Hỗ trợ người lao động mua sắm Tết tại "Điểm phúc lợi đoàn viên"





Tại điểm phúc lợi này, Công ty TNHH MTV Bách hóa Sài Gòn Co.op cung cấp trên 100 mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của đoàn viên - lao động. Các sản phẩm đều được áp dụng mức giảm giá từ 10% - 50% so với giá bán lẻ thông thường trong hệ thống Saigon Co.op.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ đoàn viên, LĐLĐ thành phố còn tặng 1.000 phiếu mua hàng miễn phí (150.000 đồng/phiếu) cho người lao động, giúp họ tiết kiệm chi phí mua sắm, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Người lao động mua sắm tại “Điểm phúc lợi đoàn viên”

Dịp này, LĐLĐ TP HCM cũng trao 10 phần quà (gồm các nhu yếu phẩm) cho những đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tổ chức tuyên truyền về pháp luật lao động và Công đoàn cho người lao động.

Dự kiến, ngày 16-1, LĐLĐ TP HCM sẽ mở thêm "Điểm phúc lợi đoàn viên" thứ 2 tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo).