Hỗ trợ khẩn cấp thêm 100 tỉ đồng cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Quyết định nêu rõ hỗ trợ 100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho TP Huế để tiếp tục khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính.



Di tích Kinh thành Huế bị ngập lụt trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TP Huế chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, từ ngày 22 đến 28-10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh và hoạt động của đới gió đông trên cao, mưa lớn kéo dài nhiều ngày với lượng mưa kỷ lục, cùng với thủy triều cao, đã gây lũ, ngập lụt lịch sử tại các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, mức lũ đã bằng và vượt so với năm 2020 gây ngập sâu trên diện rộng, ảnh hưởng rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân, sản xuất, kinh doanh bị đình trệ.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, kịp thời, hiệu quả, bám sát diễn biến tình hình.

Thủ tướng Chính phủ đã có 5 công điện chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương và đang trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó mưa lũ.

Mưa lũ lịch sử khiến 36 người chết, mất tích

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã ký Quyết định số 2400 ngày 29-10 hỗ trợ 350 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, gồm: TP Huế 150 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỉ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỉ đồng.

Tiếp đó, tại Quyết định số 2427 ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho TP Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tính đến 17 giờ ngày 1-11 cho biết, đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung khiến 36 người chết, mất tích, trong đó 32 người chết (Huế 14, Đà Nẵng 11, Lâm Đồng 2, Quảng Trị 5); 4 người mất tích (Đà Nẵng); 44 người bị thương (Đà Nẵng 31, Huế 1, Quảng Ngãi 8, Quảng Trị 4.

Hiện còn 19.245 nhà bị ngập (Hà Tĩnh 3.899, Quảng Trị 3.608, Huế 5.975, Đà Nẵng 4.600, Quảng Ngãi: 530, Lâm Đồng 633).