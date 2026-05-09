Lao động

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp: Gồm những gì, nộp ở đâu?

D.Thu

(NLĐO) - Trợ cấp thất nghiệp là quyền lợi của người lao động khi mất việc. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua ứng dụng VssID.

Trợ cấp thất nghiệp là quyền lợi quan trọng của người lao động khi mất việc, được quản lý bởi BHXH Việt Nam. Theo quy định, việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ thực hiện theo Luật Việc làm năm 2025 và Nghị định 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026 có gì mới? - Ảnh 1.

Tư vấn cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Theo nghị định này, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm 3 thành phần chính. Thứ nhất, người lao động nộp đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 10 ban hành kèm theo nghị định.

Thứ hai, giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Các giấy tờ có thể gồm: Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc hoàn thành công việc; quyết định thôi việc, sa thải, kỷ luật buộc thôi việc; thỏa thuận chấm dứt hợp đồng; hoặc văn bản xác nhận của người sử dụng lao động, trong đó nêu rõ thông tin người lao động, loại hợp đồng, lý do và thời điểm chấm dứt.

Với người làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, giấy tờ xác nhận là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đã ký. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động không còn người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền, người lao động có thể đề nghị Sở Nội vụ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Thứ ba, cơ quan BHXH có trách nhiệm xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ cho người lao động theo quy định để làm căn cứ giải quyết chế độ.

Về cách nộp hồ sơ, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, nếu chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động nộp một bộ hồ sơ trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công nơi muốn nhận trợ cấp hoặc ứng dụng VssID; Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026 có gì mới? - Ảnh 2.
Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026 có gì mới? - Ảnh 3.

Người lao động có thể đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp qua VssID

Trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn, thiên tai, dịch bệnh hoặc sự kiện bất khả kháng, người lao động có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của tổ chức dịch vụ việc làm công trong việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hẹn trả kết quả và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hưởng trợ cấp.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, người lao động sẽ được yêu cầu bổ sung; nếu không đủ điều kiện, cơ quan chức năng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trước khi đăng ký qua VssID, cần chuẩn bị đầy đủ: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Quyết định thôi việc / hợp đồng lao động hết hạn Sổ BHXH hoặc dữ liệu BHXH điện tử trên VssID CCCD/CMND còn hiệu lực Số tài khoản ngân hàng để nhận tiền trợ cấp. Nên chụp ảnh rõ nét, đầy đủ góc giấy tờ để tránh bị từ chối hồ sơ.

Hơn 123.000 lao động xin trợ cấp thất nghiệp quý I-2026

Hơn 123.000 lao động xin trợ cấp thất nghiệp quý I-2026

(NLĐO) - Dù số hồ sơ giảm so với quý trước, thị trường lao động vẫn ghi nhận hơn 1 triệu người thất nghiệp.

Nghỉ ngang có mất trợ cấp thất nghiệp?

(NLĐO) - Nhiều người lao động quan tâm quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc, đặc biệt trong các trường hợp nghỉ ngang không báo trước hoặc bị sa thải.

Lao động thất nghiệp học nghề: Được hỗ trợ tiền ăn, học phí ra sao?

(NLĐO) - Người lao động thất nghiệp có thể được hỗ trợ đến 9 triệu đồng học phí và tiền ăn khi học nghề, giúp sớm quay lại thị trường lao động

