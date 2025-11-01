TP Huế đề nghị chấn chỉnh tình trạng phóng đại mức độ ảnh hưởng mưa lũ trên mạng xã hội

Ngày 1-11, ông Nguyễn Đình Đức, Phó Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, đã ký công văn đề nghị chấn chỉnh hoạt động đăng tải thông tin về tình hình thiên tai trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông.

TP Huế vừa trải qua đợt mưa lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Theo công văn, những ngày qua, TP Huế trải qua đợt mưa lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Các cơ quan báo chí, mạng xã hội đã kịp thời phản ánh diễn biến mưa lũ và công tác ứng phó, góp phần quan trọng trong phòng chống thiên tai.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng ghi nhận trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nội dung và hình ảnh sai sự thật, phóng đại mức độ ảnh hưởng của mưa lũ, gây hoang mang và ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành.

Bộ đội đưa hàng cứu trợ của Chính phủ Liên bang Nga vào nơi cất giữ

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đề nghị các cơ quan báo chí và mạng xã hội khi đưa tin cần trích dẫn thông tin từ nguồn chính thức của cơ quan khí tượng thủy văn và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố; không đăng tải tin giả, tin cắt ghép, thông tin không đầy đủ gây nhiễu loạn dư luận.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công an TP Huế tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai lệch về thiên tai trên địa bàn.

Đến nay, Báo Người Lao Động đã trao 140 suất quà (1 triệu đồng/suất) đến người dân vùng lũ TP Huế. Trong ảnh: PV Báo Người Lao Động trao quà hỗ trợ người dân xã Phú Hồ ngày 30-10.

Tại TP Huế, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 14 người tử vong và 1 người bị thương. Ngay khi nước rút, hàng ngàn người từ các lực lượng và người dân đã đồng loạt ra quân thu gom rác thải, vệ sinh đường phố, khơi thông cống rãnh, gia cố hệ thống cây xanh.

Mưa lũ đã làm mất điện nhiều nơi ở TP Huế

Các đơn vị chuyên ngành cũng khẩn trương kiểm tra, sửa chữa hệ thống giao thông, gia cố các điểm sạt lở, bảo đảm lưu thông an toàn và sớm ổn định đời sống người dân. Công tác cứu trợ cũng được triển khai kịp thời.

Đến hết ngày 30-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế đã tiếp nhận tiền, hàng hỗ trợ trị giá 24,02 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, hơn 13,2 tỉ đồng đăng ký ủng hộ đang được chuyển đến. Nhiều mặt hàng cũng đã được tiếp nhận.

Chiều 1-11, lô hàng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ của Chính phủ Liên bang Nga đã đến TP Huế. Lô hàng gồm 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 bộ chăn màn, 55 bộ lều trại, thực phẩm đóng hộp..., tổng trọng lượng khoảng 29 tấn.