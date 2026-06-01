"Quê hương" ngoài hành tinh của chúng ta vừa được hé lộ?

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal, một khu vực hình vành khuyên bên ngoài quỹ đạo Sao Mộc có thể chính là nơi cung cấp vật liệu để tạo nên một số hành tinh cho hệ Mặt Trời, đồng thời cũng là nơi những "chuyến tàu sự sống" được hoài thai.

Một thiên thạch carbonaceous chondrite, thứ có thể đã được hình thành từ "nhà máy sản xuất hành tinh" hình vành khuyên bên ngoài Sao Mộc - Ảnh: MPS

“Các loại tiểu hành tinh khác nhau dường như được hình thành trong cùng một khu vực của đĩa bụi và khí sơ khai, chỉ khác nhau về thời điểm. Khu vực ngay bên ngoài quỹ đạo của Sao Mộc có điều kiện tuyệt vời cho quá trình này” - nhà nghiên cứu Joanna Drążkowska từ Viện Nghiên cứu hệ Mặt Trời Max Planck (MPS - Đức) nói trên tờ SciTech Daily.

Nghiên cứu tập trung vào khoảng thời gian từ 2-4 triệu năm sau khi hệ Mặt Trời ra đời. Vào thời điểm đó, Sao Mộc đã thu gom phần lớn vật chất gần quỹ đạo của nó, để lại một khoảng trống trong đĩa khí và bụi bao quanh.

Các nhà khoa học tin rằng quá trình này cũng tạo ra một vành đai khí có áp suất cao ngay bên ngoài quỹ đạo của Sao Mộc - chính là "nhà máy sản xuất hành tinh nói trên".

Các hạt bụi trôi nổi trong đĩa bị mắc kẹt ở đó, khiến một lượng lớn vật chất tích tụ lại. Những khối bụi dày đặc này tạo thành những cụm nhỏ gọi là "sỏi", những viên gạch xây nên các cấu trúc lớn hơn, bao gồm các tiểu hành tinh và các hành tinh lớn ở khu vực "hệ Mặt Trời bên ngoài", tức nhóm hành tinh từ Sao Thổ trở ra ngoài.



Manh mối của điều này đến từ chính các thiên thạch mà chúng ta tìm thấy trên Trái Đất.

Các nhà nghiên cứu tập trung vào thiên thạch carbonaceous chondrite, một loại thiên thạch đá giàu carbon mà các nhà khoa học tin rằng đã đem đến nước và vật liệu tiền sinh học cho Trái Đất sơ khai cằn cỗi.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trước đây cho thấy những thiên thạch này hình thành bên ngoài Sao Mộc trong cùng thời kỳ mà nhóm nghiên cứu Đức vừa xem xét.

Các thiên thạch này được chia làm 6 loại. Một số nhóm dễ vỡ và chủ yếu bao gồm vật liệu dạng hạt mịn dễ bị vỡ vụn. Những nhóm khác cứng hơn và chứa các tạp chất có thể nhìn thấy được nằm bên trong vật liệu mịn.

Các mô phỏng cho thấy điều này chính là do các thiên thạch được hình thành theo nhiều thế hệ khác nhau, bởi một "nhà máy" liên tục thay đổi tỉ lệ nguyên liệu sản xuất theo thời gian.

Do Sao Mộc giữ lại các hạt lớn, cứng hiệu quả hơn bụi mịn, đồng thời quá trình nhào nặn thiên thể liên tục tiêu thụ vật chất, các dòng thiên thạch và vi hành tinh ra đời ở mỗi mốc thời gian sẽ mang những đặc tính cấu trúc hoàn toàn khác biệt.

Sự đan xen giữa các thế hệ vật chất từ rỗng xốp, dễ vỡ cho đến những khối đá rắn chắc chứa hạt bao thể chính là chiếc chìa khóa giúp chúng hợp thành những thiên thể vĩ đại hơn trong hệ Mặt Trời, vốn cần nguyên liệu đầu vào đa dạng.