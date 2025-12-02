HLV tuyển U22 Việt Nam nói gì trước ngày ra quân SEA Games 33?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

HLV tuyển U22 Việt Nam nói gì trước ngày ra quân SEA Games 33?

Tường Phước (Ành: Quỳnh Mai)

(NLĐO) - U22 Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận đầu tiên bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, chạm trán U22 Lào lúc 16 giờ ngày 3-12 tại sân Rajamangala (Bangkok).

Buổi họp báo trước lượt trận khai mạc bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra chiều 2-12 tại Bangkok. Buổi họp báo chỉ có sự tham dự của HLV trưởng U22 Việt Nam - ông Kim Sang-sik và HLV trưởng U22 Lào - ông Ha Hyeok-jun.

HLV tuyển U22 Việt Nam nói gì trước ngày ra quân SEA Games 33? - Ảnh 1.

Mở đầu phần chia sẻ, HLV Kim nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của SEA Games đối với bóng đá Việt Nam và khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chiến lược gia Hàn Quốc cho biết: “SEA Games là giải đấu rất quan trọng với Việt Nam. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa để hướng đến mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng”.

Đánh giá về U22 Lào, HLV trưởng U22 Việt Nam tỏ ra thận trọng: “Hai đội đã gặp nhau nhiều lần. Lần gần nhất Việt Nam thắng 2-0 nhưng dưới thời HLV Ha Hyeok-jun, Lào đã tiến bộ rõ rệt. Ông ấy đã tạo ảnh hưởng lớn về lối chơi và tổ chức đội hình cho Lào”.

HLV Kim Sang-sik cũng chia sẻ rằng U22 Việt Nam đã rèn luyện với cường độ rất cao trong thời gian qua nhằm chuẩn bị kỹ nhất cho SEA Games 33. “Chúng tôi rất bận rộn, cố gắng cải thiện để trưởng thành hơn từng ngày. Toàn đội chắc chắn muốn đạt kết quả tốt nhất ngày mai” - ông Kim Sang-sik nói thêm.

HLV tuyển U22 Việt Nam nói gì trước ngày ra quân SEA Games 33? - Ảnh 2.

HLV Kim khẳng định mục tiêu của U22 Việt Nam là nỗ lực thi đấu để đạt thành tích tốt nhất. "Ở Đông Nam Á, các đội đều có sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau góp phần giúp bóng đá khu vực phát triển” - thầy của Đình Bắc nhận xét.

Trong lời nhắn gửi đến người hâm mộ Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Tôi cảm ơn người hâm mộ dù trực tiếp đến SVĐ hay theo dõi qua truyền hình đã luôn ủng hộ đội tuyển. Chúng tôi sẽ cố gắng mang lại niềm vui và kết quả tốt nhất”.

U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào ở trận mở màn bảng B vào chiều 3-12. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo khởi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục tâm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33.

Tin liên quan

U22 Việt Nam sẵn sàng bứt phá

U22 Việt Nam sẵn sàng bứt phá

Đội tuyển U22 Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ góp mặt ở trận chung kết SEA Games 33.

Thái Lan, Indonesia là đối thủ chính của U22 Việt Nam

Đội tuyển U22 Việt Nam đã kết thúc hành trình rèn luyện tại TP HCM và sang Thái Lan để chuẩn bị các lượt trận vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 ngày 1-12.

U22 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho người dân miền Trung bị lũ lụt

(NLĐO) - Trước ngày sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, tuyển U22 Việt Nam và tuyển nữ quốc gia trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ người dân miền Trung bị bão lũ.

U22 Việt Nam SEA Games 33 U22 Lào HLV Kim Sang-sik
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo