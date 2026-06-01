"Hồ tử thần” Mỹ có sinh vật không tồn tại ở bất cứ đâu khác

Viết trên tạp chí khoa học Journal of Nematology, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Utah (Mỹ) cho biết họ đã xác định được một loài sinh vật hoàn toàn mới ở hồ Great Salt: Diplolaimelloides woaabi.

Hồ Great Salt vốn là một "tử địa" nổi tiếng ở bang Utah, mặn đến nỗi hầu như không có gì sống nổi. Nhưng sinh vật nhỏ bé trên đã sinh tồn ở đây theo cách vô cùng bí ẩn.

Còn Diplolaimelloides woaabi là một loài giun tròn nhỏ, sống trong các microbialite, một dạng cấu trúc do vi sinh vật tạo nên bên trên các thảm tảo.

Hồ Great Salt, nơi loài sinh vật đặc biệt mới được tìm thấy - Ảnh: SCITECH DAILY

Loài giun mới này thuộc bộ Monhysterida, một "gia tộc" nổi tiếng với khả năng chịu mặn cao. Tuy nhiên "cao" ở đây là các vùng nước biển ven bờ hoặc nước lợ. Việc một loài thuộc bộ này xuất hiện ở một hồ nước cực mặn nội địa, cao hơn mực nước biển 1.200 m và cách đại dương gần 1.300 km là một điều rất kỳ lạ.

Ngoài ra, giới tính của cộng đồng sinh vật này cũng gây bối rối cho các nhà khoa học.

Trong tự nhiên, số lượng giun đực chiếm chưa đầy 1% quần thể. Tuy nhiên, khi đưa vào nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, tỉ lệ giun đực lại tăng vọt lên khoảng 50%.

Các nhà khoa học thừa nhận có điều gì đó ở môi trường hồ thực tế đang tác động đến tỉ lệ này mà họ chưa giải mã được.

Sự tồn tại gần như vô lý của sinh vật này là một ẩn số tiến hóa. Có hai giả thuyết được đặt ra.

Thứ nhất, chúng có thể là những kẻ sống sót từ giữa kỷ Phấn Trắng, khoảng 100 triệu năm trước, khi vùng đất này còn là một đường bờ biển lớn.

Nếu giả thuyết này đúng, loài giun này đã kiên cường vượt qua nhiều lần biến đổi khí hậu và trồi sụt độ mặn cực đoan của khu vực.

Giả thuyết thứ 2 cho rằng chúng có thể được các loài chim di cư vô tình mang từ các hồ mặn khác đến thông qua lông hoặc bùn đất.

Sự xuất hiện của sinh vật này rất đúng lúc. Hồ Great Salt hiện đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng do hạn hán và mực nước sụt giảm.

Do giun tròn phản ứng rất nhạy với stress môi trường (độ mặn, chất lượng nước, hóa học trầm tích), loài Diplolaimelloides woaabi sẽ đóng vai trò như một thước đo giúp con người đo lường "sức khỏe" và những bước chuyển dịch nguy hiểm của toàn bộ hệ sinh thái nơi đây.