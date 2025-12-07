HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn lao động cho NLĐ không làm việc theo hợp đồng

T.Yên

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề xuất hỗ trợ 500.000 đồng cho người lao động (NLĐ) không làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) khi tham gia huấn luyện an toàn lao động

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động của Bộ Nội vụ đã bổ sung quy định mức hỗ trợ huấn luyện an toàn lao động cho NLĐ không làm việc theo HĐLĐ.

Cụ thể, NLĐ là chủ hộ sản xuất, kinh doanh và NLĐ làm việc không theo HĐLĐ khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn lao động cho người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động - Ảnh 1.

Công tác kiểm tra an toàn tại các công trình

Nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí huấn luyện 1 lần đối với 1 người; tham gia đầy đủ chương trình huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu, được cấp Thẻ an toàn; Hỗ trợ cho NLĐ thông qua tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện việc huấn luyện.

Về mức hỗ trợ, dự kiến NLĐ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/khóa huấn luyện.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Sở Nội vụ theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Theo đó, Sở Nội vụ lập dự toán kinh phí hỗ trợ huấn luyện hằng năm, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ huấn luyện cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này trong dự toán ngân sách nhà nước. Đồng thời, tổ chức các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động trên cơ sở kinh phí được duyệt thông qua tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo cơ chế đặt hàng theo mức khoán.

Công đoàn thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc

(NLĐO) - Đề án của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng tới 100% LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành triển khai xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc

TP HCM siết quản lý an toàn lao động: Tai nạn nhẹ cũng điều tra

(NLĐO)- Thành lập đoàn điều tra theo quy định để điều tra các vụ tai nạn lao động làm bị thương nặng 1 người lao động, tai nạn lao động nhẹ…

An toàn lao động gắn với sức khỏe doanh nghiệp

An toàn của người lao động được bảo đảm, sẽ tạo động lực đối với sự phát triển ổn định, bền vững cho doanh nghiệp

