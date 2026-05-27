Thể thao

HLV Việt Thắng ngồi ngoài khi Đồng Nai đứng trước cơ hội vô địch sớm 1 vòng

Quốc An

(NLĐO) - CLB Đồng Nai đứng trước cơ hội vô địch sớm một vòng khi đang hơn Bắc Ninh 5 điểm trước vòng áp chót, nhưng thiệt nặng vì vắng HLV và trung vệ trụ cột.

Trước cơ hội vô địch Giải Hạng nhất 2025-2026 sớm một vòng đấu, CLB Trường Tươi Đồng Nai lại đón nhận tin không vui khi HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng bị treo quyền chỉ đạo ở vòng 21.

Sau 20 vòng đấu, Trường Tươi Đồng Nai đang dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm so với đội bám đuổi Bắc Ninh. Nếu giành chiến thắng trước Long An trên sân nhà ở vòng áp chót diễn ra ngày 30-5, đại diện Đông Nam Bộ sẽ chính thức đăng quang sớm một vòng đấu.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo từ khu kỹ thuật trong trận đấu quan trọng này mà phải theo dõi các học trò trên khán đài.

HLV Việt Thắng ngồi khán đài khi Đồng Nai đứng trước cơ hội vô địch sớm 1 vòng - Ảnh 1.

Theo thông báo mới nhất từ VPF về danh sách kỷ luật vòng 21, HLV trưởng CLB Đồng Nai bị treo quyền chỉ đạo do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là tổn thất không nhỏ với đội chủ sân Đồng Nai trong bối cảnh họ đứng trước cơ hội hoàn tất mục tiêu thăng hạng.

Không chỉ mất HLV trưởng, Đồng Nai còn thiếu vắng trung vệ Hữu Tuấn. Cầu thủ này bị đình chỉ thi đấu 2 trận theo Quyết định kỷ luật số 517 sau hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ đối phương thuộc vòng 20.

HLV Việt Thắng ngồi khán đài khi Đồng Nai đứng trước cơ hội vô địch sớm 1 vòng - Ảnh 2.

Ngoài ra, nhiều cầu thủ khác cũng bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng, gồm Khúc Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Hùng (Trẻ PVF-CAND), Nguyễn Tuấn Em (Đồng Tháp), Lê Vương Minh Nhật (ĐH Văn Hiến) và Đoàn Văn Quý (Quảng Ninh).

Trên băng ghế huấn luyện, Khánh Hòa là đội chịu tổn thất lớn nhất khi HLV trưởng Trần Trọng Bình cùng trợ lý Nguyễn Tấn Điền đều bị treo quyền làm nhiệm vụ do vi phạm Quy chế bóng đá Việt Nam ở vòng 20.

Công Phượng trở lại, Đồng Nai đại thắng trong ngày Bắc Ninh sẩy chân

Công Phượng trở lại, Đồng Nai đại thắng trong ngày Bắc Ninh sẩy chân

(NLĐO) - Tối 16-5, Công Phượng và đồng đội đã có chiến thắng 3-0 ở vòng 19 Hạng nhất 2025-2026 khi đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Bắc Ninh bị cầm hoà.

Giải Hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai thua trận đầu tiên

(NLĐO) - Tận dụng tốt hai tình huống "không chiến", CLB Bắc Ninh khiến Trường Tươi Đồng Nai phải nhận thất bại đầu tiên ở Giải Hạng nhất quốc gia 2025-2026.

Giữa mạch 14 trận bất bại, HLV Việt Thắng sẽ vắng mặt ở Đồng Nai gặp CA TP HCM

(NLĐO) - Ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ hành quân đến sân nhà CA TP HCM nhưng không có sự dẫn dắt của HLV Việt Thắng.

