tung lưới, mở tỷ số 1-0 cho Úc. Bàn thua buộc Myanmar dồn lực tấn công, song thể lực suy giảm khiến các pha phối hợp thiếu sắc bén.



Những phút cuối, cầu thủ Úc hai lần ngã trong vòng cấm Myanmar, song sau khi tham khảo VAR, trọng tài không cho hưởng phạt đền. Căng thẳng leo thang khi ban huấn luyện Myanmar phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài ở phút bù giờ.



Dù vậy, Úc vẫn bảo toàn chiến thắng mong manh 1-0, chính thức bước lên ngôi vô địch ASEAN Cup nữ 2025. Đây là thành quả xứng đáng cho lối chơi kỷ luật, thể lực vượt trội và bản lĩnh ở trận đấu quyết định.



Chức vô địch này giúp Úc có hai lần đăng quang giải đấu, thua Việt Nam (3 lần) và TháI Lan (4 lần).

