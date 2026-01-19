Vì sao Đình Bắc không được AFC đánh giá là ngôi sao triển vọng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vì sao Đình Bắc không được AFC đánh giá là ngôi sao triển vọng?

Tường Phước

(NLĐO) - Ghi 3 bàn sau 4 lượt đấu, Nguyễn Đình Bắc tràn trề cơ hội đua tranh danh hiệu "Vua phá lưới" Giải U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) không đưa chân sút Nguyễn Đình Bắc vào danh sách “6 cầu thủ triển vọng của VCK U23 châu Á 2026” đã dấy lên nhiều tranh luận, ý kiến trái chiều của khán giả châu Á.

Vì sao Đình Bắc không được AFC đánh giá là ngôi sao triển vọng? - Ảnh 1.

Người hâm mộ Việt Nam đánh giá cao năng lực của Đình Bắc khi chứng kiến tài năng 21 tuổi góp công lớn giúp bóng đá nước nhà đoạt danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games 33 và lọt vào bán kết U23 châu Á 2026.

TIN LIÊN QUAN

Tại sân chơi diễn ra ở Ả Rập Saudi, Đình Bắc góp dấu giày trong 8 bàn thắng của U23 Việt Nam, bao gồm 3 pha lập công kể từ đầu giải đấu.

Ở góc nhìn cảm tính, Đình Bắc không được AFC xem là ngôi sao triển vọng là sự thiệt thòi đối với chân sút xứ Nghệ. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng Đình Bắc đã là ngôi sao thực thụ, đang khoác áo tuyển quốc gia và là trụ cột quan trọng của CLB chủ quản.

Vì sao Đình Bắc không được AFC đánh giá là ngôi sao triển vọng? - Ảnh 2.

Ở tuổi 21, tiền đạo mang áo số 7 của U23 Việt Nam không còn là gương mặt cần chờ đợi sự bùng nổ. Anh đã khiến U22 Thái Lan "run rẩy" khi chạm trán trong trận chung kết SEA Games 33, làm các cường quốc bóng đá Tây Á và Trung Á e dè mỗi khi đối mặt ở VCK U23 châu Á 2026.

TIN LIÊN QUAN

Đình Bắc có thể bị AFC chấm điểm thấp vì 3 trận liên tiếp ra sân từ băng ghế dự bị, thi đấu ít hơn các đồng nghiệp ở VCK U23 châu Á kỳ này.

Tuy nhiên, cầu thủ của Công an Hà Nội là mấu chốt giúp U23 Việt Nam giải tỏa bế tắc, giành chiến thắng chung cuộc. Đình Bắc là tâm điểm ở những trận đấu lớn, mang dáng dấp của một ngôi sao đúng nghĩa.

Vì sao Đình Bắc không được AFC đánh giá là ngôi sao triển vọng? - Ảnh 3.

Với việc U23 Việt Nam đã vào bán kết U23 châu Á 2026 và còn ít nhất thêm hai trận đấu nữa, cơ hội để Đình Bắc tỏa sáng, ghi điểm với người hâm mộ châu Á sẽ "rộng mở".

Chỉ cần thêm một hoặc hai bàn thắng, tiền đạo của U23 Việt Nam còn có thể tạo nên cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục - đoạt danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á.

Tin liên quan

Xác định tổ trọng tài điều hành trận U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc

Xác định tổ trọng tài điều hành trận U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc

(NLĐO) - U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Trung Quốc trong trận bán kết U23 châu Á 2026 lúc 22 giờ 30 ngày 20-1.

"Người nhện" U23 Trung Quốc muốn "gieo sầu" cho U23 Việt Nam

(NLĐO) - Thủ thành Li Hao góp công giúp U23 Trung Quốc thắng U23 Uzbekistan, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026, sẵn sàng "gieo sầu" cho U23 Việt Nam

AFC nhận định U23 Việt Nam là thử thách lớn của Trung Quốc

(NLĐO) - Trước thềm bán kết, AFC đã có những nhận định riêng cho từng cặp đấu ở vòng 4 đội mạnh nhất châu Á.

đội tuyển u23 việt nam U23 Trung Quốc U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc Giải U23 châu Á 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo