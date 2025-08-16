Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hội, TP HCM

Sáng 16-8, tại xã Hòa Hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc với sự tham dự của 224 đại biểu đại diện cho hơn 800 đảng viên toàn xã. Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM cùng một số lãnh đạo sở ngành TP HCM và các nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ đến dự, chỉ đạo Đại hội.

Xã Hòa Hội vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Hòa Bình, Hòa Hưng và Hòa Hội cũ, tổng diện tích hơn 136 km², dân số hơn 36.000 người, được xem là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển về kinh tế nông nghiệp, thương mại - dịch vụ và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Đinh Thị Trúc My được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Lãnh đạo xã Hòa Hội nhận hoa chúc mừng từ Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP HCM tặng.

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ qua, kinh tế địa phương tăng trưởng khá, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được nhân rộng, thương mại - dịch vụ phát triển ổn định, đời sống người dân không ngừng cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng nâng cao.

Báo cáo cũng chỉ ra hạn chế như tỉ lệ tiêm chủng ở trẻ dưới 1 tuổi chưa đạt chỉ tiêu; việc chuyển đổi số còn chậm; một số hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả.

Đây là những vấn đề cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, xã phấn đấu phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, trở thành vùng quê đáng sống, góp phần cùng TP HCM hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Hai khâu đột phá được xác định là: xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Hòa Hội cần quyết liệt hơn, khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh xây dựng Đảng, đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn bó mật thiết với Nhân dân để củng cố niềm tin.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hội

Hòa Hội cần phát triển kinh tế xanh, bền vững, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao với du lịch sinh thái; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, thu hút đầu tư vào du lịch, thương mại - dịch vụ, thể thao, giải trí, chú trọng phát triển sản phẩm OCOP...