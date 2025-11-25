Hỗ trợ tài xế xe ôm công nghệ đổi xe xăng sang xe điện

Ngày 26-11, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn (LĐLĐ TP HCM) phối hợp với Tổ chức Tài chính Vi mô CEP và Công ty CP phương tiện Điện thông minh, cùng nghiệp đoàn xe ôm công nghệ các phường Bến Thành, Bình Trị Đông, hỗ trợ tài xế xe công nghệ vay ưu đãi chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Các tài xế xe ôm công nghệ được Tổ chức Tài chính vi mô CEP TP HCM, chi nhánh Bến Nghé cho vay ưu đãi để chuyển đổi xe

Theo chương trình hỗ trợ này, tài xế được hỗ trợ vay vốn 0 đồng từ Quỹ CEP. Lãi suất do Công ty Selex chi trả, tài xế chỉ trả phần vốn vay.

Dịp này, có 20 tài xế xe công nghệ của các nghiệp đoàn xe ôm được chuyển đổi từ xe gắn máy chạy xăng thành xe máy điện. Tổ chức Tài chính vi mô CEP TP HCM, chi nhánh Bến Nghé hỗ trợ vay ưu đãi (lãi suất từ 0,4 đến 0,6%/tháng) cho các tài xế.

Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn cùng các đơn vị còn trao tặng 30 phần quà (nón bảo hiểm, áo mưa) cho các tài xế xe ôm công nghệ.

Các tài xế xe ôm công nghệ được tặng quà

Niềm vui của các tài xế xe ôm công nghệ khi được hỗ trợ chuyển đổi xe điện





TP HCM hiện có hơn 25.000 tài xế xe ôm công nghệ đang hoạt động. Trong thời gian tới, việc định hướng, hỗ trợ cho họ tiếp tục thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi sang xe máy điện là việc làm rất cần thiết nhằm giúp cho TP HCM bớt ô nhiễm không khí, giảm khí thải môi trường, giảm khói bụi.



