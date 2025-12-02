HLV tuyển U22 Việt Nam nói gì trước ngày ra quân SEA Games 33?

Buổi họp báo trước lượt trận khai mạc bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra chiều 2-12 tại Bangkok. Buổi họp báo chỉ có sự tham dự của HLV trưởng U22 Việt Nam - ông Kim Sang-sik và HLV trưởng U22 Lào - ông Ha Hyeok-jun.

Mở đầu phần chia sẻ, HLV Kim nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của SEA Games đối với bóng đá Việt Nam và khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chiến lược gia Hàn Quốc cho biết: “SEA Games là giải đấu rất quan trọng với Việt Nam. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa để hướng đến mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng”.

Đánh giá về U22 Lào, HLV trưởng U22 Việt Nam tỏ ra thận trọng: “Hai đội đã gặp nhau nhiều lần. Lần gần nhất Việt Nam thắng 2-0 nhưng dưới thời HLV Ha Hyeok-jun, Lào đã tiến bộ rõ rệt. Ông ấy đã tạo ảnh hưởng lớn về lối chơi và tổ chức đội hình cho Lào”.

HLV Kim Sang-sik cũng chia sẻ rằng U22 Việt Nam đã rèn luyện với cường độ rất cao trong thời gian qua nhằm chuẩn bị kỹ nhất cho SEA Games 33. “Chúng tôi rất bận rộn, cố gắng cải thiện để trưởng thành hơn từng ngày. Toàn đội chắc chắn muốn đạt kết quả tốt nhất ngày mai” - ông Kim Sang-sik nói thêm.

HLV Kim khẳng định mục tiêu của U22 Việt Nam là nỗ lực thi đấu để đạt thành tích tốt nhất. "Ở Đông Nam Á, các đội đều có sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau góp phần giúp bóng đá khu vực phát triển” - thầy của Đình Bắc nhận xét.

Trong lời nhắn gửi đến người hâm mộ Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Tôi cảm ơn người hâm mộ dù trực tiếp đến SVĐ hay theo dõi qua truyền hình đã luôn ủng hộ đội tuyển. Chúng tôi sẽ cố gắng mang lại niềm vui và kết quả tốt nhất”.

U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào ở trận mở màn bảng B vào chiều 3-12. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo khởi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục tâm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33.