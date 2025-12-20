Hỗ trợ sinh con thành công nhiều trường hợp tưởng chừng vô vọng

Đây đều là những trường hợp từng trải qua nhiều thất bại, đứng trước nguy cơ khép lại giấc mơ làm cha mẹ.

Bệnh nhân đầu tiên là chị N.T.K (ở TP HCM), không xác định được nguyên nhân vô sinh, chỉ còn một trứng, cơ hội gần như "chạm đáy". Sau kích thích buồng trứng, các bác sĩ ghi nhận chỉ một nang noãn trưởng thành duy nhất. Với dữ liệu ít ỏi này, khả năng thành công được đánh giá là rất thấp. Bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ cá thể hóa và can thiệp IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) tìm cơ hội dù rất mong manh. Kết quả vượt ngoài dự đoán, chị K. đậu thai, em bé chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình tưởng chừng đã đi đến ngõ cụt.

Trường hợp khác là gia đình chị P.T.M.T với không ít lần thất vọng trong hành trình tìm con. Chồng chị bị vô tinh trong tinh dịch, một tình trạng hiếm muộn khó, đòi hỏi can thiệp chuyên sâu. Hồ sơ điều trị trước đó tiên lượng rất thấp do đã trải qua nhiều lần can thiệp và mô tinh hoàn bị ảnh hưởng sau các cuộc phẫu thuật. Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ quyết định thực hiện vi phẫu Micro TESE lần thứ ba - một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi mỗi lần can thiệp đều tiềm ẩn rủi ro và áp lực lớn về tâm lý cho người bệnh. Ca phẫu thuật đã thu được tinh trùng đạt chất lượng. Người vợ được kích thích buồng trứng, phòng lab tạo được 3 phôi ngày 5 và 4 phôi ngày 6 - kết quả vượt ngoài kỳ vọng đối với một ca từng nhiều lần thất bại. Sau khi chuyển phôi, chị T. mang thai và sinh một bé trai khỏe mạnh, khép lại chuỗi hành trình dài tìm con tưởng chừng là không thể.

Theo TS-BS Tạ Thị Thanh Thủy, Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng Khoa Phụ sản - Bệnh viện Quốc tế City, với những ca hiếm muộn khó, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở quá trình theo dõi liên tục, xử trí kịp thời và đồng hành đến cùng với các em bé được chào đời an toàn, chăm sóc chuyên sâu ngay từ những giờ đầu sau sinh.