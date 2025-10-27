Bất ngờ với “điểm đen” tai nạn giao thông cuối cùng vừa được xóa ở TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bất ngờ với “điểm đen” tai nạn giao thông cuối cùng vừa được xóa ở TP HCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM chính thức xóa điểm đen tai nạn giao thông cuối cùng tại cầu Kênh Một Tấn và chuẩn bị khởi công dự án mở rộng cầu vào đầu năm 2026.

TP HCM chính thức xóa điểm đen tai nạn giao thông cuối cùng trên địa bàn là khu vực cầu Kênh Một Tấn, phường Phước Long. Đây là vị trí từng được xem là "điểm nóng" về va chạm giao thông trên trục đường Võ Chí Công trong suốt năm 2024.

Bất ngờ với “điểm đen” tai nạn cuối cùng vừa bị xóa ở TP HCM - Ảnh 1.

Khu vực vòng xoay Phú Hữu, đường Võ Chí Công sau khi được cải tạo, giảm tỉ lệ tai nạn trên tuyến đường này.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, từ tháng 9-2024, khu vực cầu Kênh Một Tấn bắt đầu xuất hiện nhiều vụ va chạm nghiêm trọng, trong đó có hai vụ làm hai người tử vong. Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, cộng với việc khu vực này có nhiều điểm mở dải phân cách và lối rẽ tự phát tiềm ẩn rủi ro cao.

Trước tình trạng đó, thành phố đã triển khai hàng loạt biện pháp khắc phục như đóng 5 điểm mở dải phân cách trên đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Hữu đến vòng xoay Liên Phường), xóa bỏ các đường kết nối tự phát giữa hai nhánh cầu và bổ sung hệ thống biển báo, phân làn rõ ràng hơn. Cụ thể, làn ngoài cùng bên trái trên đoạn từ cầu Phú Hữu đến cầu Kênh Một Tấn được quy định cho xe ôtô, trong khi làn phải dành cho xe máy và ôtô con.

Nhờ những giải pháp đồng bộ này, trong suốt 12 tháng qua, khu vực không ghi nhận thêm bất kỳ vụ tai nạn nào. Từ đó, Sở Xây dựng TP HCM đã công bố xóa tên cầu Kênh Một Tấn khỏi danh sách điểm đen giao thông, đánh dấu mốc quan trọng khi toàn thành phố không còn điểm đen tai nạn nào.

Không chỉ dừng ở việc xử lý tạm thời, Sở Xây dựng cho biết sẽ mở rộng cầu Kênh Một Tấn nhằm tăng khả năng lưu thông và bảo đảm an toàn lâu dài. Dự án do Trung tâm Quản lý đường bộ làm chủ đầu tư, hiện được lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, dự kiến khởi công vào quý 1/2026 và hoàn thành trong quý 3 cùng năm.

Song song với đó, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông tại khu vực, kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập, hướng tới mục tiêu duy trì hệ thống giao thông an toàn, thông suốt và bền vững trên toàn địa bàn TP HCM.

Tin liên quan

VIDEO: Nơi nương tựa cuối đời của những phận người cô đơn giữa TP HCM

(NLĐO) - Giữa nhịp sống ồn ào của TP HCM, có một nơi bình yên – nơi gần 100 cụ già neo đơn tìm thấy mái ấm, sau những năm tháng dài không còn nơi để về.

Toàn cảnh Nhà tưởng niệm Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn tại TP HCM

(NLĐO) - Hơn 11,3 tỉ đồng là tổng kinh phí xây dựng Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Ẩn

TP HCM: Từ 28-10, ôtô không được qua cầu Tân Kiên

(NLĐO) - Từ ngày 28-10, TP HCM cấm ôtô qua cầu trên cống Tân Kiên để sửa chữa trong hai tháng, phương tiện đi theo lộ trình thay thế.

tai nạn TP HCM điểm đen tai nạn đường Võ Chí Công khởi công cầu Kênh Một Tấn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo