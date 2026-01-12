Hỗ trợ người lao động mua sắm Tết tại "Điểm phúc lợi đoàn viên"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hỗ trợ người lao động mua sắm Tết tại "Điểm phúc lợi đoàn viên"

Tin-ảnh: T.Nga

"Điểm phúc lợi đoàn viên" đã được LĐLĐ TP HCM ra mắt ngày 11-1 tại lô 7, cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới.


Tại điểm phúc lợi này, Công ty TNHH MTV Bách hóa Sài Gòn Co.op cung cấp trên 100 mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của đoàn viên - lao động. Các sản phẩm đều được áp dụng mức giảm giá từ 10% - 50% so với giá bán lẻ thông thường trong hệ thống Saigon Co.op. 

Bên cạnh đó, để hỗ trợ đoàn viên, LĐLĐ thành phố còn tặng 1.000 phiếu mua hàng miễn phí (150.000 đồng/phiếu) cho người lao động, giúp họ tiết kiệm chi phí mua sắm, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Hỗ trợ người lao động mua sắm Tết tại "Điểm phúc lợi đoàn viên" - Ảnh 1.

Người lao động mua sắm tại “Điểm phúc lợi đoàn viên”

Dịp này, LĐLĐ TP HCM cũng trao 10 phần quà (gồm các nhu yếu phẩm) cho những đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tổ chức tuyên truyền về pháp luật lao động và Công đoàn cho người lao động.

Dự kiến, ngày 16-1, LĐLĐ TP HCM sẽ mở thêm "Điểm phúc lợi đoàn viên" thứ 2 tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo). 

Tin liên quan

Gương sáng Công đoàn: Phúc lợi phải sát sườn

Gương sáng Công đoàn: Phúc lợi phải sát sườn

Với chị Trương Tố Hoa, làm Công đoàn là phải hiểu được nguyện vọng của đoàn viên - lao động, từ đó tạo ra những mô hình chăm lo phù hợp

Chú trọng phúc lợi lâu dài cho người lao động

Công đoàn cơ sở phát huy vai trò cầu nối, mang lại ngày càng nhiều đãi ngộ thiết thực cho đoàn viên - lao động

Ra mắt Điểm phúc lợi đoàn viên tại cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới

(NLĐO)- Tất cả sản phẩm bày bán tại Điểm phúc lợi đoàn viên đều được giảm giá từ 10-50%

Điểm phúc lợi đoàn viên LĐLĐ TP HCM giảm giá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo