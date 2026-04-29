Hồ Văn Ý và Chánh Hưng Thái Sơn Nam vô địch Đại hội TDTT TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hồ Văn Ý và Chánh Hưng Thái Sơn Nam vô địch Đại hội TDTT TP HCM

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Khép lại trận chung kết futsal Đại hội TDTT TP HCM, Chánh Hưng Thái Sơn Nam vô địch giải đấu với tổng cộng 63 bàn ghi được xuyên suốt giải đấu.

Bước vào trận chung kết Giải futsal Đại hội TDTT TP HCM lần thứ I - 2026, Chánh Hưng Thái Sơn Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Trung Mỹ Tây - Thanh Hùng Futsal bằng lối chơi áp đảo ngay từ những phút đầu. Trong giải đấu này, người hâm mộ cũng chứng kiến màn trở lại của thủ thành Hồ Văn Ý sau thời gian dài vắng bóng vì chấn thương.

Trong 10 phút đầu, Thanh Hùng Futsal chơi chặt chẽ và cầm cự tốt, nhưng bước ngoặt đến khi Đoàn Phát đệm bóng cận thành từ tình huống cố định, mở tỉ số 1-0. Ít phút sau, Tiến Hùng tiếp tục tận dụng bóng chết để nâng lên 2-0.

Hồ Văn Ý và Chánh Hưng Thái Sơn Nam vô địch Đại hội TDTT TP HCM - Ảnh 1.

Chánh Hưng Thái Sơn Nam (trắng) thắng chung cuộc 5-1

Thế trận nhanh chóng nghiêng hẳn về Chánh Hưng Thái Sơn Nam, Đoàn Phát làm tường để Thịnh Phát dứt điểm góc gần, gia tăng cách biệt 3-0. Nỗ lực của Thanh Hùng chỉ giúp họ có bàn gỡ 1-3 khi Ngọc Bảo chớp thời cơ sút từ sân nhà, sau pha dứt điểm bật ra của Hồ Văn Ý.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế lớn cho Chánh Hưng Thái Sơn Nam. Sang hiệp 2, họ ghi thêm hai bàn, trong đó Hoàng Quân ấn định chiến thắng chung cuộc.

Hồ Văn Ý và Chánh Hưng Thái Sơn Nam vô địch Đại hội TDTT TP HCM - Ảnh 2.

Khép lại giải đấu, Chánh Hưng Thái Sơn Nam với chức vô địch sẽ đại diện TP HCM góp mặt ở Đại hội TDTT Toàn quốc vào tháng 11. Trong giải đấu này, Hồ Văn Ý và đồng đội đã vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng B, và đánh bại Bình Chánh 12-1 ở tứ kết. Đến bán kết, họ dễ dàng thắng Phú Thọ 7-0 và khép lại trận chung kết với tổng cộng 63 bàn thắng.

Bên cạnh đó, các danh hiệu cá nhân lần lượt thuộc về thủ môn Hồ Văn Ý (thủ môn Xuất sắc nhất), Thái Huy (Cầu thủ xuất sắc nhất) và danh hiệu vua pha lưới đồng sở hữu bởi 2 chân sút Thái Sơn Nam là Hoàng Quân, Thịnh Phát.

Tin liên quan

Hạ đẹp Indonesia, futsal Thái Lan vô địch Đông Nam Á và nâng tổng số lần vô địch lên con số 17

Hạ đẹp Indonesia, futsal Thái Lan vô địch Đông Nam Á và nâng tổng số lần vô địch lên con số 17

(NLĐO) - Thái Lan giành chức vô địch futsal Đông Nam Á biến Indonesia thành cựu vương trong trận chung kết kịch tính với tỉ số 2-1.

Futsal Việt Nam hạ Úc 4 bàn trắng, giành HCĐ Đông Nam Á

(NLĐO) - Tuyển futsal Việt Nam đã gỡ gạt được phần danh dự khi hạ tuyển Úc, giành HCĐ Đông Nam Á 2026.

Futsal nữ Việt Nam ngược dòng hạ Indonesia, giành HCĐ Đông Nam Á

(NLĐ) - Khép lại màn đọ sức ở trận tranh HCĐ Giải futsal nữ Đông Nam Á, tuyển futsal nữ Việt Nam ngược dòng hạ Indonesia.

Hồ Văn Ý futsal đại hội TDTT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo