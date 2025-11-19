Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Các đại biểu Quốc hội băn khoăn về ngưỡng doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh ở mức 200 triệu đồng/năm.

Chiều 19-11, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Tại lần sửa đổi này, ban soạn thảo đã đề xuất ngưỡng doanh thu mà cá nhân, hộ kinh doanh phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 200 triệu đồng/năm. Đây là vấn đề còn có ý kiến băn khoăn của các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Vân Chi phát biểu thảo luận chiều 19-11. Ảnh: Phạm Thắng

Liên quan quy định về thuế thu nhập đối với cá nhân và hộ kinh doanh, đại biểu Nguyễn Vân Chi (đoàn Nghệ An) cho rằng dự thảo luật lần này cần đánh giá thấu đáo hơn tác động thực tế, đặc biệt trong bối cảnh phương thức quản lý thuế với hộ kinh doanh thay đổi từ thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế.

Theo bà Chi, hiện nay, các hộ kinh doanh đã tham gia đóng bảo hiểm y tế, tuy nhiên lại không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng nghĩa với việc không có lương hưu sau này và đặt ra các vấn đề về an sinh xã hội.

Với phương pháp quản lý thuế mới từ đầu năm 2026, thuế của hộ kinh doanh được tính trên doanh thu thực tế, xác định thông qua hóa đơn chứng từ giao dịch hàng hóa, dịch vụ và có sự đối chiếu với cơ quan thuế. Việc này giúp xác định doanh thu chính xác hơn và thu thuế theo tỉ lệ.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Vân Chi băn khoăn về ngưỡng doanh thu chịu thuế theo dự thảo là 200 triệu đồng/năm. Theo bà, quy định này tương đồng với ngưỡng thuế giá trị gia tăng, giúp thống nhất giữa các luật.

Tuy nhiên, xét trên thực tế, 200 triệu đồng tương đương doanh thu khoảng hơn 16 triệu đồng mỗi tháng. Giả sử tỉ lệ lợi nhuận bình quân của hộ kinh doanh chỉ khoảng 10%, thì thu nhập chỉ là 1,6 triệu đồng/tháng đã vào diện nộp thuế thu nhập cá nhân, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng nộp thuế thu nhập cá nhân người làm công ăn lương hiện là 15,5 triệu đồng/tháng, chưa kể người phụ thuộc.

Trong khi đó, hộ kinh doanh lại tính trực tiếp trên doanh thu mà không được hưởng các khoản miễn, giảm trừ này. Như vậy có sự chênh lệch và chưa bảo đảm bình đẳng giữa người làm công ăn lương và hộ, cá nhân kinh doanh.

Về phương thức quản lý thuế, theo đại biểu Nguyễn Vân Chi, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế của hộ kinh doanh được xác định cao hơn đáng kể so với mức khoán trước đây. Điều này dẫn tới gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh.

Trong khi đó, dự thảo luật lần này đã điều chỉnh giảm thuế cho người làm công ăn lương và một số đối tượng có thu nhập cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ngược lại, nhóm hộ và cá nhân kinh doanh chưa nhận được cơ chế miễn giảm tương xứng, khiến gánh nặng thuế tăng lên rõ rệt.

Do đó, đại biểu Nguyễn Vân Chi đề nghị cơ quan soạn thảo cần đánh giá kỹ hơn tác động, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa hộ kinh doanh và người làm công ăn lương.

Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) cũng băn khoăn về ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng/năm đối với hộ kinh doanh. Theo ông, ngưỡng doanh thu cũng cho thấy sự bất bình đẳng trong chính sách thuế, là điều khiến nhiều hộ kinh doanh e ngại khi chuyển từ thuế khoán sang phương pháp tính thuế dựa trên doanh thu.

Từ đó, đại biểu đề nghị xem xét lại mức doanh thu khởi điểm chịu thuế và thuế suất áp dụng đối với phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu đối với hộ kinh doanh nhỏ. "Đây là yếu tố then chốt để tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, khuyến khích hộ kinh doanh yên tâm chuyển đổi, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế, đúng với tinh thần Nghị quyết của Đảng"- đại biểu Trần Văn Lâm nêu quan điểm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh - Ảnh 2.

Đại biểu Hoàng Văn Cường. Ảnh: Phạm Thắng

Có cùng quan tâm, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn TP Hà Nội) cho rằng ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng là không phù hợp. Ông dẫn chứng một người bán sữa với giá vốn 900.000 đồng/hộp và bán ra là 1 triệu đồng/hộp, như vậy lãi 100.000 đồng/hộp.

Nếu bán 200 hộp, doanh thu là 200 triệu, nhưng thực chất phần tiền lãi chỉ được 20 triệu. Trong khi mức giảm trừ gia cảnh của một cá nhân đã là 186 triệu/năm, nếu như một cá nhân cộng với một người phụ thuộc là 260 triệu.

"Như vậy, người bán sữa phải bán ra doanh thu 2,6 tỉ mới có được mức chênh lệch là 260 triệu, và khi đó họ mới phải nộp thuế"- ông Cường nói. Từ đó, đại biểu đề nghị phải thay đổi lại mức của xác định khởi điểm thuế của những người kinh doanh, như những người bán hàng, những người đại lý, mức khởi điểm tối thiểu phải là 1,5 tỉ đồng/năm. Ở một số lĩnh vực khác, mức khởi điểm có thể khác nhưng phải cao hơn mức 200 triệu đồng/năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu giải trình, làm rõ nội dung đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết việc chuyển từ thuế khoán sang tính thuế dựa trên doanh thu thực tế đối với hộ kinh doanh đã giúp hạn chế thất thu thuế rất lớn, đặc biệt ở những khu vực kinh tế phát triển.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, sau khi ứng dụng công nghệ thông tin vào kê khai thuế, số thuế thu được từ việc chuyển từ khoán sang kê khai đã tăng 64%.

Về mức thu, dự thảo nâng mức doanh thu chịu thuế từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng. Bộ trưởng cho rằng, không thể nói dự thảo luật lần này gây khó khăn hay bất lợi cho các hộ kinh doanh. Tuy nhiên, Bộ trưởng đồng tình với các đại biểu về vấn đề công bằng thuế, cần đảm bảo mức chịu thuế đối với hộ kinh doanh tương xứng với mức chịu thuế của người làm công ăn lương.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cần nghiên cứu, tính toán kỹ hơn để xác định mức khởi đầu tính thuế cho hộ kinh doanh phù hợp để đảm bảo không bị thiệt thòi so với người làm công ăn lương.

Tin liên quan

Hộ kinh doanh chật vật chuyển đổi thuế

Hộ kinh doanh chật vật chuyển đổi thuế

Khi quy định thuế mới chuẩn bị có hiệu lực từ đầu năm 2026, câu hỏi "làm sao cho đúng?" đang khiến nhiều tiểu thương và hộ kinh doanh lúng túng hơn bao giờ hết

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

(NLĐO)- Văn phòng Chính phủ có công văn số 11154 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hộ kinh doanh.

Thêm giải pháp hỗ trợ 100% hộ kinh doanh TP HCM bỏ thuế khoán từ 2026

(NLĐO) - Nhiều công ty công nghệ, đơn vị tư vấn, ngân hàng gia tăng các giải pháp, giúp hộ kinh doanh bỏ thuế khoán, để nộp thuế theo doanh thu.

Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Tài chính hộ kinh doanh thuế thu nhập cá nhân đại biểu quốc hội Quốc hội thảo luận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo