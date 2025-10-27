Bất ngờ với “điểm đen” tai nạn giao thông cuối cùng vừa được xóa ở TP HCM

TP HCM chính thức xóa điểm đen tai nạn giao thông cuối cùng trên địa bàn là khu vực cầu Kênh Một Tấn, phường Phước Long. Đây là vị trí từng được xem là "điểm nóng" về va chạm giao thông trên trục đường Võ Chí Công trong suốt năm 2024.

Khu vực vòng xoay Phú Hữu, đường Võ Chí Công sau khi được cải tạo, giảm tỉ lệ tai nạn trên tuyến đường này.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, từ tháng 9-2024, khu vực cầu Kênh Một Tấn bắt đầu xuất hiện nhiều vụ va chạm nghiêm trọng, trong đó có hai vụ làm hai người tử vong. Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, cộng với việc khu vực này có nhiều điểm mở dải phân cách và lối rẽ tự phát tiềm ẩn rủi ro cao.

Trước tình trạng đó, thành phố đã triển khai hàng loạt biện pháp khắc phục như đóng 5 điểm mở dải phân cách trên đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Hữu đến vòng xoay Liên Phường), xóa bỏ các đường kết nối tự phát giữa hai nhánh cầu và bổ sung hệ thống biển báo, phân làn rõ ràng hơn. Cụ thể, làn ngoài cùng bên trái trên đoạn từ cầu Phú Hữu đến cầu Kênh Một Tấn được quy định cho xe ôtô, trong khi làn phải dành cho xe máy và ôtô con.

Nhờ những giải pháp đồng bộ này, trong suốt 12 tháng qua, khu vực không ghi nhận thêm bất kỳ vụ tai nạn nào. Từ đó, Sở Xây dựng TP HCM đã công bố xóa tên cầu Kênh Một Tấn khỏi danh sách điểm đen giao thông, đánh dấu mốc quan trọng khi toàn thành phố không còn điểm đen tai nạn nào.

Không chỉ dừng ở việc xử lý tạm thời, Sở Xây dựng cho biết sẽ mở rộng cầu Kênh Một Tấn nhằm tăng khả năng lưu thông và bảo đảm an toàn lâu dài. Dự án do Trung tâm Quản lý đường bộ làm chủ đầu tư, hiện được lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, dự kiến khởi công vào quý 1/2026 và hoàn thành trong quý 3 cùng năm.

Song song với đó, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông tại khu vực, kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập, hướng tới mục tiêu duy trì hệ thống giao thông an toàn, thông suốt và bền vững trên toàn địa bàn TP HCM.