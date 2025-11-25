HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hỗ trợ tài xế xe ôm công nghệ đổi xe xăng sang xe điện

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO) - Tài xế được hỗ trợ vay vốn 0 đồng từ Quỹ CEP. Lãi suất do Công ty Selex chi trả, tài xế chỉ trả phần vốn vay.

Ngày 26-11, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn (LĐLĐ TP HCM) phối hợp với Tổ chức Tài chính Vi mô CEP và Công ty CP phương tiện Điện thông minh, cùng nghiệp đoàn xe ôm công nghệ các phường Bến Thành, Bình Trị Đông, hỗ trợ tài xế xe công nghệ vay ưu đãi chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Cho tài xế xe ôm công nghệ vay 0 đồng để đổi xe điện - Ảnh 1.

Các tài xế xe ôm công nghệ được Tổ chức Tài chính vi mô CEP TP HCM, chi nhánh Bến Nghé cho vay ưu đãi để chuyển đổi xe

Theo chương trình hỗ trợ này, tài xế được hỗ trợ vay vốn 0 đồng từ Quỹ CEP. Lãi suất do Công ty Selex chi trả, tài xế chỉ trả phần vốn vay.

Dịp này, có 20 tài xế xe công nghệ của các nghiệp đoàn xe ôm được chuyển đổi từ xe gắn máy chạy xăng thành xe máy điện. Tổ chức Tài chính vi mô CEP TP HCM, chi nhánh Bến Nghé hỗ trợ vay ưu đãi (lãi suất từ 0,4 đến 0,6%/tháng) cho các tài xế.

Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn cùng các đơn vị còn trao tặng 30 phần quà (nón bảo hiểm, áo mưa) cho các tài xế xe ôm công nghệ.

Cho tài xế xe ôm công nghệ vay 0 đồng để đổi xe điện - Ảnh 2.

Các tài xế xe ôm công nghệ được tặng quà

Cho tài xế xe ôm công nghệ vay 0 đồng để đổi xe điện - Ảnh 3.

Niềm vui của các tài xế xe ôm công nghệ khi được hỗ trợ chuyển đổi xe điện


TP HCM hiện có hơn 25.000 tài xế xe ôm công nghệ đang hoạt động. Trong thời gian tới, việc định hướng, hỗ trợ cho họ tiếp tục thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi sang xe máy điện là việc làm rất cần thiết nhằm giúp cho TP HCM bớt ô nhiễm không khí, giảm khí thải môi trường, giảm khói bụi.


CSGT TP HCM khuyến cáo 4 kỹ năng khi sử dụng xe điện

CSGT TP HCM khuyến cáo 4 kỹ năng khi sử dụng xe điện

(NLĐO) - Xu hướng sử dụng xe điện thay cho xe xăng đang tăng cao. Song, người dùng cần nắm vững các kỹ năng để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Sau TP HCM, Đà Lạt, đến lượt xe điện du lịch ở Đà Nẵng lên tiếng cầu cứu

(NLĐO) – Sau gần 4 tháng dừng hoạt động, doanh nghiệp xe điện du lịch Đà Nẵng rơi vào kiệt quệ, hơn 200 lao động ảnh hưởng việc làm, lái xe phải đi chạy Grab.

Khách đi xe điện tham quan TP HCM lưu ý gì?

(NLĐO) - Trường hợp hành khách chưa có tài khoản thanh toán, tài xế sẽ hỗ trợ hành khách...

    Thông báo