Người lao động News

Thể thao Bóng đá

Thái Lan, Indonesia là đối thủ chính của U22 Việt Nam

T.Phước

Đội tuyển U22 Việt Nam đã kết thúc hành trình rèn luyện tại TP HCM và sang Thái Lan để chuẩn bị các lượt trận vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 ngày 1-12.

Sau quá trình đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ thông qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025, chiến lược gia Hàn Quốc quyết định chia tay hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Trong số này, Thành Trung, Đức Việt và Vĩ Hào là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đẳng cấp cao nhưng vì chấn thương nên chưa có được thể trạng tốt nhất.

Nòng cốt lực lượng của U22 Việt Nam hiện nay là những tuyển thủ từng đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành quyền tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. Tỏ rõ quyết tâm giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik khẳng định: "Trận đầu (gặp Lào, ngày 3-12) luôn khó khăn và mang tính chất quan trọng trong giải đấu. Chúng tôi đã phân tích kỹ để xây dựng phương án tấn công hiệu quả nhất, cố gắng ghi nhiều bàn thắng nhằm tạo lợi thế ngay từ đầu".

Thái Lan, Indonesia là đối thủ chính của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 33 tại Thái Lan. Ảnh: VFF

Giới chuyên gia cho rằng U22 Việt Nam "rộng cửa" vào bán kết nhưng cần phải vượt qua thử thách khó là Thái Lan và Indonesia mới có thể đổi màu huy chương tại SEA Games. Thái Lan có lợi thế sân nhà, quyết tâm lấy lại vị thế vô địch giải đấu, điều mà họ chưa đạt được kể từ năm 2017.

Trong khi đó, Indonesia là đương kim vô địch, sử dụng cầu thủ nhập tịch chất lượng cao như: Dion Markx, Ivar Jenner, Rafael Struick, Jens Raven và Mauro Zilstra… Bên cạnh đó, nửa đội hình của U22 Indonesia ở SEA Games sắp tới từng khoác áo đội tuyển quốc gia dự ASEAN Cup 2024.

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Theo lịch, sau trận mở màn gặp U22 Lào, đội sẽ đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11-12, trên sân Rajamangala (Bangkok).

Với lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng, bộ khung trẻ nhưng giàu kinh nghiệm quốc tế và quá trình chuẩn bị dài hạn xuyên suốt năm 2024-2025, U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu chinh phục ngôi cao nhất tại SEA Games 33.


