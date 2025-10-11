Lâm Đồng hỗ trợ 11 tỉnh phía Bắc 26 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 11-10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025.



Quang cảnh buổi họp báo.

Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I diễn ra trong 3 ngày và bế mạc vào sáng 11-10.

Tại đại hội lần này, tỉnh Lâm Đồng đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua. Đến phiên trù bị của đại hội thì tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã nhận được 28,5 tỉ đồng.

"Với số tiền trên, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ ban đầu 11 tỉnh bị thiệt hại bởi bão lũ. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 5 tỉ đồng, tỉnh Tuyên Quang 3 tỉ đồng, các tỉnh còn lại mỗi tỉnh 2 tỉ đồng" - ông Đặng Hồng Sỹ cho biết.

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I ủng hộ đồng bào bị bão lũ lở phía Bắc.



Về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, theo ông Đặng Hồng Sỹ, 100% đại biểu đã tán thành thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết có mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lâm Đồng thu hút đầu tư 72 dự án lớn Tại buổi họp báo, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký quyết định công bố danh mục các dự án thu hút đầu tư năm 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn. Theo đó, tổng số dự án thu hút đầu tư là 72, gồm: 12 dự án đấu giá quyền sử dụng đất; 58 dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất và 2 dự án chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Lĩnh vực khu đô thị - khu dân cư có nhiều dự án nhất với 25 dự án. Lĩnh vực du lịch có 3 dự án; công nghiệp – năng lượng có 12 dự án; lĩnh vực hạ tầng giao thông – khu, cụm công nghiệp có 7 dự án. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025 dự kiến có khoảng 730 đại biểu đăng ký, gồm lãnh đạo bộ, ngành trung ương; đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức quốc tế; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Trong 72 dự án mà tỉnh Lâm Đồng kêu gọi đầu tư, nhiều dự án có quy mô lớn như: khu du lịch Đan Kia – Suối Vàng (3.998 ha, phường Lang Biang – Đà Lạt); 4 dự án tổ hợp công nghiệp khai thác bauxite và chế biến alumin – nhôm (tổng diện tích 3.000 ha); dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (440 ha), khu dân cư nông thôn Bưng Thị - Tà Kóu (625 ha, xã Hàm Thuận Nam), khu đô thị thương mại dịch vụ mới Tiến Thành (346 ha, phường Tiến Thành), khu đô thị sân bay Phan Thiết (294 ha, phường Mũi Né)… Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Hội nghị Xúc tiến đầu tư là cơ hội giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, chiến lược phát triển và các dự án trọng điểm giai đoạn 2025 – 2030 của địa phương. Tỉnh mong muốn thu hút, kêu gọi các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và bền vững.



