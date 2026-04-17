Kinh tế

Cục Thuế lên tiếng việc xuất hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng

Minh Chiến

(NLĐO)- Ngày 17-4, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có thông tin về việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm.

Thời gian gần đây, một số cơ quan thuế địa phương đã thông báo hoặc hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời cho rằng trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn sẽ bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Về nội dung này, Cục Thuế dẫn quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và Nghị định số 68/2026/NĐ-CP cho hay, chính sách hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được thiết kế theo ngưỡng doanh thu nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô hoạt động và mức độ tuân thủ của người nộp thuế.

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử. Đối với hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, doanh thu thấp (bao gồm nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống), pháp luật không quy định thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo cơ quan thuế, triển khai hóa đơn điện tử đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực khi nhiều hộ kinh doanh dù doanh thu từ dưới 500 triệu đồng/năm trở xuống có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử nhằm minh bạch và chuyên nghiệp trong giao dịch với người tiêu dùng và khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức.

Thực tế các hộ kinh doanh này đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 70 năm 2025 của Chính phủ và đã được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật.

"Cục Thuế không hạn chế các nhu cầu hợp pháp này, đồng thời đang tổng hợp vướng mắc từ thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định, bảo đảm thuận lợi cho hộ kinh doanh và thống nhất trong tổ chức thực hiện" - Cục Thuế khẳng định.

Để bảo đảm thống nhất trong triển khai thực hiện và tránh gây hiểu nhầm cho người nộp thuế, Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo cơ quan thuế địa phương không yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu hộ có nhu cầu và đang sử dụng hợp pháp.

Các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng, không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế. Việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các văn bản, thông báo, quyết định xử phạt hoặc nội dung hướng dẫn đã ban hành tại một số cơ quan thuế cơ sở có liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương khẩn trương rà soát, đối chiếu với quy định hiện hành và hướng dẫn của Cục Thuế để xử lý theo đúng thẩm quyền. Trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp thì kịp thời thu hồi, hủy bỏ, thay thế theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.


Hộ kinh doanh cần lưu ý gì về hoá đơn điện tử?

Hộ kinh doanh cần lưu ý gì về hoá đơn điện tử?

(NLĐO)- Nghị định 68 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 5-3 đã nêu các quy định về sử dụng hoá đơn điện tử.

Đề xuất doanh thu trên 3 tỉ đồng mới bắt buộc dùng hoá đơn điện tử

(NLĐO)- VCCI đề xuất nâng ngưỡng doanh thu bát buộc dùng hoá đơn điện tử để giảm áp lực cho hộ kinh doanh.

VCCI có đề xuất mới về hoá đơn điện tử của hộ kinh doanh

(NLĐO)- VCCI đã góp ý về nội dung liên quan đến hoá đơn điện tử của hộ kinh doanh, theo hướng tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh.

