Sáng 16-8, Đảng bộ phường Tân Hải, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 150 đại biểu, đại diện cho 474 đảng viên. Dự đại hội có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Phường Tân Hải được thành lập ngày 1-7-2025 trên cơ sở hợp nhất hai phường Tân Hòa và Tân Hải (TP Phú Mỹ cũ), có diện tích tự nhiên 51,86 km², 9 khu phố, hơn 30.000 nhân khẩu thường trú. Đảng bộ phường hiện có 22 tổ chức cơ sở Đảng với 474 đảng viên.

Phường Tân Hải nhận hoa từ Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP HCM tặng

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành và vượt 34/34 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường đặt mục tiêu tốc độ tăng thu ngân sách đạt 100% so với dự toán hằng năm, thu ngân sách bình quân tăng 12%/năm; tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân 12,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 80% so với năm 2025.

Ba khâu đột phá được xác định gồm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án lớn, nhất là Khu Công nghiệp Vạn Thương và Phú Mỹ 3; nâng cao chỉ số cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu mới.

Phường Tân Hải ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh lợi thế vị trí của Tân Hải khi tiếp giáp Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, trung tâm logistics Cái Mép Hạ cùng nhiều khu công nghiệp hiện đại.

Ông gợi ý Đảng bộ phường cần rà soát, bổ sung quy hoạch, đặc biệt nghiên cứu đề xuất tuyến metro đi qua địa bàn, phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), giảm phụ thuộc vào QL51. "Đây sẽ là động lực để thu hút đầu tư dịch vụ, thương mại, nhà ở chất lượng cao, hình thành không gian sống xanh - thông minh, tăng nguồn thu ngân sách và kết nối chặt chẽ với mạng lưới đô thị hiện đại của TP HCM"- ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Đại hội cũng đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hải nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 27 người. Ông Trịnh Hàng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.