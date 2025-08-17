HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Hồ Tràm đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Với loạt dự án du lịch 5 sao, được du khách quốc tế biết đến, Hồ Tràm đã gây dựng thương hiệu, đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế

Sáng 17-8, Đảng bộ xã Hồ Tràm (TP HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM.

Xã Hồ Tràm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cũ gồm: Thị trấn Phước Bửu, xã Phước Thuận và xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Hồ Tràm đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế- Ảnh 1.

Ông Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm báo cáo tại đại hội

Đây là một trong những địa phương có lợi thế đặc biệt về du lịch biển, là xã có số lượng khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 sao, 5 sao nhiều bậc nhất TP HCM sau sáp nhập như: The Grand Ho Tram; Meliá Ho Tram Beach Resort, Madison Ho Tram, Wonderland Ho Tram, Camelina Beach Resort, Charm Ho Tram,...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế khu vực Hồ Tràm tiếp tục tăng trưởng năng động, tập trung vào hai mũi nhọn: Dịch vụ - du lịch chất lượng cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư trọng điểm, nhiều dự án, công trình quan trọng đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị - nông thôn.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Hồ Tràm đứng trước nhiều thời cơ lớn. Hiện địa phương đã có 36 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 7,3 tỉ USD. Ngoài ra, xã đang kêu gọi đầu tư 5 dự án mới, dự kiến mang lại gần 9.000 tỉ đồng cho ngân sách.

Hồ Tràm đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế- Ảnh 2.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồ Tràm nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thương hiệu Hồ Tràm đã được khẳng định trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Hồ Tràm trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, kết hợp bảo tồn với phát triển. Trọng tâm là khai thác tiềm năng du lịch biển, gắn với nông nghiệp sinh thái hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Đại hội cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa bộ máy hành chính...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo trên sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Hồ Tràm đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM chỉ đạo tại đại hội

Trước hết, cần coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, qua đó xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Địa phương cần tập trung phát triển kinh tế xanh, du lịch đẳng cấp quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số. Song song đó là đổi mới phương pháp huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng giao thông, dịch vụ hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồ Tràm sẽ đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần cùng thành phố xây dựng siêu đô thị - trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới, đồng hành cùng tiến trình phát triển thịnh vượng và hội nhập.

Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồ Tràm nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, ông Phan Khắc Duy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.


