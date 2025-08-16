HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Trịnh Hàng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân Hải, TP HCM ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người, ông Trịnh Hàng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường

Sáng 16-8, Đảng bộ phường Tân Hải, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 150 đại biểu, đại diện cho 474 đảng viên. Dự đại hội có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Phường Tân Hải được thành lập ngày 1-7-2025 trên cơ sở hợp nhất hai phường Tân Hòa và Tân Hải (TP Phú Mỹ cũ), có diện tích tự nhiên 51,86 km², 9 khu phố, hơn 30.000 nhân khẩu thường trú. Đảng bộ phường hiện có 22 tổ chức cơ sở Đảng với 474 đảng viên.

Ông Trịnh Hàng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải- Ảnh 1.

Phường Tân Hải nhận hoa từ Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP HCM tặng

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành và vượt 34/34 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường đặt mục tiêu tốc độ tăng thu ngân sách đạt 100% so với dự toán hằng năm, thu ngân sách bình quân tăng 12%/năm; tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân 12,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 80% so với năm 2025.

Ba khâu đột phá được xác định gồm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án lớn, nhất là Khu Công nghiệp Vạn Thương và Phú Mỹ 3; nâng cao chỉ số cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu mới.

Ông Trịnh Hàng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải- Ảnh 2.

Phường Tân Hải ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh lợi thế vị trí của Tân Hải khi tiếp giáp Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, trung tâm logistics Cái Mép Hạ cùng nhiều khu công nghiệp hiện đại.

Ông gợi ý Đảng bộ phường cần rà soát, bổ sung quy hoạch, đặc biệt nghiên cứu đề xuất tuyến metro đi qua địa bàn, phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), giảm phụ thuộc vào QL51. "Đây sẽ là động lực để thu hút đầu tư dịch vụ, thương mại, nhà ở chất lượng cao, hình thành không gian sống xanh - thông minh, tăng nguồn thu ngân sách và kết nối chặt chẽ với mạng lưới đô thị hiện đại của TP HCM"- ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Đại hội cũng đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hải nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 27 người. Ông Trịnh Hàng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Tin liên quan

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên làm Bí thư phường Trung Mỹ Tây, TP HCM

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên làm Bí thư phường Trung Mỹ Tây, TP HCM

(NLĐO) - Trước khi được chỉ định làm Bí thư phường Trung Mỹ Tây, bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên từng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 12 (cũ)

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hạnh Thông

(NLĐO)- Ngày 16-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hạnh Thông, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã diễn ra với sự hiện diện của 247 đại biểu

Bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP HCM

(NLĐO)- Trước khi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, bà Phan Thị Thanh Phương là Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận cũ

đại hội đại biểu Tân Hải TP HCM Trịnh Hàng Quốc lộ 51 Ban chấp hành Ông Võ Văn Minh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo