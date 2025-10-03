Hoa hậu đi hát, Thoại Nghi có tạo nên sự khác biệt?

Từng là thí sinh Việt Nam tại "Miss Teen Universe" và giành giải "Best Talent Show" tại Mỹ, Thoại Nghi không chọn con đường "chỉ làm hoa hậu" mà quyết tâm rẽ hướng sang âm nhạc. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ngọt ngào, phong thái tự tin khi từng chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc, người đẹp 2005 đang chứng minh rằng cô nghiêm túc với hành trình trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Nữ ca sĩ gen Z khẳng định những cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt là khoảng thời gian tham gia cuộc thi Miss Teen Universe là "bệ phóng" giúp Thoại Nghi có được sự tự tin, bản lĩnh và độc lập ở hiện tại.

Ca sĩ Thoại Nghi sở hữu nhan sắc nổi bật

"Danh hiệu Miss Teen Universe giúp tôi được quan tâm và biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, đam mê lớn nhất của tôi vẫn là ca hát. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng âm nhạc" - Thoại Nghi thẳng thắn chia sẻ.

Sau bản hit "Dắt anh về nhà", mới đây nhất, Thoại Nghi ra mắt MV "Đầu hàng đi" do đạo diễn Phạm Vĩnh Khương thực hiện 100% bằng điện thoại, cập nhật công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để đem đến những khung hình đậm chất điện ảnh.

Thoại Nghi tiếp tục gây ấn tượng với chất giọng ngọt ngào, trong trẻo đặc trưng, đồng thời, khai thác thêm khía cạnh mạnh mẽ, quyến rũ ở một cô gái đang trưởng thành trong ca khúc này.

MV được dựng hoàn toàn bằng AI của Thoại Nghi

Chia sẻ về quá trình sản xuất MV, Thoại Nghi cho biết để hoàn thành sản phẩm này ê-kíp kỳ công thực hiện, chỉnh sửa rất nhiều lần mới cho ra sản phẩm ưng ý.

"Chúng tôi muốn thử nghiệm để tạo nên hình ảnh mới mẻ. Tôi cũng tò mò muốn biết Thoại Nghi phiên bản AI sẽ như thế nào. Chỉ sau 1 tuần ra mắt, MV đã đạt 500.000 view. Kết quả này có thể xem là được khán giả yêu thương, ủng hộ" - cô nói.

Thoại Nghi quyết tâm khẳng định bản thân trong vai trò tân binh Vpop

Nói về dự định sắp tới, ca sĩ trẻ tiết lộ mong muốn lớn nhất của cô là tìm được sự cân bằng giữa học tập và nghệ thuật. Song song với việc trau dồi kiến thức, cô tiếp tục rèn luyện thanh nhạc, vũ đạo và chuẩn bị cho những sản phẩm âm nhạc mới.

Chuyện "người đẹp cầm mic" vốn không còn xa lạ với khán giả. Thế nhưng, sau những sản phẩm được đầu tư chỉn chu và chuyên nghiệp, Thoại Nghi đã cho thấy sự nghiêm túc cùng quyết tâm "cháy hết mình" với âm nhạc.