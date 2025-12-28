Hồ Văn Cường khiến khán giả vỡ òa

Hồ Văn Cường ấn tượng ở đại nhạc hội "Hương sắc giai nhân"

Hồ Văn Cường song ca cùng Như Quỳnh ca khúc "Giấc mơ cánh cò"

Tối 27-12, đại nhạc hội "Hương sắc giai nhân" diễn ra tại Nhà hát Hòa bình (TP HCM) với loạt khoảnh khắc đong đầy cảm xúc. Tiết mục được mong chờ trong chương trình là màn song ca "Giấc mơ cánh cò" giữa Như Quỳnh và Hồ Văn Cường.

Sự chân phương, mộc mạc trong giọng hát của Hồ Văn Cường khi hòa quyện cùng với sự tinh tế của Như Quỳnh đã chạm đến trái tim khán giả, minh chứng cho sự tiếp nối bền bỉ của dòng nhạc quê hương.

Góp mặt trong đêm nhạc, Hồ Văn Cường mang đến cho khán giả một màu sắc hoàn toàn mới qua tiết mục "999 đóa Hồng" với bản phối mới lạ, tạo nên một làn gió khác biệt từ nam ca sĩ.

Với thời lượng kỷ lục hơn 5 giờ đồng hồ, chương trình không chỉ là một đêm diễn cá nhân mà còn là nơi hội ngộ của hơn 20 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, tạo nên một bức tranh nghệ thuật hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Hồ Văn Cường giữ vững phong độ với ca khúc "999 đóa Hồng"

Ngoài Hồ Văn Cường, Hoài Lâm cũng đầy ấn tượng

Hồ Văn Cường vẫn chân chất, mộc mạc

Ngoài Hồ Văn Cường, một trong những khoảnh khắc được mong chờ tán thưởng chính là sự xuất hiện của Hoài Lâm. Nam ca sĩ đã khiến cả khán phòng tán thưởng khi song ca cùng danh ca Như Quỳnh qua hai bản tình ca bất hủ "Tình yêu trả lại trăng sao" và "Không bao giờ quên anh". Sự kết hợp đầy ăn ý giữa 2 thế hệ, giữa hai giọng ca "vàng" trong làng trữ tình đã mang đến những giây phút thăng hoa và đầy hoài niệm.

Ngoài ra, Hoài Lâm còn gửi tặng khán giả màn đơn ca "Đêm tâm sự" đầy tự sự, khẳng định phong độ và chất giọng tình cảm chưa bao giờ hạ nhiệt.

Hoài Lâm và Như Quỳnh

Lấy cảm hứng từ hình ảnh "giai nhân" trong văn hóa Việt Nam, tổng thể đại nhạc hội được dàn dựng công phu và chia thành 3 chương lớn, lần lượt dẫn dắt khán giả đi qua những lát cắt cảm xúc xoay quanh chủ đề "Hương - Sắc - Giai nhân". Mỗi chương là một thế giới âm nhạc riêng, vừa tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, vừa mở ra những lát cắt đương đại, tạo nên sự thống nhất xuyên suốt về mặt nội dung lẫn thị giác.

Ca sĩ Như Quỳnh đã mang đến một bất ngờ lớn cho toàn bộ khán giả khi "bắt trend" với ca khúc từng gây chú ý trên nền tảng AI - "Ta say không phải vì men", rũ bỏ vẻ đằm thắm thường thấy để mang đến một diện mạo đầy năng lượng.

Như Quỳnh cũng tạo dấu ấn khi táo bạo bắt trend với "Ta say không phải vì men"

Thanh Duy ấn tượng không kém Hồ Văn Cường, Hoài Lâm

Thanh Duy và Như Quỳnh

Ở những chương cuối, Thanh Duy để lại dấu ấn đặc biệt với tiết mục "Cõi nhớ" song ca cùng Như Quỳnh. Đây không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là sự tái hiện kỷ niệm đẹp giữa hai chị em. "Cõi nhớ" cũng chính là ca khúc đầu tiên Thanh Duy từng xin được song ca cùng Như Quỳnh tại phòng trà từ nhiều năm trước.

Trên sân khấu "Hương sắc giai nhân", Thanh Duy hóa thân, giả gái và diễn tả từng cử chỉ, ánh mắt như một "song trùng" với thần tượng của mình. Được biết, Như Quỳnh chính là idol lớn của Thanh Duy, và tiết mục này là lời tri ân đầy cảm xúc mà nam ca sĩ dành cho đàn chị.

Các giọng ca đều mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả

Kết thúc phần trình diễn, Thanh Duy tặng hoa cho đàn chị và xúc động chia sẻ: "Chị Như Quỳnh mãi là thần tượng của Thanh Duy. Thanh Duy vô cùng vinh hạnh khi được tham gia chương trình và Thanh Duy hứa khi chị Như Quỳnh cần, là Thanh Duy sẽ xuất hiện".

Thanh Duy còn khiến khán giả thích thú khi tái hiện thêm một số biểu cảm của Như Quỳnh không khác bao nhiêu so bản gốc.

Hương sắc giai nhân là một chương trình đại nhạc hội đáng xem

Không chỉ dừng lại ở ca nhạc, chương trình còn tôn vinh giá trị truyền thống qua các tiết mục Hồ Quảng và sự góp mặt của nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân. Sự dàn dựng công phu về phục trang và đạo cụ đã tái hiện lại những điển tích kinh điển, mang đến một không gian đậm chất văn hóa Việt.