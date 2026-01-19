HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

HLV U23 Trung Quốc nói gì trước màn chạm trán U23 Việt Nam?

Tường Phước

(NLĐO) - U23 Trung Quốc lần đầu vượt qua vòng đấu bảng Giải U23 châu Á nhưng muốn đánh bại U23 Việt Nam ở bán kết để ghi tên vào trận tranh ngôi vương giải đấu

Khác với U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc tiến vào bán kết với hàng phòng ngự mạnh nhất giải. Đội chưa từng thủng lưới 1 lần nào trong suốt 4 trận đã qua. Trong lịch sử giải đấu, Ả Rập Saudi và Uzbekistan là hai đội từng lập thành tích này, lần lượt vào các năm 2022 và 2024.

HLV U23 Trung Quốc nói gì trước màn chạm trán U23 Việt Nam? - Ảnh 1.

U23 Trung Quốc chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn nhưng giữ sạch lưới sau 4 trận đã đấu tại Giải U23 châu Á 2026

Phát biểu trước trận đấu, cầu thủ Liu Haofan tự tin: “Chúng tôi không lo lắng lắm, dù hàng công chỉ mới ghi 1 bàn. Đương nhiên rồi, U23 Trung Quốc đã sở hữu hàng thủ vô đối. Đội chẳng có gì phải căng thẳng hay lo lắng gì cả. Đội cũng đã chuẩn bị tập luyện đá phạt đền rồi. Người hâm mộ hãy cứ chờ đợi vào chúng tôi khi đấu với U23 Việt Nam”.

Trong khi đó, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc thận trọng hơn, khi cho rằng: “U23 Việt Nam có lợi thế hơn U23 Trung Quốc về thời gian nghỉ hồi phục. 

Dẫu sao, U23 Trung Quốc vẫn phải thích nghi vì đó là đặc thù lịch thi đấu. Chúng tôi đã cố gắng từng trận. Giấc mơ cũng đã thành hiện thực khi đội vào bán kết. Nhưng U23 Trung Quốc không dừng lại. Đội muốn hướng tới chung kết”.

HLV U23 Trung Quốc nói gì trước màn chạm trán U23 Việt Nam? - Ảnh 2.

HLV Antonio Puche (bìa phải) củng học trò Liu Haofan và HLV Kim Sang-sik, thủ môn Trung Kiên

Đánh giá về U23 Việt Nam, ông Puche nói thêm: “U23 Trung Quốc đã gặp U23 Việt Nam 2 lần trong năm ngoái. Họ là đội có tính tổ chức tốt, chuyển đổi trạng thái nhanh. U23 Trung Quốc sẽ không dễ dàng tấn công vào phần sân của U23 Việt Nam. Và ngược lại, chúng tôi sẽ phải rất tập trung khi họ tấn công. Đội sẽ có nhiều việc phải làm trong màn so tài diễn ra vào ngày mai”.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 20-1. Thầy trò ông Kim Sang-sik đang hướng tới mục tiêu giúp U23 Việt Nam lần thứ 2 lọt vào trận chung kết Giải U23 châu Á  bằng tinh thần quả cảm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin vững chắc vào sức mạnh tập thể.

