Lời hồi đáp của tân Hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025 về thắc mắc của cư dân mạng





Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi nói về gia cảnh bản thân

Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi

Nguyễn Thị Yến Nhi, thí sinh đến từ Đắk Lắk, đã trở thành tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Phía sau ánh hào quang của Yến Nhi là câu chuyện gia cảnh nhiều cảm xúc và cũng nhen nhóm nhiều câu hỏi trong lòng cư dân mạng. Yến Nhi cho biết cô

từng sống trong căn trọ 2,5 triệu đồng/tháng và phải làm đủ nghề để tự nuôi mình nơi đất khách.

Sinh ra trong gia đình lao động nghèo ở Đắk Lắk, Yến Nhi lớn lên cùng tiếng xẻng vữa của cha - một thợ hồ, và đôi chân chai sạn của mẹ - người bán vé số suốt hơn 20 năm.

Những năm gần đây, mẹ cô còn theo cha đi phụ hồ để có thêm thu nhập, bất chấp tuổi tác và sức khỏe không còn tốt. “Ba mẹ thường đi làm xa để được trả thêm vài trăm ngàn. Ở quê không đủ sống” - Yến Nhi chia sẻ.

Gia đình không chỉ nghèo mà còn liên tục đối mặt với bệnh tật. Mẹ cô từng phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng trái vì biến chứng vòng tránh thai, đúng lúc Yến Nhi đang thi Miss Grand Vietnam.

Cha cô bị dị ứng da nặng, phải tiêm thuốc hàng tháng, và gần đây còn xuất hiện thêm bệnh khiến ông phải cân nhắc việc phẫu thuật - nhưng lại chần chừ vì sợ con gái tốn kém.

Hoa hậu Yến Nhi đi tìm tương lai nơi đất khách

Yến Nhi muốn thoát nghèo và đi tìm tương lai ở TP HCM

Năm 2022, sau hai tháng đấu tranh với ba mẹ, Yến Nhi được phép vào TP HCM học đại học. Không có điều kiện như bạn bè đồng trang lứa, cô tự bắt xe vào Sài Gòn trước kỳ nhập học để xin việc làm thêm. Suốt ba năm qua, cô vừa học với lịch dày đặc, vừa làm đủ nghề: phục vụ tiệc cưới, làm mẫu, thậm chí những công việc tay chân khác để chi trả sinh hoạt phí và học phí. Căn trọ nhỏ giá 2,5 triệu đồng/tháng là nơi cô ở từ những ngày đầu đến tận bây giờ.

Tuy sống thiếu thốn, Yến Nhi vẫn giữ lối sống kỷ luật và tích cực. Cô tự nấu ăn mỗi ngày, sử dụng mỹ phẩm bình dân chỉ vài chục ngàn đồng để chăm sóc da, và duy trì lịch học gắt gao để kịp tốt nghiệp vào cuối năm. “Dù về muộn cỡ nào, tôi cũng tự nấu ăn. Từ năm lớp 4, tôi đã quen với điều đó” - cô kể.

Trở lại Miss Grand Vietnam năm nay với tâm thế “tự tin”, Yến Nhi không đặt mục tiêu quá cao, chỉ mong được công nhận là cô gái đã thay đổi sau một năm nỗ lực.

Và giờ đây, không chỉ được công nhận, cô còn đăng quang, mang theo khát vọng lớn hơn - khát vọng sẻ chia.

Yến Nhi bảo sẽ dành phần thưởng làm từ thiện

Ngay sau khi đăng quang, Yến Nhi tuyên bố sẽ dành phần lớn tiền thưởng cho các hoạt động thiện nguyện và trích một phần để chữa bệnh cho cha mẹ. Cô hiểu rõ rằng vương miện không chỉ là vinh quang, mà là trách nhiệm.

“Sau danh hiệu, mình phải sống có ích, hướng về cộng đồng, giúp đỡ người khác” - cô chia sẻ đầy xúc động.

Từ một cô gái tỉnh lẻ với xuất phát điểm thấp, Nguyễn Thị Yến Nhi đã trở thành biểu tượng của nghị lực và bản lĩnh. Vương miện "Miss Grand Vietnam 2025" không chỉ là phần thưởng cho nhan sắc, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình vượt khó không ngừng nghỉ.