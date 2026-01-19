Thủ thành Trần Trung Kiên quyết thắng đồng nghiệp U23 Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thủ thành Trần Trung Kiên quyết thắng đồng nghiệp U23 Trung Quốc

Tường Phước

(NLĐO) - Trần Trung Kiên cùng Li Hao là hai thủ môn xuất sắc nhất VCK U23 châu Á 2026. Bộ đôi "người nhện" này sẽ trực tiếp so tài ở trận bán kết vào ngày 20-1

Li Hao góp công lớn giúp U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan để giành tấm vé vào bán kết U23 châu Á 2026. Thủ thành sinh năm 2004 xuất thân từ lò Atlético Madrid cũng là người duy nhất giữ sạch lưới kể từ đầu giải đấu kỳ này.

Thủ thành Trần Trung Kiên quyết vượt mặt đồng nghiệp U23 Trung Quốc - Ảnh 1.

Trần Trung Kiên

Trong khi đó, Trần Trung Kiên hóa thành "bức tường" phòng ngự kiên cố trước khung thành U23 Việt Nam, nhiều lần khiến các chân sút hàng đầu châu Á phải ngán ngẩm. So với đồng nghiệp người Trung Quốc, Trung Kiên vượt trội với chiều cao 1,92m và khả năng xử lý bóng bằng chân nhuần nhuyễn.

TIN LIÊN QUAN

Bộ đôi "người nhện" này sẽ trực tiếp so tài ở trận bán kết vào ngày 20-1, để cạnh tranh một suất vào chơi trận chung kết. Với lối chơi thực dụng, lấy phòng ngự làm gốc, nhiều khả năng U23 Trung Quốc sẽ dựng "xe bus hai tầng" để đưa trận đấu vào loạt luân lưu 11m may rủi.

Thủ thành Trần Trung Kiên quyết vượt mặt đồng nghiệp U23 Trung Quốc - Ảnh 2.

Li Hao

Tuy nhiên, Trần Trung Kiên nhấn mạnh toàn đội sẽ thi đấu với hơn 100% khả năng để hướng tới chiến thắng và đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. “Trước trận đấu, tinh thần của toàn đội rất tốt, tập trung cao độ và tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của Ban huấn luyện. Cá nhân tôi cũng như toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu để giành chiến thắng và mang niềm vui về cho người hâm mộ" - thủ thành Hoàng Anh Gia Lai khẳng định.

TIN LIÊN QUAN

Thủ thành của U23 Việt Nam cũng dành sự tôn trọng đối với đồng nghiệp Li Hao bên kia chiến tuyến. Anh nói: “Qua 4 trận đấu chưa để thủng lưới, đó là thành tích rất đáng ghi nhận. Anh ấy là một thủ môn toàn diện, có đầy đủ kỹ năng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào phần việc của mình và thi đấu với sự tự tin cao nhất”.

Thủ thành Trần Trung Kiên quyết vượt mặt đồng nghiệp U23 Trung Quốc - Ảnh 3.

Thủ môn sinh năm 2003 cũng nhắc lại những kỷ niệm tại Panda Cup 2025, giải đấu U23 Việt Nam từng thắng U23 Trung Quốc 1-0.

Theo đánh giá của Trung Kiên, U23 Trung Quốc là một tập thể gắn kết, có sức mạnh và đã tiến bộ rất nhiều tại VCK U23 châu Á lần này. Vì vậy, trận bán kết ngày lúc 22 giờ 30 ngày 20-1 chắc chắn sẽ là cuộc so tài rất đáng chờ đợi.

Tin liên quan

Truyền thông châu Á đặt niềm tin vào U23 Việt Nam

Truyền thông châu Á đặt niềm tin vào U23 Việt Nam

(NLĐO) - Trước thềm bán kết VCK U23 châu Á 2026, nhiều tờ báo châu Á dành sự quan tâm đặc biệt cho hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đình Bắc có điểm nổi trội gì so với 6 cầu thủ U23 triển vọng của AFC?

(NLĐO) - Ở góc nhìn của AFC, Nguyễn Đình Bắc có lẽ không còn là “ngôi sao triển vọng” mà nên ở một vị trí khác.

Vì sao Đình Bắc không được AFC đánh giá là ngôi sao triển vọng?

(NLĐO) - Ghi 3 bàn sau 4 lượt đấu, Nguyễn Đình Bắc tràn trề cơ hội đua tranh danh hiệu "Vua phá lưới" Giải U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi

U23 Việt Nam đội tuyển u23 việt nam U23 Trung Quốc HLV Kim Sang-sik Trần Trung Kiên Giải U23 châu Á 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo