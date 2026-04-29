Hồ Văn Ý và Chánh Hưng Thái Sơn Nam vô địch Đại hội TDTT TP HCM

Bước vào trận chung kết Giải futsal Đại hội TDTT TP HCM lần thứ I - 2026, Chánh Hưng Thái Sơn Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Trung Mỹ Tây - Thanh Hùng Futsal bằng lối chơi áp đảo ngay từ những phút đầu. Trong giải đấu này, người hâm mộ cũng chứng kiến màn trở lại của thủ thành Hồ Văn Ý sau thời gian dài vắng bóng vì chấn thương.

Trong 10 phút đầu, Thanh Hùng Futsal chơi chặt chẽ và cầm cự tốt, nhưng bước ngoặt đến khi Đoàn Phát đệm bóng cận thành từ tình huống cố định, mở tỉ số 1-0. Ít phút sau, Tiến Hùng tiếp tục tận dụng bóng chết để nâng lên 2-0.

Chánh Hưng Thái Sơn Nam (trắng) thắng chung cuộc 5-1

Thế trận nhanh chóng nghiêng hẳn về Chánh Hưng Thái Sơn Nam, Đoàn Phát làm tường để Thịnh Phát dứt điểm góc gần, gia tăng cách biệt 3-0. Nỗ lực của Thanh Hùng chỉ giúp họ có bàn gỡ 1-3 khi Ngọc Bảo chớp thời cơ sút từ sân nhà, sau pha dứt điểm bật ra của Hồ Văn Ý.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế lớn cho Chánh Hưng Thái Sơn Nam. Sang hiệp 2, họ ghi thêm hai bàn, trong đó Hoàng Quân ấn định chiến thắng chung cuộc.

Khép lại giải đấu, Chánh Hưng Thái Sơn Nam với chức vô địch sẽ đại diện TP HCM góp mặt ở Đại hội TDTT Toàn quốc vào tháng 11. Trong giải đấu này, Hồ Văn Ý và đồng đội đã vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng B, và đánh bại Bình Chánh 12-1 ở tứ kết. Đến bán kết, họ dễ dàng thắng Phú Thọ 7-0 và khép lại trận chung kết với tổng cộng 63 bàn thắng.

Bên cạnh đó, các danh hiệu cá nhân lần lượt thuộc về thủ môn Hồ Văn Ý (thủ môn Xuất sắc nhất), Thái Huy (Cầu thủ xuất sắc nhất) và danh hiệu vua pha lưới đồng sở hữu bởi 2 chân sút Thái Sơn Nam là Hoàng Quân, Thịnh Phát.