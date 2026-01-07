Chú trọng phúc lợi lâu dài cho người lao động

Nhiều năm qua, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (Khu Công nghệ cao TP HCM) đã phối hợp chặt chẽ, từng bước nâng cao phúc lợi cho người lao động (NLĐ). Theo khảo sát hằng năm của Tập đoàn Intel toàn cầu, trong 3 năm gần đây, hơn 90% NLĐ tại Intel Việt Nam hài lòng với môi trường làm việc. Kết quả tích cực này có sự đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành Công đoàn công ty trong vai trò đồng hành, tham mưu và kết nối.

Không chỉ là trách nhiệm

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Intel Products Việt Nam, cho biết ban lãnh đạo luôn xem NLĐ là tài sản quý giá, xem Công đoàn cơ sở là đối tác quan trọng trong quá trình xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi và phát triển nguồn nhân lực. Đây là thuận lợi lớn để Công đoàn chủ động tham mưu, đề xuất các chính sách có lợi hơn cho NLĐ.

Theo bà Yến, không phải muốn gì cũng đề xuất, mà Công đoàn phải nghiên cứu kỹ chính sách thị trường lao động, quy định nội bộ của tập đoàn, đồng thời cân nhắc điều kiện thực tế và khả năng của doanh nghiệp (DN) thì đề xuất mới thuyết phục. "Bên cạnh đó, chúng tôi duy trì gặp gỡ NLĐ định kỳ hằng tháng, quý để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giúp DN kịp thời điều chỉnh chính sách hỗ trợ phù hợp" - bà Yến chia sẻ.

Một trong những dấu ấn nổi bật là chương trình bảo hiểm sức khỏe, tai nạn cho đoàn viên - lao động và người thân. Trước đây, chương trình này chỉ áp dụng tại một số nhà máy ở nước ngoài. Nhận thấy đây là phúc lợi thiết thực, Công đoàn đã khảo sát tình hình sức khỏe NLĐ, thu thập dữ liệu và phát hiện số ca mắc bệnh nguy hiểm ngày càng gia tăng. Trên cơ sở đó, Công đoàn đề xuất và được Ban Giám đốc thống nhất triển khai.

Công đoàn Công ty TNHH Intel Products Việt Nam tổ chức Bữa cơm Công đoàn phục vụ người lao động

Theo chương trình, NLĐ và người thân được hưởng quyền lợi bảo hiểm khá cao: chi phí điều trị ngoại trú lên đến 17 triệu đồng/năm; điều trị nội trú 170 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tập đoàn còn cung cấp gói bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và một số chi phí y tế đặc biệt như: ung thư và bệnh nghiêm trọng khác với mức chi trả 200.000 USD/trường hợp; tự kỷ và các khuyết tật phát triển khác 15.000 USD/trường hợp; vô sinh 15.000 USD/trường hợp…

Không chỉ chăm lo thể chất, NLĐ còn được hỗ trợ về sức khỏe tinh thần thông qua gói tư vấn tâm lý cho đoàn viên và người thân. Khi có nhu cầu, NLĐ có thể liên hệ tổng đài để đặt lịch tư vấn với chuyên gia tâm lý, sử dụng dịch vụ xuyên suốt năm với tối đa 5 lần.

Song song đó, Công đoàn Intel Việt Nam liên tục đa dạng hóa hoạt động phúc lợi như: hỗ trợ tiền nhà trọ; giảm giá nhu yếu phẩm; thăm hỏi khi ốm đau; hỗ trợ khó khăn đột xuất, thiên tai; tổ chức "Phiên chợ công nhân" giá rẻ hằng tháng; liên kết nhà vườn cung cấp rau sạch giá gốc; hỗ trợ vốn nhỏ cho công nhân khó khăn…

"Cải thiện phúc lợi không chỉ là trách nhiệm của DN mà còn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, nhằm giữ chân lao động tay nghề cao, ổn định tâm lý, nâng cao năng suất và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hạn chế tranh chấp" - bà Yến nhấn mạnh.

Phát huy vai trò Công đoàn

Tại Công ty TNHH Greentech Headgear (Khu Công nghiệp Châu Đức, TP HCM), phúc lợi được xem là một phần trong chiến lược nhân sự lâu dài. Đại diện Công đoàn công ty cho rằng muốn phúc lợi phát huy hiệu quả bền vững thì phải triển khai theo hệ thống, có mục tiêu, nguồn lực và cơ chế đo lường rõ ràng.

Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp DN rà soát quy chế, tổ chức đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể để ký kết, sửa đổi thỏa ước lao động tập thể. Trọng tâm là các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ như tiền lương, tiền ăn, hỗ trợ đi lại, điện thoại theo tính chất công việc; chế độ hiếu hỉ, thăm hỏi; quà lễ, Tết và các khoản hỗ trợ theo từng giai đoạn sản xuất.

Công đoàn Greentech Headgear còn thiết kế phúc lợi phù hợp cơ cấu lao động, ưu tiên lao động nữ và gia đình: phụ cấp nuôi con dưới 6 tuổi (áp dụng cho cả cha và mẹ); phụ cấp cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng; xây dựng, duy trì phòng vắt - trữ sữa tại nơi làm việc; bố trí thời gian nghỉ ngơi trong thời gian hành kinh; tạo điều kiện về sớm cho lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ khi sản xuất cho phép.

Bên cạnh phúc lợi thường xuyên, Công đoàn đặc biệt chú trọng "lưới an sinh khẩn cấp" nhằm hỗ trợ kịp thời đoàn viên gặp biến cố thông qua quỹ tương trợ, sự đóng góp của đoàn viên và vận động xã hội. Nhờ đó, nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn, khó khăn đột xuất đã được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Những chính sách này giúp NLĐ yên tâm làm việc, giảm áp lực gia đình, qua đó nâng cao chuyên cần và mức độ gắn bó với DN.

Tương tự, Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn - SAPUWA (phường Thông Tây Hội, TP HCM) cũng chú trọng phúc lợi dài hạn cho NLĐ. Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết dù còn nhiều khó khăn, DN vẫn cố gắng duy trì các chính sách chăm lo thiết thực. Lao động nữ mang thai hoặc vợ NLĐ mang thai được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong suốt 12 tháng kể từ khi phát hiện có thai.

Ngoài ra, công ty xây dựng căng-tin đồng giá 5.000 đồng, phục vụ bánh, nước giải khát, sữa trái cây, sữa tươi, mì ly cho NLĐ trong giờ giải lao; tổ chức phòng làm đẹp miễn phí; duy trì các câu lạc bộ cầu lông, bóng đá và thuê sân bãi để NLĐ rèn luyện thể thao vào cuối tuần.

Đáng chú ý, Công đoàn SAPUWA đặc biệt quan tâm chất lượng bữa ăn ca. Hằng năm, tùy diễn biến giá cả, Công đoàn chủ động thương lượng điều chỉnh. Năm 2026, giá trị bữa ăn ca được nâng từ 35.000 đồng lên 38.000 đồng/người/suất, áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Nhằm nâng cao hiệu quả chăm lo, Công đoàn đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để NLĐ phản ánh nhanh; số hóa hồ sơ phục vụ tốt hơn công tác thương lượng và giải quyết kiến nghị" - bà Phạm Thị Hồng Yến nói.



