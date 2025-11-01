TP Huế đề nghị chấn chỉnh tình trạng phóng đại mức độ ảnh hưởng mưa lũ trên mạng xã hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP Huế đề nghị chấn chỉnh tình trạng phóng đại mức độ ảnh hưởng mưa lũ trên mạng xã hội

Q.Nhật

(NLĐO) - Mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin, hình ảnh không đúng sự thật, phóng đại mức độ ảnh hưởng của mưa lũ tại Huế, gây hoang mang dư luận

Ngày 1-11, ông Nguyễn Đình Đức, Phó Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, đã ký công văn đề nghị chấn chỉnh hoạt động đăng tải thông tin về tình hình thiên tai trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông.

TP Huế đề nghị chấn chỉnh tình trạng phóng đại mức độ ảnh hưởng mưa lũ trên mạng xã hội - Ảnh 1.

TP Huế vừa trải qua đợt mưa lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Theo công văn, những ngày qua, TP Huế trải qua đợt mưa lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Các cơ quan báo chí, mạng xã hội đã kịp thời phản ánh diễn biến mưa lũ và công tác ứng phó, góp phần quan trọng trong phòng chống thiên tai.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng ghi nhận trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nội dung và hình ảnh sai sự thật, phóng đại mức độ ảnh hưởng của mưa lũ, gây hoang mang và ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành.

TP Huế đề nghị chấn chỉnh tình trạng phóng đại mức độ ảnh hưởng mưa lũ trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Bộ đội đưa hàng cứu trợ của Chính phủ Liên bang Nga vào nơi cất giữ

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đề nghị các cơ quan báo chí và mạng xã hội khi đưa tin cần trích dẫn thông tin từ nguồn chính thức của cơ quan khí tượng thủy văn và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố; không đăng tải tin giả, tin cắt ghép, thông tin không đầy đủ gây nhiễu loạn dư luận.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công an TP Huế tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai lệch về thiên tai trên địa bàn.

TP Huế đề nghị chấn chỉnh tình trạng phóng đại mức độ ảnh hưởng mưa lũ trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Đến nay, Báo Người Lao Động đã trao 140 suất quà (1 triệu đồng/suất) đến người dân vùng lũ TP Huế. Trong ảnh: PV Báo Người Lao Động trao quà hỗ trợ người dân xã Phú Hồ ngày 30-10.

Tại TP Huế, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 14 người tử vong và 1 người bị thương. Ngay khi nước rút, hàng ngàn người từ các lực lượng và người dân đã đồng loạt ra quân thu gom rác thải, vệ sinh đường phố, khơi thông cống rãnh, gia cố hệ thống cây xanh. 

TP Huế đề nghị chấn chỉnh tình trạng phóng đại mức độ ảnh hưởng mưa lũ trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Mưa lũ đã làm mất điện nhiều nơi ở TP Huế

Các đơn vị chuyên ngành cũng khẩn trương kiểm tra, sửa chữa hệ thống giao thông, gia cố các điểm sạt lở, bảo đảm lưu thông an toàn và sớm ổn định đời sống người dân. Công tác cứu trợ cũng được triển khai kịp thời. 

Đến hết ngày 30-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế đã tiếp nhận tiền, hàng hỗ trợ trị giá 24,02 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, hơn 13,2 tỉ đồng đăng ký ủng hộ đang được chuyển đến. Nhiều mặt hàng cũng đã được tiếp nhận. 

Chiều 1-11, lô hàng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ của Chính phủ Liên bang Nga đã đến TP Huế. Lô hàng gồm 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 bộ chăn màn, 55 bộ lều trại, thực phẩm đóng hộp..., tổng trọng lượng khoảng 29 tấn.

Tin liên quan

"Trái tim miền Trung" trao tặng 100 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Đà Nẵng

"Trái tim miền Trung" trao tặng 100 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Đà Nẵng

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" vừa trao 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng và hỗ trợ gia đình nữ giáo viên tử vong 5 triệu đồng

Mưa lũ ở Quảng Trị: 5 người chết và mất tích, hơn 3.600 nhà dân ngập sâu

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn ngôi nhà ở Quảng Trị ngập sâu, nhiều tuyến đường chia cắt, 5 người chết và mất tích.

Hóng hớt tin đồn ở chợ, 2 phụ nữ đăng tin bắt cóc sai sự thật lên mạng xã hội

(NLĐO) – Trong lúc đi chợ, 2 người phụ nữ nghe người dân kể có chuyện bắt cóc trẻ em và vội vàng đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

mạng xã hội mưa lũ lũ lịch sử mưa lũ vùi lấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo