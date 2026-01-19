Thủ thành Trần Trung Kiên quyết thắng đồng nghiệp U23 Trung Quốc

Li Hao góp công lớn giúp U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan để giành tấm vé vào bán kết U23 châu Á 2026. Thủ thành sinh năm 2004 xuất thân từ lò Atlético Madrid cũng là người duy nhất giữ sạch lưới kể từ đầu giải đấu kỳ này.

Trần Trung Kiên

Trong khi đó, Trần Trung Kiên hóa thành "bức tường" phòng ngự kiên cố trước khung thành U23 Việt Nam, nhiều lần khiến các chân sút hàng đầu châu Á phải ngán ngẩm. So với đồng nghiệp người Trung Quốc, Trung Kiên vượt trội với chiều cao 1,92m và khả năng xử lý bóng bằng chân nhuần nhuyễn.

Bộ đôi "người nhện" này sẽ trực tiếp so tài ở trận bán kết vào ngày 20-1, để cạnh tranh một suất vào chơi trận chung kết. Với lối chơi thực dụng, lấy phòng ngự làm gốc, nhiều khả năng U23 Trung Quốc sẽ dựng "xe bus hai tầng" để đưa trận đấu vào loạt luân lưu 11m may rủi.

Li Hao

Tuy nhiên, Trần Trung Kiên nhấn mạnh toàn đội sẽ thi đấu với hơn 100% khả năng để hướng tới chiến thắng và đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. “Trước trận đấu, tinh thần của toàn đội rất tốt, tập trung cao độ và tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của Ban huấn luyện. Cá nhân tôi cũng như toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu để giành chiến thắng và mang niềm vui về cho người hâm mộ" - thủ thành Hoàng Anh Gia Lai khẳng định.

Thủ thành của U23 Việt Nam cũng dành sự tôn trọng đối với đồng nghiệp Li Hao bên kia chiến tuyến. Anh nói: “Qua 4 trận đấu chưa để thủng lưới, đó là thành tích rất đáng ghi nhận. Anh ấy là một thủ môn toàn diện, có đầy đủ kỹ năng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào phần việc của mình và thi đấu với sự tự tin cao nhất”.

Thủ môn sinh năm 2003 cũng nhắc lại những kỷ niệm tại Panda Cup 2025, giải đấu U23 Việt Nam từng thắng U23 Trung Quốc 1-0.

Theo đánh giá của Trung Kiên, U23 Trung Quốc là một tập thể gắn kết, có sức mạnh và đã tiến bộ rất nhiều tại VCK U23 châu Á lần này. Vì vậy, trận bán kết ngày lúc 22 giờ 30 ngày 20-1 chắc chắn sẽ là cuộc so tài rất đáng chờ đợi.