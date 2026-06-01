HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

"Quê hương" ngoài hành tinh của chúng ta vừa được hé lộ?

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã xác định được một trong các nhà máy sản xuất hành tinh đầu tiên của hệ Mặt Trời.

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal, một khu vực hình vành khuyên bên ngoài quỹ đạo Sao Mộc có thể chính là nơi cung cấp vật liệu để tạo nên một số hành tinh cho hệ Mặt Trời, đồng thời cũng là nơi những "chuyến tàu sự sống" được hoài thai.

"Quê hương" ngoài hành tinh của chúng ta vừa được hé lộ? - Ảnh 1.

Một thiên thạch carbonaceous chondrite, thứ có thể đã được hình thành từ "nhà máy sản xuất hành tinh" hình vành khuyên bên ngoài Sao Mộc - Ảnh: MPS

“Các loại tiểu hành tinh khác nhau dường như được hình thành trong cùng một khu vực của đĩa bụi và khí sơ khai, chỉ khác nhau về thời điểm. Khu vực ngay bên ngoài quỹ đạo của Sao Mộc có điều kiện tuyệt vời cho quá trình này” - nhà nghiên cứu Joanna Drążkowska từ Viện Nghiên cứu hệ Mặt Trời Max Planck (MPS - Đức) nói trên tờ SciTech Daily.

Nghiên cứu tập trung vào khoảng thời gian từ 2-4 triệu năm sau khi hệ Mặt Trời ra đời. Vào thời điểm đó, Sao Mộc đã thu gom phần lớn vật chất gần quỹ đạo của nó, để lại một khoảng trống trong đĩa khí và bụi bao quanh.

Các nhà khoa học tin rằng quá trình này cũng tạo ra một vành đai khí có áp suất cao ngay bên ngoài quỹ đạo của Sao Mộc - chính là "nhà máy sản xuất hành tinh nói trên".

Các hạt bụi trôi nổi trong đĩa bị mắc kẹt ở đó, khiến một lượng lớn vật chất tích tụ lại. Những khối bụi dày đặc này tạo thành những cụm nhỏ gọi là "sỏi", những viên gạch xây nên các cấu trúc lớn hơn, bao gồm các tiểu hành tinh và các hành tinh lớn ở khu vực "hệ Mặt Trời bên ngoài", tức nhóm hành tinh từ Sao Thổ trở ra ngoài.

Manh mối của điều này đến từ chính các thiên thạch mà chúng ta tìm thấy trên Trái Đất.

Các nhà nghiên cứu tập trung vào thiên thạch carbonaceous chondrite, một loại thiên thạch đá giàu carbon mà các nhà khoa học tin rằng đã đem đến nước và vật liệu tiền sinh học cho Trái Đất sơ khai cằn cỗi.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trước đây cho thấy những thiên thạch này hình thành bên ngoài Sao Mộc trong cùng thời kỳ mà nhóm nghiên cứu Đức vừa xem xét.

Các thiên thạch này được chia làm 6 loại. Một số nhóm dễ vỡ và chủ yếu bao gồm vật liệu dạng hạt mịn dễ bị vỡ vụn. Những nhóm khác cứng hơn và chứa các tạp chất có thể nhìn thấy được nằm bên trong vật liệu mịn.

Các mô phỏng cho thấy điều này chính là do các thiên thạch được hình thành theo nhiều thế hệ khác nhau, bởi một "nhà máy" liên tục thay đổi tỉ lệ nguyên liệu sản xuất theo thời gian.

Do Sao Mộc giữ lại các hạt lớn, cứng hiệu quả hơn bụi mịn, đồng thời quá trình nhào nặn thiên thể liên tục tiêu thụ vật chất, các dòng thiên thạch và vi hành tinh ra đời ở mỗi mốc thời gian sẽ mang những đặc tính cấu trúc hoàn toàn khác biệt.

Sự đan xen giữa các thế hệ vật chất từ rỗng xốp, dễ vỡ cho đến những khối đá rắn chắc chứa hạt bao thể chính là chiếc chìa khóa giúp chúng hợp thành những thiên thể vĩ đại hơn trong hệ Mặt Trời, vốn cần nguyên liệu đầu vào đa dạng.

Tin liên quan

Phát hiện ngôi mộ 78.000 năm, cổ nhất "quê hương loài người"

Phát hiện ngôi mộ 78.000 năm, cổ nhất "quê hương loài người"

(NLĐO) - Một bước bước ngoặt lớn trong lịch sử loài người đã được thể hiện qua ngôi mộ đặc biệt trong hang Panga ya Saidi ở Kenya.

"Vi trăng hoa xanh" xuất hiện đêm nay, năm 2053 mới có lại

(NLĐO) - Trăng hoa xanh tháng 5 sẽ đạt độ tròn tuyệt đối vào lúc 15 giờ 45 phút và là trăng tròn xa Trái Đất nhất nhất trong năm 2026.

Một loài người khác ở Nga tiến hóa vượt xa tưởng tượng

(NLĐO) - Dấu vết rõ ràng của việc điều trị nha khoa bài bản từ 59.000 năm trước đã được xác định ở người Neanderthal, một loài người cổ đã tuyệt chủng.

Trái Đất tiểu hành tinh thiên thạch sự sống Hành tinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo