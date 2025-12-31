HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hồ Trung Dũng kể về hành trình âm nhạc

Thùy Trang

(NLĐO) - Hồ Trung Dũng "bị khớp" khi để chủ nhân hit Hoa nở không màu "đánh giá" 11 sáng tác mới của mình.

Hồ Trung Dũng với bức tranh tuyệt đẹp trong ALIVE

Hồ Trung Dũng kể về hành trình âm nhạc - Ảnh 1.

Hồ Trung Dũng kể về hành trình âm nhạc của mình

Tối 30-12, ca sĩ Hồ Trung Dũng đã có buổi diễn ra mắt album "ALIVE" đầy thú vị với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và khán giả.

"ALIVE" gồm 11 ca khúc do chính Hồ Trung Dũng sáng tác, là bức tranh cảm xúc trọn vẹn về cuộc sống với đủ đầy những mảnh ghép: từ bình yên, hạnh phúc, tổn thương, thất tình, đến cả những khoảnh khắc yếu lòng muốn trốn tránh.

Tất cả được kể bằng một ngôn ngữ âm nhạc giàu nội lực nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, dẫn dắt người nghe đi qua những ngã rẽ chông chênh của đời sống để rồi nhận ra: chỉ cần dám sống mỗi ngày, ta đã là người anh hùng của chính mình.

Chia sẻ về tên album lần này, Hồ Trung Dũng cho biết "ALIVE" đến với anh một cách rất tự nhiên: "Tất cả mọi trải nghiệm, dù tốt hay chưa tốt, đều đáng trân trọng. Và album ALIVE này chính là phương tiện để tôi ghi lại những khoảnh khắc chân thật đó. Đôi khi nó rất lạnh lùng, và đôi khi cũng rất trần trụi".

Hồ Trung Dũng kể về hành trình âm nhạc - Ảnh 2.

Âm nhạc của Hồ Trung Dũng hiện tại dễ nghe hơn

Nói thêm về thông điệp trọn vẹn của 11 bài hát trong album, Hồ Trung Dũng bày tỏ: "ALIVE là câu chuyện của hy vọng và sự tử tế. Tôi tin âm nhạc luôn có thể trở thành cầu nối để yêu thương được lan tỏa nhiều hơn".

Hồ Trung Dũng mang đến thông điệp nhân sinh qua "ALIVE"

Hồ Trung Dũng kể về hành trình âm nhạc - Ảnh 3.

Tác giả bản hit "Hoa nở không màu", Nguyễn Minh Cường và Hồ Trung Dũng

Để hoàn thiện 11 ca khúc trong album, Hồ Trung Dũng đã sáng tác hơn 20 bài hát trong suốt 3 năm, sau đó chắt lọc, chỉnh sửa và hoàn thiện từng câu chữ. Anh thừa nhận từng lo lắng rằng âm nhạc của mình có thể không phù hợp với cảm nhận của tất cả mọi người, nhưng sau cùng, nam ca sĩ lựa chọn một con đường duy nhất để chạm đến khán giả là "Cứ là chính mình".

Nam ca sĩ cũng thẳng thắn bày tỏ, đây là album khiến anh căng thẳng và áp lực nhất trong sự nghiệp, bởi việc đem những câu chuyện rất riêng của mình chia sẻ trước đông đảo khán giả chưa bao giờ là điều dễ dàng. "Khi ALIVE phát hành, tôi cảm giác như mình có thêm một người bạn mới" - người bạn này dù có thể rất xa lạ với khán giả nhưng Hồ Trung Dũng vẫn tự tin và khao khát giới thiệu với công chúng.

Hồ Trung Dũng cũng thừa nhận đã có những khoảnh khắc áp lực và 'khớp' ngay trên chính sân khấu của mình, khi phía dưới khán phòng là những nhạc sĩ có nhiều bản hit đình đám như Nguyễn Minh Cường, đang lắng nghe những ca khúc do chính anh sáng tác. Thế nhưng, cũng chính cảm giác đó khiến Hồ Trung Dũng thêm tin tưởng vào lựa chọn kể câu chuyện thật nhất bằng âm nhạc của chính mình.

Hồ Trung Dũng kể về hành trình âm nhạc - Ảnh 4.

Hồ Trung Dũng không ngại chia sẻ về những lát cắt cuộc đời mình

Bên cạnh những chia sẻ về hành trình sáng tác, Hồ Trung Dũng còn thẳng thắn nói về những lát cắt rất thật trong đời sống tinh thần của mình: "Nếu mình không làm cuộc đời này đẹp hơn được thì mình cũng không làm nó tệ đi. Có lẽ vì mọi người thường thấy tôi lúc nào cũng cười nói, cũng nhẹ nhàng nên nghĩ cuộc sống của tôi sung sướng. Nhưng thật ra, tôi cũng có những lúc mất niềm tin vào cuộc sống. Và sau cùng, điều tôi tự phục chính mình là luôn hết mình, luôn làm mọi thứ bằng cả trái tim".

Khép lại buổi Listening Space ra mắt "ALIVE", Hồ Trung Dũng dành tặng khán giả ca khúc Hero - một bản nhạc mang tinh thần tuyên ngôn mạnh mẽ cho toàn bộ album. Không còn khoảng cách giữa sân khấu và người nghe, Hero vang lên như lời tự sự về hành trình trưởng thành, về những năm tháng hoài nghi, tổn thương và cả khoảnh khắc con người học cách đứng vững trước chính mình.

Hồ Trung Dũng kể về hành trình âm nhạc - Ảnh 5.

Và vì thế, âm nhạc của anh thêm phần thú vị

Nam ca sĩ chia sẻ, "Hero" là lời nhắn nhủ dành cho bất kỳ ai từng thấy mình nhỏ bé trước cuộc đời: chỉ cần dám sống, dám đi qua buồn đau và thất bại, chúng ta đã là anh hùng của chính mình.

