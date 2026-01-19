Vì sao Đình Bắc không được AFC đánh giá là ngôi sao triển vọng?

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) không đưa chân sút Nguyễn Đình Bắc vào danh sách “6 cầu thủ triển vọng của VCK U23 châu Á 2026” đã dấy lên nhiều tranh luận, ý kiến trái chiều của khán giả châu Á.

Người hâm mộ Việt Nam đánh giá cao năng lực của Đình Bắc khi chứng kiến tài năng 21 tuổi góp công lớn giúp bóng đá nước nhà đoạt danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games 33 và lọt vào bán kết U23 châu Á 2026.

Tại sân chơi diễn ra ở Ả Rập Saudi, Đình Bắc góp dấu giày trong 8 bàn thắng của U23 Việt Nam, bao gồm 3 pha lập công kể từ đầu giải đấu.

Ở góc nhìn cảm tính, Đình Bắc không được AFC xem là ngôi sao triển vọng là sự thiệt thòi đối với chân sút xứ Nghệ. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng Đình Bắc đã là ngôi sao thực thụ, đang khoác áo tuyển quốc gia và là trụ cột quan trọng của CLB chủ quản.

Ở tuổi 21, tiền đạo mang áo số 7 của U23 Việt Nam không còn là gương mặt cần chờ đợi sự bùng nổ. Anh đã khiến U22 Thái Lan "run rẩy" khi chạm trán trong trận chung kết SEA Games 33, làm các cường quốc bóng đá Tây Á và Trung Á e dè mỗi khi đối mặt ở VCK U23 châu Á 2026.

Đình Bắc có thể bị AFC chấm điểm thấp vì 3 trận liên tiếp ra sân từ băng ghế dự bị, thi đấu ít hơn các đồng nghiệp ở VCK U23 châu Á kỳ này.

Tuy nhiên, cầu thủ của Công an Hà Nội là mấu chốt giúp U23 Việt Nam giải tỏa bế tắc, giành chiến thắng chung cuộc. Đình Bắc là tâm điểm ở những trận đấu lớn, mang dáng dấp của một ngôi sao đúng nghĩa.

Với việc U23 Việt Nam đã vào bán kết U23 châu Á 2026 và còn ít nhất thêm hai trận đấu nữa, cơ hội để Đình Bắc tỏa sáng, ghi điểm với người hâm mộ châu Á sẽ "rộng mở".

Chỉ cần thêm một hoặc hai bàn thắng, tiền đạo của U23 Việt Nam còn có thể tạo nên cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục - đoạt danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á.