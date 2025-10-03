Hoa hậu đi hát, Thoại Nghi có tạo nên sự khác biệt?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoa hậu đi hát, Thoại Nghi có tạo nên sự khác biệt?

Kim Ngân. Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) - Tham gia ghi hình "Vén màn Showbiz" do Báo Người Lao Động thực hiện, ca sĩ Thoại Nghi đã có những chia sẻ về hành trình trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Từng là thí sinh Việt Nam tại "Miss Teen Universe" và giành giải "Best Talent Show" tại Mỹ, Thoại Nghi không chọn con đường "chỉ làm hoa hậu" mà quyết tâm rẽ hướng sang âm nhạc. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ngọt ngào, phong thái tự tin khi từng chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc, người đẹp 2005 đang chứng minh rằng cô nghiêm túc với hành trình trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Nữ ca sĩ gen Z khẳng định những cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt là khoảng thời gian tham gia cuộc thi Miss Teen Universe là "bệ phóng" giúp Thoại Nghi có được sự tự tin, bản lĩnh và độc lập ở hiện tại.

Hoa hậu đi hát, Thoại Nghi có tạo nên sự khác biệt?- Ảnh 1.

Ca sĩ Thoại Nghi sở hữu nhan sắc nổi bật

"Danh hiệu Miss Teen Universe giúp tôi được quan tâm và biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, đam mê lớn nhất của tôi vẫn là ca hát. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng âm nhạc" - Thoại Nghi thẳng thắn chia sẻ.

Sau bản hit "Dắt anh về nhà", mới đây nhất, Thoại Nghi ra mắt MV "Đầu hàng đi" do đạo diễn Phạm Vĩnh Khương thực hiện 100% bằng điện thoại, cập nhật công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để đem đến những khung hình đậm chất điện ảnh.

Thoại Nghi tiếp tục gây ấn tượng với chất giọng ngọt ngào, trong trẻo đặc trưng, đồng thời, khai thác thêm khía cạnh mạnh mẽ, quyến rũ ở một cô gái đang trưởng thành trong ca khúc này.

Hoa hậu đi hát, Thoại Nghi có tạo nên sự khác biệt?- Ảnh 3.

MV được dựng hoàn toàn bằng AI của Thoại Nghi

Chia sẻ về quá trình sản xuất MV, Thoại Nghi cho biết để hoàn thành sản phẩm này ê-kíp kỳ công thực hiện, chỉnh sửa rất nhiều lần mới cho ra sản phẩm ưng ý.

"Chúng tôi muốn thử nghiệm để tạo nên hình ảnh mới mẻ. Tôi cũng tò mò muốn biết Thoại Nghi phiên bản AI sẽ như thế nào. Chỉ sau 1 tuần ra mắt, MV đã đạt 500.000 view. Kết quả này có thể xem là được khán giả yêu thương, ủng hộ" - cô nói.

Hoa hậu đi hát, Thoại Nghi có tạo nên sự khác biệt?- Ảnh 4.

Thoại Nghi quyết tâm khẳng định bản thân trong vai trò tân binh Vpop

Nói về dự định sắp tới, ca sĩ trẻ tiết lộ mong muốn lớn nhất của cô là tìm được sự cân bằng giữa học tập và nghệ thuật. Song song với việc trau dồi kiến thức, cô tiếp tục rèn luyện thanh nhạc, vũ đạo và chuẩn bị cho những sản phẩm âm nhạc mới.

Chuyện "người đẹp cầm mic" vốn không còn xa lạ với khán giả. Thế nhưng, sau những sản phẩm được đầu tư chỉn chu và chuyên nghiệp, Thoại Nghi đã cho thấy sự nghiêm túc cùng quyết tâm "cháy hết mình" với âm nhạc.

Tin liên quan

Bước chuyển mình của "công chúa Gen Z" Thoại Nghi với AI

Bước chuyển mình của "công chúa Gen Z" Thoại Nghi với AI

(NLĐO)- Thoại Nghi táo bạo mời đạo diễn AI đầu tiên thế giới làm MV "Đầu hàng đi" – cú lột xác ngoạn mục sau HIT "Dắt anh về nhà"

Nguyên Vũ tuyên chiến với AI

(NLĐO) - Say một đời vì em, dự án mang tính bước ngoặt mới trong sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Nguyên Vũ.

Trấn Thành sẽ bảo chứng rating cho A.I LÀ AI?

(NLĐO) - Trấn Thành sẽ làm MC của A.I LÀ AI?, gây tò mò về lần đầu dẫn dắt chương trình có trí tuệ nhân tạo.

trí tuệ nhân tạo người đẹp tân binh Thoại Nghi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo