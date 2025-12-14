HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hồ Ngọc Hà "cảnh cáo" Gigi Hương Giang

Thùy Trang

(NLĐO) - Hồ Ngọc Hà bật mí những câu chuyện chưa từng kể về Gigi Hương Giang sau 13 năm quen biết.

Gigi Hương Giang với hành trình 5 năm với âm nhạc

Hồ Ngọc Hà "cảnh cáo" Gigi Hương Giang - Ảnh 1.

Gigi Hương Giang với hành trình 5 năm theo đuổi âm nhạc

Đêm diễn "The Record 5 - Ngày hoàng hôn rơi" của ca sĩ Gigi Hương Giang mới đây, kỷ niệm 5 năm theo đuổi con đường âm nhạc để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Với Gigi, mỗi bài hát không chỉ là âm nhạc, mà còn là một lát cắt cảm xúc - nơi người nghe có thể soi chiếu chính mình. Đặc biệt, The Records 5 còn quy tụ dàn khách mời thân thiết gồm Hồ Ngọc Hà, OSAD, GDucky và QuanXmas.

Chia sẻ về show diễn, Gigi Hương Giang cho biết: "The Records là nơi Gigi được sống thật nhất với âm nhạc và cảm xúc của mình.

Gigi mong được gặp lại những khán giả đã thương, đã nghe và đã ở lại cùng mình trong suốt 5 năm qua. Chỉ cần mọi người ngồi lại, nghe nhạc cùng Gigi - như vậy là đủ".

Giữa guồng quay bận rộn của thị trường giải trí, "The Records 5 - Ngày hoàng hôn rơi" vẫn giữ tinh thần riêng: không phô trương, không ồn ào, mà lắng đọng, chân thành và đầy cảm xúc.

Một đêm nhạc dành cho những ai đã đi qua nhiều cung bậc trong cuộc sống, để rồi học cách chậm lại, lắng nghe và chữa lành.

Gigi Hương Giang và mối quan hệ 13 năm thân thiết với Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà "cảnh cáo" Gigi Hương Giang - Ảnh 2.

Gigi Hương Giang và Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà không chỉ đến với tư cách khách mời đặc biệt mà còn là một người chị, người thầy đã đồng hành cùng Gigi hơn 13 năm trong hành trình nghệ thuật. 

Trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà chia sẻ mối quan hệ giữa cô và Gigi không đơn thuần là đồng nghiệp mà bắt đầu từ tình cảm thầy trò tại The Voice 2012, nơi Gigi Hương Giang là học trò của cô. Trải qua nhiều năm, mối quan hệ ấy dần trở thành sự gắn bó thân thiết như chị em trong cuộc sống lẫn công việc.

Khi Gigi bộc bạch rằng bản thân luôn có xu hướng yêu thích và khai thác những nỗi buồn trong âm nhạc, Hồ Ngọc Hà đã dí dỏm "cảnh cáo" học trò ngay trên sân khấu: "Còn trẻ thì vậy nhé, chứ thử bằng tuổi tui coi lúc đó biết mùi. Buồn thì cứ buồn, nghệ sĩ đôi khi mượn nỗi buồn để viết nhạc, nhưng chỉ nên buồn một chút thôi. Phải mạnh mẽ để bước qua. Hát nhạc buồn hoài là nó vận vô người đó, nên là ra bài vui nhiều để cuộc đời mình tươi sáng hơn".

Hồ Ngọc Hà "cảnh cáo" Gigi Hương Giang

Chia sẻ của Hồ Ngọc Hà khiến khán giả thích thú bởi sự thẳng thắn nhưng đầy yêu thương, đúng với vai trò của một người đi trước luôn dõi theo và bảo bọc đàn em. 

Về phía mình, Gigi Hương Giang bày tỏ sự biết ơn khi luôn nhận được những lời khuyên chân thành từ đàn chị, xem đó là hành trang quý giá giúp cô cân bằng hơn giữa cảm xúc cá nhân và con đường nghệ thuật.

Khoảnh khắc hai chị em song ca trên sân khấu The Records 5 không chỉ mang lại cảm xúc cho khán giả, mà còn là minh chứng cho một mối quan hệ bền chặt, vượt qua thời gian và những thăng trầm của showbiz - nơi tình thầy trò đã trở thành tình chị em đúng nghĩa.

