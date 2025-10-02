Hóa giải khó khăn 2 dự án lớn

Ngày 1-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng 2 Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường, Bùi Minh Thạnh khảo sát thực địa dự án đường Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Mộc Bài, quỹ đất tái định cư và làm việc với các địa phương về công tác giải phóng mặt bằng.

Khẩn trương trên công trường

Đường Vành đai 3 có tổng chiều dài trên 76 km đi qua TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 75.378 tỉ đồng.

Đoàn công tác khảo sát đoạn qua xã Bình Mỹ. Nơi đây, công trường rộn ràng tiếng máy, những dãy đất nền vừa san ủi trải dài đến tận chân cầu Bình Gởi và công nhân làm việc liên tục, ai nấy đều khẩn trương.

Ông Nguyễn Văn Tân, sống gần đó, cho biết thấy hoạt động thi công rầm rộ, bà con đều mừng. "Sau này có đường lớn, đi lại thuận lợi, diện mạo nơi đây chắc chắn sẽ khang trang hơn" - ông tin tưởng.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm việc về các dự án đường sắt. Ảnh: THANH THẢO

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư) thông tin việc giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, các gói thầu chính đang triển khai với sản lượng đạt từ hơn 45% đến gần 82%.

Ban Giao thông nêu một số khó khăn như đang thiếu nguồn vật liệu, có gói thầu còn chậm tiến độ nhưng bằng các giải pháp đã và đang tiến hành, dự kiến 24,1 km sẽ được thông xe ngày 19-12-2025 và toàn tuyến hoàn thành vào ngày 30-6-2026.

Chú trọng bài toán mặt bằng

Với dự án đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Trần Quang Lâm báo cáo công trình có các gói xây lắp thuộc TP HCM và 2 dự án bồi thường do huyện Củ Chi trước đây phụ trách.

Tại TP HCM, công tác bồi thường chưa như mong muốn, nguy cơ ảnh hưởng mốc khởi công khi mặt bằng dự kiến đến quý II/2026 mới bàn giao xong. Phía Tây Ninh bồi thường nhanh hơn, bàn giao hơn 50% mặt bằng nhưng chi phí tăng 2.100 tỉ đồng và tỉnh này đề nghị TP HCM hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường nhận xét tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài là công trình trọng điểm quốc gia, ảnh hưởng nhiều hộ dân. Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm nhưng đang được kiểm soát. Theo ông, tuyến chính dài 51 km, khởi công quý I/2026. Hiện công tác rà phá bom mìn đã tiến hành và việc di dời điện cao thế, vận động người dân cơ bản xong.

Nói về mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh đây là khâu then chốt, địa phương phải bám sát tiến độ hằng tuần, xử lý kịp thời khó khăn, kể cả áp dụng biện pháp hành chính.

Ứng phó tốt mọi tình huống

Từ những thông tin trong buổi khảo sát, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho rằng phát triển hạ tầng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhưng nhiều dự án đang chậm, nhất là giải phóng mặt bằng.

Ông cho hay các gói thầu chính của tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài khởi công quý I/2026 và giải phóng mặt bằng đang là trở ngại, thành phố sẽ phối hợp với tỉnh Tây Ninh giải quyết. Các xã phải hoàn thành phương án bồi thường sớm, phấn đấu tháng 12-2025 đạt 100% đồng thuận. Khi người dân đồng thuận thì chi tiền ngay qua Kho bạc.

Ông Nguyễn Văn Được cũng giao Công an thành phố kiểm soát chặt địa bàn, ngăn "cò" hồ sơ, "cò" khiếu nại.

Công trường đường Vành đai 3 trong sáng 1-10. Ảnh: NGỌC QUÝ

Về đường Vành đai 3, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu tăng tốc thi công, làm tốt công tác "luồng xanh" với nguồn vật liệu và thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trong buổi làm việc trước đó.

Được biết, để lĩnh vực hạ tầng phát triển như chờ đợi, ông Nguyễn Văn Được vừa phân công Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm giữ vai trò "tổng tham mưu trưởng".

Sở Xây dựng có nhiệm vụ giám sát toàn diện, kịp thời tham mưu cho UBND thành phố xử lý các vướng mắc liên quan đến đường bộ, đường sắt, đường thủy và cảng biển. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục cho các dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Nghiên cứu tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn Becamex về các dự án đường sắt. Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Becamex, cho biết ngoài việc nối dài tuyến đường sắt đô thị số 1 được Chính phủ đồng ý, Becamex muốn hình thành tuyến đường sắt logistics Bàu Bàng - Cái Mép, có tổng chiều dài 127 km, tổng mức đầu tư gần 153.000 tỉ đồng, tốc độ 160 km/giờ cho tàu khách và 120 km/giờ cho tàu hàng. Tuyến này được kỳ vọng kết nối trực tiếp hàng loạt khu công nghiệp, Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tạo lợi thế trong vận tải biển… Đại diện Becamex cũng kiến nghị lãnh đạo UBND TP HCM giải quyết nhiều vướng mắc cho các dự án giao thông, khu công nghiệp và năng lượng mặt trời. Sau khi nghe các ý kiến của lãnh đạo sở ngành, ông Nguyễn Văn Được đề nghị các đơn vị thống nhất phương châm "những việc thấy đúng, trúng, hiệu quả thì tập trung để làm". Với 2 dự án đường sắt mà Becamex đề xuất, Chủ tịch UBND TP HCM cho hay thành phố rất ủng hộ và đồng tình, tuy nhiên cần làm rõ về chủ đầu tư, phương thức đầu tư, tính khả thi. Trong đó, tuyến Bàu Bàng - Cái Mép sẽ báo cáo, đề xuất Chính phủ giao cho TP HCM thực hiện. "TP HCM thống nhất giao cho Becamex nghiên cứu, thực hiện nhưng phải xin phép Chính phủ và tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ chấp thuận" - ông Nguyễn Văn Được nói. Đối với các kiến nghị liên quan tháo gỡ khó khăn của Becamex, ông Nguyễn Văn Được nhắc lại phương châm "khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của thành phố", do đó các sở ngành phải quyết liệt tập trung xử lý. Ông cũng đề nghị sở ngành giữ đúng lời hứa, không gây phiền toái cho doanh nghiệp... T.Thảo



