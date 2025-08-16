Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hội, TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đại hội Đảng

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hội, TP HCM

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)-Hòa Hội đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch, hướng tới xã văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sáng 16-8, tại xã Hòa Hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc với sự tham dự của 224 đại biểu đại diện cho hơn 800 đảng viên toàn xã. Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM cùng một số lãnh đạo sở ngành TP HCM và các nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ đến dự, chỉ đạo Đại hội.

Xã Hòa Hội vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Hòa Bình, Hòa Hưng và Hòa Hội cũ, tổng diện tích hơn 136 km², dân số hơn 36.000 người, được xem là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển về kinh tế nông nghiệp, thương mại - dịch vụ và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Đinh Thị Trúc My được chỉ định  giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hội, TP HCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Hòa Hội nhận hoa chúc mừng từ Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP HCM tặng.

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ qua, kinh tế địa phương tăng trưởng khá, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được nhân rộng, thương mại - dịch vụ phát triển ổn định, đời sống người dân không ngừng cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng nâng cao. 

Báo cáo cũng chỉ ra hạn chế như tỉ lệ tiêm chủng ở trẻ dưới 1 tuổi chưa đạt chỉ tiêu; việc chuyển đổi số còn chậm; một số hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả. 

Đây là những vấn đề cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, xã phấn đấu phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, trở thành vùng quê đáng sống, góp phần cùng TP HCM hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Hai khâu đột phá được xác định là: xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hội, TP HCM - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Hòa Hội cần quyết liệt hơn, khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh xây dựng Đảng, đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn bó mật thiết với Nhân dân để củng cố niềm tin.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hội, TP HCM - Ảnh 3.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hội

Hòa Hội cần phát triển kinh tế xanh, bền vững, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao với du lịch sinh thái; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, thu hút đầu tư vào du lịch, thương mại - dịch vụ, thể thao, giải trí, chú trọng phát triển sản phẩm OCOP...

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ xã Long Sơn: 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển

Đại hội Đảng bộ xã Long Sơn: 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển

(NLĐO)- Xã Long Sơn, nơi có Dự án hóa dầu hơn 5 tỉ USD, đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nhanh, bền vững, trong đó tập trung cho nhiều dự án quan trọng

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Mỹ

(NLĐO)- Phường Phú Mỹ hướng tới xây dựng địa phương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP HCM

Ông Trần Tuấn Lĩnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa

(NLĐO)- Phường Bà Rịa đặt ra 38 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ vì mục tiêu xây dựng phường văn minh, thân thiện, vì cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân

đại hội đại biểu xã Hoà Hội TP HCM ông Nguyễn Phước Lộc xây dựng nông thôn mới Bà Rịa - Vũng Tàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo