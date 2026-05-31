Phát hiện ngôi mộ 78.000 năm, cổ nhất "quê hương loài người"

Dự án nghiên cứu kéo dài hơn một thập kỷ tại hang Panga ya Saidi do Viện Khoa học lịch sử nhân loại Max Planck (Đức) chủ trì đã hé lộ di tích mai táng cổ xưa nhất từng được ghi nhận tại châu Phi - "quê hương" của loài người: Mộ phần của một đứa trẻ 3 tuổi, được chôn cất cách đây 78.000 năm.

Một cuộc khai quật tại hang Panga ya Saidi, nơi chứa nhiều hài cốt và di vật của Homo sapiens, tức loài "người hiện đại" chúng ta - Ảnh: Viện Khoa học lịch sử nhân loại Max Planck (Đức)

Hang Panga ya Said tọa lạc ở vùng ven biển Kenya, nơi sở hữu một môi trường rừng nhiệt đới - đồng cỏ ổn định, tạo điều kiện cho người tiền sử cư trú dài lâu.

Trong dự án này, nhóm nghiên cứu đã kiểm tra một khu vực chứa nơi chôn cất lâu đời của con người và phát hiện ra ngôi mộ cổ đặc biệt nói trên, có niên đại 78.000 năm, biến nó thành di tích mai táng cổ xưa nhất châu Phi.

Theo Ancient Origins, trong mộ là một đứa trẻ thuộc loài "người hiện đại" Homo sapiens chúng ta, qua đời khi chỉ mới 3 tuổi. Tư thế của hài cốt cho thấy đứa bé được đặt vào mộ trong tư thế bào thai, đầu đặt lên một chiếc gối, mình bọc nhiều lớp "vải liệm".

Chiếc gối và "vải liệm" là vật liệu hữu cơ đã bị phân hủy hoàn toàn, nhưng các nhà khoa học cho rằng chúng có thể được làm từ da thú hoặc vỏ cây, lá cây được bện lại, vì thời kỳ đó loài người chắc chắn chưa biết dệt vải.

Ngôi mộ được lấp lại cẩn thận bằng nhiều lớp đất, cho thấy một nghi thức an táng bài bản và cầu kỳ.

Mai táng là một hành động mang tính biểu tượng, vì vậy, sự xuất hiện của các ngôi mộ cổ xưa như vậy đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại về tư duy trí tuệ và cấu trúc xã hội.

Ngoài ngôi mộ cổ, hang động này còn chứa nhiều công cụ và trang sức nằm trong nhiều lớp trầm tích từ 25.000-78.000 năm trước. Trong đó, những công cụ 67.000 năm trước thể hiện rõ một cuộc "cách mạng công nghệ" thú vị.

Các hiện vật từ hang động - Ảnh: Viện Khoa học lịch sử nhân loại Max Planck (Đức)

Giám đốc Viện Khoa học lịch sử nhân loại Max Planck Nicole Boivin, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết các khám phá tại hang Panga ya Saidi làm thay đổi các lý thuyết cũ về lịch sử tiến hóa và di cư của loài người.

Trước đây, giới khảo cổ thường coi vùng rừng ven biển Đông Phi là khu vực kém phát triển, nằm bên lề lịch sử, chỉ được loài người dùng như "đường cao tốc" cho các cuộc di cư.

Tuy nhiên, những gì trong hang động này đã chứng minh loài người từng chọn nơi đây để định cư lâu dài, thích ứng hoàn hảo với môi trường tại chỗ và hình thành một đời sống tinh thần phức tạp sớm hơn rất nhiều so với các dự đoán trước đó.