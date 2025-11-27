HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Gương sáng Công đoàn: Phúc lợi phải sát sườn

Bài và ảnh: THANH NGA

Với chị Trương Tố Hoa, làm Công đoàn là phải hiểu được nguyện vọng của đoàn viên - lao động, từ đó tạo ra những mô hình chăm lo phù hợp

Suốt nhiều năm tham gia hoạt động Công đoàn tại cơ sở rồi trở thành cán bộ Công đoàn chuyên trách tại Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), chị Trương Tố Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn tổng công ty, luôn cố gắng tìm mọi cách để người lao động (NLĐ) trong hệ thống được nâng cao phúc lợi hơn nữa.

Không ngừng trau dồi kiến thức

Chia sẻ nguyên do bất ngờ bén duyên với "nghề Công đoàn", chị Hoa cho biết năm 2015, khi đang là Chánh văn phòng tại Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (thuộc hệ thống Saigontourist Group), chị được bầu làm Chủ tịch Công đoàn công ty.

Không chỉ tập thể NLĐ mà còn cả ban giám đốc công ty khi ấy cũng đặt niềm tin nơi chị. Bước ngoặt này đã khiến công việc có nhiều thay đổi, chị gắn bó với tổ chức Công đoàn, vừa quyết tâm học hỏi về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn vừa nỗ lực tổ chức các hoạt động phong trào, công tác chăm lo cho NLĐ tại đơn vị, được tập thể NLĐ và doanh nghiệp quý mến.

Năm 2019, chị chuyển về công tác tại Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. Trở thành cán bộ Công đoàn chuyên trách, chịu trách nhiệm chính hướng dẫn soạn thảo nội dung thỏa ước lao động tập thể cho cơ sở. Vì vậy, chị thường xuyên đến cơ sở để nắm đặc điểm, để kịp thời bổ sung vào thỏa ước lao động tập thể của đơn vị những điểm có lợi hơn cho NLĐ. 

Chị cũng tham mưu với hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc tổng công ty trong việc giám sát thực hiện các vấn đề có liên quan đến quyền lợi của NLĐ như tham gia kiểm tra thực hiện quy định của Bộ Luật Lao động thông qua hội nghị NLĐ hằng năm…

Nhờ vậy, đến nay, ngoài tiền lương bình quân 12,8 triệu đồng/người/tháng, NLĐ làm việc tại Saigontourist Group còn được hưởng nhiều phúc lợi như thưởng lễ, Tết; các đơn vị sắp xếp thời gian, đài thọ 100% chi phí nghỉ mát cho NLĐ; lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 trở đi được nghỉ 2 giờ/ngày làm việc… Nhờ vậy, đời sống NLĐ ngày càng được nâng cao.

Điều đáng quý ở chị Hoa là dù chuyển hẳn sang công tác Công đoàn song chị vẫn không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn. Đó là quyết định học lên thạc sĩ năm 2019, chuyên ngành quản lý du lịch quốc tế. Bởi theo chị, công tác Công đoàn không thể tách rời nhiệm vụ chuyên môn.

"Việc vừa học vừa làm tuy vất vả nhưng thực tế chứng minh việc không ngừng trau dồi kiến thức giúp tôi hiểu rõ hơn về công tác quản lý tại các đơn vị cũng như công việc của đoàn viên - lao động. Từ đó, cùng với ban chấp hành Công đoàn tổng công ty xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp cũng như đồng hành với Công đoàn tại các đơn vị trực thuộc" - chị Hoa nói.

Phúc lợi phải sát sườn - Ảnh 1.

Chị Trương Tố Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Saigontourist Group, trao khen thưởng các cá nhân, tập thể

Bám sát nguyện vọng người lao động

Với phương châm "Lấy NLĐ làm trung tâm", chị Hoa cùng với ban chấp hành Công đoàn tổng công ty luôn chủ động tìm hiểu, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của NLĐ. Trên cơ sở đó, sáng tạo những phong trào, hoạt động Công đoàn mới. Tiêu biểu như bố trí, cải tạo các công trình bỏ trống làm chỗ nghỉ ngơi cho NLĐ tại các đơn vị khó khăn.

Chị Hoa kể trong một chuyến theo đoàn công tác tại tỉnh Cao Bằng vào năm 2022, chị có dịp gặp gỡ, trao đổi với NLĐ tại Công ty TNHH Sài Gòn - Bản Giốc, biết được lo lắng của NLĐ khi phải phục vụ tiệc đêm, không thể trở về nhà do đường đèo dốc nguy hiểm nhưng điều kiện chỗ nghỉ ngơi dành cho nhân viên tại công ty còn hạn chế. Qua đó, chị đã đề xuất Công đoàn tổng công ty cùng với ban giám đốc xây dựng công trình cải tạo hầm chứa đồ làm chỗ nghỉ ngơi cho NLĐ. 

Khi được cải tạo, chỗ nghỉ ngơi được phân thành 2 khu riêng biệt dành cho nam và nữ với các vật dụng thiết yếu, phục vụ tốt nhu cầu của NLĐ. Từ mô hình này, Công đoàn tổng công ty đã tiến hành khảo sát nhu cầu về chỗ nghỉ ngơi cho NLĐ tại các đơn vị vùng xa, vùng khó khăn như ở Quảng Trị, Thái Nguyên và đặc khu Côn Đảo.

Một chương trình phúc lợi khác cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của NLĐ là phúc lợi đoàn viên, trong đó có chính sách ưu đãi nội bộ dành cho NLĐ. Chị Hoa cho biết thế mạnh của các đơn vị trong Saigontourist Group là cung cấp dịch vụ ẩm thực, du lịch, giải trí, tiệc cưới… chất lượng cao. 

Công đoàn tổng công ty cũng mong muốn NLĐ được thụ hưởng các dịch vụ ấy, nên những năm qua đã kết nối các đơn vị cùng thực hiện chương trình. Theo đó, tất cả đoàn viên khi sử dụng các dịch vụ trong hệ thống sẽ được giảm giá từ 10%-30%. Chương trình đặc biệt có ý nghĩa với NLĐ vào các dịp quan trọng như đám tiệc, nghỉ dưỡng cùng gia đình hoặc muốn nâng cao trình độ tay nghề…

Anh Vũ Văn Hoàng, nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, chia sẻ: "Thời gian qua, Công đoàn tổng công ty có rất nhiều chương trình chăm lo thiết thực dành cho NLĐ, nhất là từ thời điểm dịch COVID-19 đến nay. Gia đình tôi cũng từng được hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn và tôi cảm thấy rất ấm lòng vì điều đó". 

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, mới đây, chị Trương Tố Hoa đã được LĐLĐ TP HCM vinh danh là điển hình trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" giai đoạn 2020-2025.


Tin liên quan

GƯƠNG SÁNG CÔNG ĐOÀN: Đặt lợi ích người lao động lên trên hết

GƯƠNG SÁNG CÔNG ĐOÀN: Đặt lợi ích người lao động lên trên hết

Mỗi khi tham mưu, đề xuất thêm được một phúc lợi cho người lao động (NLĐ) là chị Đinh Thị Hường lại cảm thấy hạnh phúc.

Gương sáng Công Đoàn: Lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo

Không chỉ gương mẫu, nhiệt tình trong công việc, họ còn là những cán bộ Công đoàn tận tụy, hết lòng vì đoàn viên - lao động

Nâng Bước Người Lao Động: Thạo Cợt - gương sáng trên đất bạn Lào

Không chỉ giỏi nghề, anh Thạo Cợt còn tận tình giúp đỡ bà con nghèo tại địa phương có việc làm để ổn định cuộc sống

