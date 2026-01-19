HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Truyền thông châu Á đặt niềm tin vào U23 Việt Nam

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Trước thềm bán kết VCK U23 châu Á 2026, nhiều tờ báo châu Á dành sự quan tâm đặc biệt cho hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tại Hàn Quốc, tờ Nate News mô tả U23 Việt Nam là "cơn bão thực sự" của giải đấu năm nay. Theo tờ báo xứ sở kim chi, HLV Kim Sang-sik là chiến lược gia duy nhất dẫn dắt đội bóng toàn thắng cả 4 trận từ đầu giải, điều mà ngay cả những "ông lớn" như Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng không thể làm được.

Truyền thông châu Á đặt niềm tin vào U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Tờ Olret Viva gọi U23 Việt Nam là “cơn ác mộng” đối với U23 Trung Quốc

Điểm khiến báo chí Hàn Quốc ấn tượng hơn cả là sự đối lập giữa thứ hạng FIFA và kết quả thi đấu. Việt Nam ở vị trí thấp hơn tất cả các đối thủ đã chạm trán, nhưng bằng tính kỷ luật và khả năng tận dụng thời điểm then chốt, "Những chiến binh sao vàng" đã phá vỡ mọi quy luật.

Trước trận bán kết với U23 Trung Quốc, Nate News cho rằng cánh cửa vào chung kết đang mở ra rõ ràng với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đọ sức cùng đại diện Đông Á có hàng phòng ngự chắc chắn, U23 Việt Nam càng có cơ hội thể hiện sự ổn định và bản lĩnh đã được kiểm chứng qua các trận đấu trước. "Hiện tượng Kim Sang-sik đang lan rộng và cơn bão này nhiều khả năng chưa dừng lại ở bán kết" - tờ báo Hàn Quốc kết luận.

Ở Đông Nam Á, truyền thông Indonesia cũng có cái nhìn đầy tôn trọng. Tờ Olret Viva nhận định U23 Việt Nam là "cơn ác mộng" với U23 Trung Quốc. Trong bài phân tích của tờ báo này, việc hoàn thành trận tứ kết sớm hơn gần một ngày giúp đội bóng HLV Kim Sang-sik có quỹ thời gian hồi phục tốt hơn, trong khi Trung Quốc vừa trải qua 120 phút căng thẳng và loạt luân lưu với Uzbekistan.

Olret Viva cho rằng sự bào mòn thể lực có thể là điểm yếu chí mạng với một đội bóng thiên về phòng ngự như đại diện đất nước tỉ dân. Ngược lại, "Những chiến binh sao vàng" đang sở hữu chân sút đẳng cấp hàng đầu là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Tờ báo Indonesia nhấn mạnh chính sự xuất hiện của Đình Bắc từ băng ghế dự bị đã thay đổi cục diện trận đấu, mang lại tấm vé vào bán kết cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Truyền thông châu Á đặt niềm tin vào U23 Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Trung Quốc trông cậy vào tài năng của thủ môn Li Hao (Ảnh: AFC)

Trong khi đó, truyền thông Nhật Bản nhìn câu chuyện ở góc độ dài hơi hơn. Trang thông tin thể thao THE DIGEST cho rằng U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên vô địch châu Á.

Bài viết đăng tải trên trang này đánh giá cao sự tiến bộ về thể lực của đại diện Đông Nam Á. Đây là yếu tố từng bị xem như "tử huyệt", song giờ đây đã trở thành nền tảng giúp Việt Nam duy trì sức bền trước các đối thủ vượt trội về thể hình. Hành trình toàn thắng vòng bảng, sau đó vượt qua UAE ở tứ kết là minh chứng cho sự ổn định và bản lĩnh ngày càng hoàn thiện của "Những chiến binh sao vàng".

Truyền thông châu Á đặt niềm tin vào U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Thể lực không còn là điểm yếu chí mạng của thầy trò HLV Kim Sang-sik (Ảnh: AFC)

Khác với các đối thủ ở vòng bảng và tứ kết, U23 Trung Quốc là đội bóng thiên về phòng ngự với sự xuất thần của thủ môn Li Hao. Trận bán kết của U23 Việt Nam sắp tới cũng sẽ là cơ hội để "cơn bão Kim Sang-sik" kiểm chứng sức mạnh trên hành trình chạm tới một chương mới trong lịch sử bóng đá trẻ nước nhà.

Dù không đạt phong độ tốt nhất do chấn thương, cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội vẫn góp phần quan trọng vào 3 bàn thắng ở trận gặp U23 UAE vừa qua.

Tin liên quan

Đình Bắc có điểm nổi trội gì so với 6 cầu thủ U23 triển vọng của AFC?

Đình Bắc có điểm nổi trội gì so với 6 cầu thủ U23 triển vọng của AFC?

(NLĐO) - Ở góc nhìn của AFC, Nguyễn Đình Bắc có lẽ không còn là “ngôi sao triển vọng” mà nên ở một vị trí khác.

Truyền thông Trung Quốc mừng khi thấy tên trọng tài cầm còi bán kết với U23 Việt Nam

(NLĐO) - Trận bán kết của U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc được điều khiển bởi trọng tài Alexander King, điều này khiến truyền thông Trung Quốc vui mừng.

Xác định tổ trọng tài điều hành trận U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc

(NLĐO) - U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Trung Quốc trong trận bán kết U23 châu Á 2026 lúc 22 giờ 30 ngày 20-1.

