HLV tuyển U22 Lào đánh giá cao năng lực ông Kim Sang-sik

HLV Ha Hyeok-jun không xa lạ đồng nghiệp Kim Sang-sik khi từng cầm quân chạm trán nhau ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Cả hai chiến lược gia này đều xuất thân từ nền bóng đá Hàn Quốc với triết lý tấn công đa dạng, hiện đại.

HLV Ha Hyeok-jun (trái) và đồng nghiệp Kim Sang-sik

Trong buổi họp báo trước ngày ra quân vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV đội tuyển U22 Lào cho biết toàn đội đã nỗ lực tập luyện và chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu. Tuy nhiên, ông Ha Hyeok-jun cũng khẳng định bóng đá có nhiều diễn biến bất ngờ và khó thể đoán được kết quả của màn so tài giữa hai đội vào ngày mai hay những lượt trận sau đó.

HLV Ha Hyeok-jun cũng dành lời ngợi khen trình độ, đẳng cấp bóng đá Việt Nam và người đồng nghiệp đồng hương Kim Sang-sik. Ông nói: “Tôi đã biết HLV Kim Sang-sik từ lâu. Ông ấy là một HLV giỏi và đã xây dựng một đội tuyển mạnh. Được đối đầu với đội bóng của ông ấy, tôi tin rằng đội tuyển Lào sẽ trưởng thành hơn”.

Nói về cơ hội cạnh tranh của U22 Lào, ông Ha kỳ vọng: “Về thể thức, chúng tôi chỉ cần 1 trận thắng và 1 kết quả hòa ở vòng bảng là có cơ hội lớn giành suất vào bán kết. Tuy nhiệm vụ này không dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và chuẩn bị tốt nhất để bước vào thử thách”.

HLV Ha Hyeok-jun tin đội bóng của ông sẽ tiến bộ khi được so tài với U22 Việt Nam

Nhân dịp Quốc khánh Lào 2-12, HLV Ha Hyeok-jun bày tỏ mong muốn đội tuyển của mình sẽ thi đấu thật cống hiến để gửi tặng người hâm mộ một màn trình diện mãn nhãn người hâm mộ.

“Lào là đất nước có khoảng 7-8 triệu dân, dân số có thể ít nhất trong khu vực nhưng người hâm mộ bóng đá ở đây rất cuồng nhiệt. Người hâm mộ Việt Nam cũng yêu bóng đá không kém. Dù quy mô dân số hay đất nước có khác nhau, nhưng tình yêu bóng đá là như nhau. Hôm nay là Quốc khánh của Lào, tôi hy vọng chúng tôi có thể cống hiến những gì tốt nhất để mang lại một trận cầu hay” - HLV Ha Hyeok-jun chia sẻ.

U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào ở trận mở màn bảng B vào chiều 3-12. Đội giành chiến thắng ở ngày ra quân sẽ có lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé lọt vào vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.